В Бишкеке опять митингуют. Плевав на комендантский час, менты снова прячутся

23:13 14.10.2020

14 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Беспорядки после выборов

Где милиция? Часть митингующих со Старой площади направилась к госрезиденции



В аппарате президента Сооронбая Жээнбекова выразили озабоченность бездействием МВД.



В пресс-службе напомнили, что, согласно указу главы государства, в Бишкеке введены режим чрезвычайного положения и комендантский час с 22.00 до 5.00.



Режим ЧП в Бишкеке. Митингующим напомнили о комендантском часе

"Нас настораживает бездействие МВД и комендатуры столицы по соблюдению требования режима ЧП, этим самым подвергая опасности жизни горожан", - говорится в сообщении аппарата главы государства.



Уточняется, что аппарат не сможет отвечать за МВД, комендатуру и тех, кто направился в сторону госрезиденции.



Напомним, что во время ЧП любые общественные мероприятия, включая митинги и акции протеста, запрещены.