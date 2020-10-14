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В Бишкеке опять митингуют. Плевав на комендантский час, менты снова прячутся
23:13 14.10.2020

14 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сюжет: Беспорядки после выборов
Где милиция? Часть митингующих со Старой площади направилась к госрезиденции

В аппарате президента Сооронбая Жээнбекова выразили озабоченность бездействием МВД.

В пресс-службе напомнили, что, согласно указу главы государства, в Бишкеке введены режим чрезвычайного положения и комендантский час с 22.00 до 5.00.

Режим ЧП в Бишкеке. Митингующим напомнили о комендантском часе
"Нас настораживает бездействие МВД и комендатуры столицы по соблюдению требования режима ЧП, этим самым подвергая опасности жизни горожан", - говорится в сообщении аппарата главы государства.

Уточняется, что аппарат не сможет отвечать за МВД, комендатуру и тех, кто направился в сторону госрезиденции.

Напомним, что во время ЧП любые общественные мероприятия, включая митинги и акции протеста, запрещены.

Источник - 24.kg,
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