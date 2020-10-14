|В Бишкеке опять митингуют. Плевав на комендантский час, менты снова прячутся
23:13 14.10.2020
14 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сюжет: Беспорядки после выборов
Где милиция? Часть митингующих со Старой площади направилась к госрезиденции
В аппарате президента Сооронбая Жээнбекова выразили озабоченность бездействием МВД.
В пресс-службе напомнили, что, согласно указу главы государства, в Бишкеке введены режим чрезвычайного положения и комендантский час с 22.00 до 5.00.
Режим ЧП в Бишкеке. Митингующим напомнили о комендантском часе
"Нас настораживает бездействие МВД и комендатуры столицы по соблюдению требования режима ЧП, этим самым подвергая опасности жизни горожан", - говорится в сообщении аппарата главы государства.
Уточняется, что аппарат не сможет отвечать за МВД, комендатуру и тех, кто направился в сторону госрезиденции.
Напомним, что во время ЧП любые общественные мероприятия, включая митинги и акции протеста, запрещены.