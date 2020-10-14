 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.10.2020
23:38  Китайские десантники репетируют ночную высадку на Тайване
23:35  Жапаров озвучил список нового правительства Киргизии
23:20  Дональд Трамп поздоровел пуще прежнего. И его тоже вылечили?
23:13  В Бишкеке опять митингуют. Плевав на комендантский час, менты снова прячутся
22:08  А.Грозин: Внутриэлитный раскол в Казахстане перестает быть мифом
21:59  Путин в одностороннем порядке снимает часть санкций с Украины. Дичь...
21:39  КырСуд полностью реабилитировал конченного кыр-ошмяк-трайбалиста Мырзакматова

21:33  КырПрез Жээнбеков передумал уходить в отставку
20:48  В Нагорном Карабахе стороны резко поменяли военную тактику. Ключевые бои развернулись за Гадрут
19:29  Что ждет Таджикистан в ближайшие семь лет? Эксперты региона о результатах президентских выборов
19:03  Луна как геополитический фактор, - И.Моисеев
14:00  Уволенную за нерасторопность экс-главсанврача Казахстана Есмагамбетову назначили... главой Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ
12:30  Новым хокимом узбекского Алмалыка утвержден Кобил Хамдамов
12:23  "Статус военного времени": Китай отреагировал на новую вспышку коронавируса, - А.Яшлавский
12:10  Алаа Шахин: грядущий Большой сдвиг в экономике вызревает в тени коронавируса
12:08  Удары ниже пояса, мошенничество и клановое соперничество в Киргизии, - Ален Барлюэ
12:07  Три авторитарных лидера и их битва за Ближний Восток, - Гидеон Рахман
12:02  Китайский "один пояс" – наш ли это путь? - Е.Пустовойтова
12:01  О роли Израиля в армяно-азербайджанской войне, - Дм.Минин
09:34  КырПарламент собирается в 3-й раз утвердить Жапарова премьер-министром. Заело кнопку?
09:03  Вакцины нет, но вы держитесь: Кремль пытается реанимировать Медведева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дональд Трамп поздоровел пуще прежнего. И его тоже вылечили?
23:20 14.10.2020

Президент США провел первый предвыборный митинг после излечения от коронавируса

Алексей Наумов, "Коммерсант", 13 октября

Американский президент Дональд Трамп, едва вылечившись от COVID-19, провел первый предвыборный митинг. Коронавирусу в значительной степени и была посвящена встреча со сторонниками. В частности, глава государства пообещал не ввергать страну в пучину очередного карантина. Между тем менее чем за три недели до выборов отрыв лидера гонки демократа Джо Байдена от господина Трампа лишь увеличивается.

"Чувствую себя таким могущественным. Я зайду в толпу, прямо туда. Поцелую всех, каждого, кто пришел. И парней, и красивых женщин",- на первом "постковидном" митинге Дональд Трамп, за несколько часов до этого объявленный более не заразным, не мог скрыть наслаждения от вновь обретенного общения с фанатами. "Правда, хорошо себя чувствуешь, когда побеждаешь что-то и теперь, говорят, у тебя иммунитет",- сказал глава государства.
Коронавирусу была посвящена и условная содержательная часть его общения с избирателями: Дональд Трамп обозначил четкие различия между собой и демократом Джо Байденом в том, что касается борьбы с эпидемией. "Когда ты президент, ты не можешь засесть в подвале и сказать: "Я, пожалуй, оставлю мир в покое". Конечно, риск есть, но выходить надо",- заявил господин Трамп, явно намекая на Джо Байдена, который значительную часть предвыборной кампании провел в подвале своего дома в штате Делавэр. Глава государства предостерег, что господин Байден введет "антинаучный драконовский карантин", а при нем самом жизнь уже совсем скоро вернется в нормальное русло. "У меня такое огромное уважение к народу нашей страны, к тому, как он со всем справился. Это просто какой-то фестиваль любви",- признавался со сцены господин Трамп. "Мы любим тебя!" - скандировала толпа в ответ.
"Лечение не должно быть хуже самой болезни",- увещевал он сторонников, расхваливая Флориду и ее губернатора Рона Десантиса, который "открыл" штат для предпринимателей и туристов.

Господин Десантис был в толпе, но ни он, ни Дональд Трамп не отметили, что, несмотря на "открытость" штата, во Флориде зафиксировано более 735 тыс. случаев COVID-19 - это третий показатель по всем США.

Несмотря на провозглашенный Дональдом Трампом "фестиваль любви", говорить о любви всех избирателей к нему самому не приходится: до намеченных на 3 ноября президентских выборов осталось меньше трех недель, и отставание нынешнего главы Белого дома от Джо Байдена только растет. По данным агрегатора предвыборных опросов RealClearPolitics, по общенациональной метрике демократ опережает республиканца на 10,2%, в критически важных для победы "колеблющихся штатах" этот показатель составляет 4,8%.

Это, по-видимому, замечают и соратники президента. Как отмечает издание Politico, многие влиятельные консервативные общественные организации уже нацеливаются не на победу Дональда Трампа, а на гораздо более актуальную и достижимую цель - утверждение консерватора Эми Кони Барретт на вакантное место судьи Верховного суда США.
"Это просто более реализуемо. Я не думаю, что Трамп полностью ушел на дно, но его перевыборы не гарантированы, а что касается Барретт - удивлюсь, если она не пройдет",- рассказал изданию один из неназванных консервативных общественных деятелей.

Другой собеседник Politico в этих кругах посетовал, что начиная с июля оценивал, как именно Дональд Трамп может заручиться необходимой поддержкой 270 выборщиков, но со временем это занятие превратилось в довольно "депрессивное дело", а минувшие две недели (во время которых Дональд Трамп устроил перепалку на дебатах, заболел COVID-19, лег в больницу, выписался, отказался от нового пакета помощи стране, а затем призвал Конгресс его принять) назвал "крушением поезда в замедленной съемке".

По его словам, на этом фоне обеспечение консервативного большинства в Верховном суде - самая важная задача, и назначение матери семерых детей Эми Кони Барретт может стать "утешительным призом" для республиканцев в случае поражения Дональда Трампа.
Активно работают над этой задачей и небольшие общественные организации, созданные для продвижения консервативных ценностей: они, в частности, возят сторонников назначения госпожи Барретт в Вашингтон для организации митингов у Капитолия, просят своих участников звонить сенаторам и требовать ее утверждения и также обзванивают сочувствующих им избирателей, предлагая поучаствовать в соответствующей общественной кампании.

К ней подключился и вице-президент Майк Пенс. "Мы все помним, как веру судьи Барретт подвергали сомнению всего два года назад, когда ее утверждали судьей Апелляционного суда. Демократы и их голливудские дружки уже начали атаковать христианскую веру судьи Эми Кони Барретт",- обратился господин Пенс к юридическому комитету Сената, который обсуждает кандидатуру госпожи Барретт до вынесения вопроса ее утверждения на рассмотрение общего состава верхней палаты Конгресса.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602706800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В сентябре т. г. наряду с ростом реального сектора началось восстановление активности в сфере услуг - А. Мамин
- Контроль или бесконтролье? Часть вторая
- Кадровые перестановки
- Памятник обещаниям
- В Казахстане введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
- Строительство "Абу-Даби Плаза" завершится в 2021 году
- В Казахстане вводится запрет на импорт светлых нефтепродуктов
- Дональд Трамп поздоровел пуще прежнего
- Онкобольной с пулеметом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  