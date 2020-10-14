Дональд Трамп поздоровел пуще прежнего. И его тоже вылечили?

23:20 14.10.2020

Президент США провел первый предвыборный митинг после излечения от коронавируса



Алексей Наумов, "Коммерсант", 13 октября



Американский президент Дональд Трамп, едва вылечившись от COVID-19, провел первый предвыборный митинг. Коронавирусу в значительной степени и была посвящена встреча со сторонниками. В частности, глава государства пообещал не ввергать страну в пучину очередного карантина. Между тем менее чем за три недели до выборов отрыв лидера гонки демократа Джо Байдена от господина Трампа лишь увеличивается.



"Чувствую себя таким могущественным. Я зайду в толпу, прямо туда. Поцелую всех, каждого, кто пришел. И парней, и красивых женщин",- на первом "постковидном" митинге Дональд Трамп, за несколько часов до этого объявленный более не заразным, не мог скрыть наслаждения от вновь обретенного общения с фанатами. "Правда, хорошо себя чувствуешь, когда побеждаешь что-то и теперь, говорят, у тебя иммунитет",- сказал глава государства.

Коронавирусу была посвящена и условная содержательная часть его общения с избирателями: Дональд Трамп обозначил четкие различия между собой и демократом Джо Байденом в том, что касается борьбы с эпидемией. "Когда ты президент, ты не можешь засесть в подвале и сказать: "Я, пожалуй, оставлю мир в покое". Конечно, риск есть, но выходить надо",- заявил господин Трамп, явно намекая на Джо Байдена, который значительную часть предвыборной кампании провел в подвале своего дома в штате Делавэр. Глава государства предостерег, что господин Байден введет "антинаучный драконовский карантин", а при нем самом жизнь уже совсем скоро вернется в нормальное русло. "У меня такое огромное уважение к народу нашей страны, к тому, как он со всем справился. Это просто какой-то фестиваль любви",- признавался со сцены господин Трамп. "Мы любим тебя!" - скандировала толпа в ответ.

"Лечение не должно быть хуже самой болезни",- увещевал он сторонников, расхваливая Флориду и ее губернатора Рона Десантиса, который "открыл" штат для предпринимателей и туристов.



Господин Десантис был в толпе, но ни он, ни Дональд Трамп не отметили, что, несмотря на "открытость" штата, во Флориде зафиксировано более 735 тыс. случаев COVID-19 - это третий показатель по всем США.



Несмотря на провозглашенный Дональдом Трампом "фестиваль любви", говорить о любви всех избирателей к нему самому не приходится: до намеченных на 3 ноября президентских выборов осталось меньше трех недель, и отставание нынешнего главы Белого дома от Джо Байдена только растет. По данным агрегатора предвыборных опросов RealClearPolitics, по общенациональной метрике демократ опережает республиканца на 10,2%, в критически важных для победы "колеблющихся штатах" этот показатель составляет 4,8%.



Это, по-видимому, замечают и соратники президента. Как отмечает издание Politico, многие влиятельные консервативные общественные организации уже нацеливаются не на победу Дональда Трампа, а на гораздо более актуальную и достижимую цель - утверждение консерватора Эми Кони Барретт на вакантное место судьи Верховного суда США.

"Это просто более реализуемо. Я не думаю, что Трамп полностью ушел на дно, но его перевыборы не гарантированы, а что касается Барретт - удивлюсь, если она не пройдет",- рассказал изданию один из неназванных консервативных общественных деятелей.



Другой собеседник Politico в этих кругах посетовал, что начиная с июля оценивал, как именно Дональд Трамп может заручиться необходимой поддержкой 270 выборщиков, но со временем это занятие превратилось в довольно "депрессивное дело", а минувшие две недели (во время которых Дональд Трамп устроил перепалку на дебатах, заболел COVID-19, лег в больницу, выписался, отказался от нового пакета помощи стране, а затем призвал Конгресс его принять) назвал "крушением поезда в замедленной съемке".



По его словам, на этом фоне обеспечение консервативного большинства в Верховном суде - самая важная задача, и назначение матери семерых детей Эми Кони Барретт может стать "утешительным призом" для республиканцев в случае поражения Дональда Трампа.

Активно работают над этой задачей и небольшие общественные организации, созданные для продвижения консервативных ценностей: они, в частности, возят сторонников назначения госпожи Барретт в Вашингтон для организации митингов у Капитолия, просят своих участников звонить сенаторам и требовать ее утверждения и также обзванивают сочувствующих им избирателей, предлагая поучаствовать в соответствующей общественной кампании.



К ней подключился и вице-президент Майк Пенс. "Мы все помним, как веру судьи Барретт подвергали сомнению всего два года назад, когда ее утверждали судьей Апелляционного суда. Демократы и их голливудские дружки уже начали атаковать христианскую веру судьи Эми Кони Барретт",- обратился господин Пенс к юридическому комитету Сената, который обсуждает кандидатуру госпожи Барретт до вынесения вопроса ее утверждения на рассмотрение общего состава верхней палаты Конгресса.