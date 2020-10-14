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Жапаров озвучил список нового правительства Киргизии
23:35 14.10.2020

Как выглядит новый состав правительства КР, предложенный Жапаровым?
14 октября 2020 - Виктория Гунгер

Как выглядит новый состав правительства КР, предложенный Жапаровым?

Сегодня депутатам Жогорку Кенеша был представлен новый состав и структура правительства Садыра Жапарова. Его, к слову, на должность премьер-министра страны выдвинула коалиция большинства.

В новом составе кабмина изменения внесены, по словам Жапарова, на 20 процентов. Но в целом он полностью обновлен. Выглядит он следующим образом:

Жапаров Садыр Нуркожоевич - премьер-министр
Новиков Артем Эдуардович - первый вице-премьер-министр
Сабиров Равшанбек Азатович - вице-премьер-министр
Мамытканов Максат Суйуналиевич - вице-премьер-министр
Исмаилова Аида Жекшенбаевна - вице-премьер министр
Аманбаев Бактыбек Абдилашимович - руководитель Аппарата правительства, министр
Муканбетов Санжар Турдукожоевич - министр экономики
Мукашев Кыялбек Белекович - министр финансов
Чодуев Эркинбек Урайымович - министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич - министр транспорта и дорог
Джаманкулов Марат Тургунбаевич- министр юстиции
Казакбаев Руслан Айтбаевич - министр иностранных дел
Ниязбеков Уланбек Омоканович - министр внутренних дел
Ажикеев Бообек Эргешович - министр чрезвычайных ситуаций
Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович - министр здравоохранения
Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич - министр образования и науки
Кочкоров Улугбек Тойчубаевич - министр труда и социального развития
Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович - министр культуры, информации и туризма
Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович - председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования
Исмаилов Алтынбек Джапарович - глава Государственного комитета информационных технологий и связи

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602707700
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