Жапаров озвучил список нового правительства Киргизии

23:35 14.10.2020

Как выглядит новый состав правительства КР, предложенный Жапаровым?

14 октября 2020 - Виктория Гунгер



Как выглядит новый состав правительства КР, предложенный Жапаровым?



Сегодня депутатам Жогорку Кенеша был представлен новый состав и структура правительства Садыра Жапарова. Его, к слову, на должность премьер-министра страны выдвинула коалиция большинства.



В новом составе кабмина изменения внесены, по словам Жапарова, на 20 процентов. Но в целом он полностью обновлен. Выглядит он следующим образом:



Жапаров Садыр Нуркожоевич - премьер-министр

Новиков Артем Эдуардович - первый вице-премьер-министр

Сабиров Равшанбек Азатович - вице-премьер-министр

Мамытканов Максат Суйуналиевич - вице-премьер-министр

Исмаилова Аида Жекшенбаевна - вице-премьер министр

Аманбаев Бактыбек Абдилашимович - руководитель Аппарата правительства, министр

Муканбетов Санжар Турдукожоевич - министр экономики

Мукашев Кыялбек Белекович - министр финансов

Чодуев Эркинбек Урайымович - министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации

Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич - министр транспорта и дорог

Джаманкулов Марат Тургунбаевич- министр юстиции

Казакбаев Руслан Айтбаевич - министр иностранных дел

Ниязбеков Уланбек Омоканович - министр внутренних дел

Ажикеев Бообек Эргешович - министр чрезвычайных ситуаций

Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович - министр здравоохранения

Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич - министр образования и науки

Кочкоров Улугбек Тойчубаевич - министр труда и социального развития

Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович - министр культуры, информации и туризма

Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович - председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования

Исмаилов Алтынбек Джапарович - глава Государственного комитета информационных технологий и связи