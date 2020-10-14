Китайские десантники репетируют ночную высадку на Тайване

23:38 14.10.2020

Cи Цзиньпин вдохновляет морских пехотинцев на бой



Владимир Скосырев

14.10.2020



Снимок, сделанный во время посещения президентом Тайваня Цай Инвэнь воинской части на острове, сорвал покров тайны с отношений между Вашингтоном и Тайбэем. Выяснилось, что США не только продают ему современное оружие, но и направляют военных советников. В середине ХХ века Америка держала на острове войска. Эксперты задаются вопросом: придут ли США на помощь своему партнеру, если Китай попытается силой воссоединить Тайвань с КНР? Закон, принятый в 1979 году, оставляет Америке свободу рук. Однако Пекин от своей стратегии не отказывается. На материке проходят маневры, во время которых отрабатывается вторжение на остров.

Неизвестно, как изображение американского офицера попало в фокус фотоаппарата репортера, снимавшего посещение лидером Тайваня радарной станции. Было это результатом недосмотра службы безопасности или сознательной утечкой, допущенной с ведома руководства острова? Но факт налицо: американские военнослужащие там присутствуют.



ВВС Тайваня опубликовали уведомление, из которого следует, что президент Цай посетила радарную станцию Лешань для того, чтобы укрепить мораль во всех родах вооруженных сил. На фото, запечатлевшем визит, среди других служащих виден американский технический советник, помогающий управлять сложной радарной системой. Он был направлен США в соответствии с предыдущими соглашениями о продаже оружия для того, чтобы оказывать помощь в работе радарной системы и давать советы о том, как усиливать ПВО Тайваня.



Радар в Лешане входит в систему раннего предупреждения, которая может обнаруживать угрозы на расстоянии 5 тыс. км. "Поскольку Китай наращивает военную активность вокруг Тайваня, радар в Лешане может быстро снабдить ВВС разведывательными сведениями и быстро ответить на угрозы", – поясняется в уведомлении.



Как уже писала "НГ" (см. номер от 07.10.20), американский закон об отношениях с Тайванем, придает им элемент неопределенности. Закон обязывает США предоставлять военную помощь острову, но оставляет открытым вопрос о том, вступят ли они в бой на стороне своего союзника де-факто. Поэтому нельзя исключить, что Тайбэй, допустив утечку, как бы предупредил Пекин: воздержитесь от нападения, вам придется иметь дело с американцами.



Как бы то ни было, Вашингтон наращивает поставки оружия Тайваню. Белый дом уведомил Конгресс, что намерен продать острову три партии боевой техники на сумму примерно 5 млрд долл. Тут и реактивные системы залпового огня, крылатые ракеты, запускаемые с самолетов, снаряжение для истребителей F-16. Газета South China Morning Post сообщает, что в последний момент администрация Белого дома добавила к этому списку дроны MQ-9 и противокорабельные ракеты наземного базирования Harpoon. Однако остается в силе и принятый КНР закон, из которого следует, что если Тайвань провозгласит независимость, то КНР применит силу против сепаратистов. В приверженности к сепаратистским настроениям Пекин подозревает президента Цай, которая занимает этот пост с 2016 года, и ее сторонников. Неудивительно, что Пекин усиливает психологическое давление на Тайбэй, давая ему знать, что от задачи "воссоединения" никогда не откажется.



Председатель КНР Си Цзиньпин, совершающий инспекционную поездку на юг страны, посетил военную базу на побережье моря, где поговорил с морскими пехотинцами. Его инструкция состояла в следующем: готовьтесь к бою, будьте готовы реагировать на вызов немедленно, в каком бы регионе вы ни находились.



А за три дня до этого Народно-освободительная армия провела учения, которые, по мнению военных обозревателей, прямо нацелены на Тайвань. Как передало государственное ТВ, части спецназа и воздушно-десантных войск при поддержке авиации и дронов отрабатывали высадку на остров.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Поставки американских вооружений Тайваню подразумевают, что представители фирмы-производителя или вооруженных сил страны-продавца приезжают и занимаются консультацией, технической поддержкой этих устройств. Ведь они очень сложные. Американские инструкторы бывали на Тайване и раньше. Сейчас их стало больше, поскольку военное взаимодействие между США и Тайванем растет. Но, думаю, для такого радикального шага, как размещения на острове войск США, условия не созрели. Все же новая партия американского оружия, которая предназначена Тайваню, значительно усилит его сопротивление в случае атаки с материка. Что касается морской пехоты КНР, то она до самого последнего времени была немногочисленной. Но после реформы, начавшейся в 2016 году, произошло резкое увеличение численности этого рода войск до 30 тыс. человек. Также резко ускорилось строительство десантных кораблей. Как и США, Китай строит большие универсальные десантные корабли вроде небольших авианосцев. Они способны нести десятки вертолетов, катера на воздушной подушке и довольно многочисленный десант".