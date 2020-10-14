Кремль серьезно просчитался с турками, - генерал Л.Ивашов

00:21 15.10.2020 Генерал Ивашов: Мы серьезно просчитались с турками

США рассчитывают, что Эрдоган прорвется в Центральную Азию и поможет в борьбе с Китаем



Андрей Полунин

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Леонид Ивашов



В среду, 14 октября, конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой. О московских договоренностях по поводу прекращения огня, похоже, окончательно забыли по обе стороны разграничительной линии.



Так, в Минобороны Армении заявили, что до сих пор не выпустили "ни одной ракеты или пули в сторону Азербайджана", но теперь вправе наносить удары по любым военным объектам на азербайджанской территории.



Причина такого шага - удар Азербайджана по армянской военной технике.



"14 октября ВС Азербайджана нанесли удар по осуществляющей боевое дежурство военной технике на территории Республики Армении, приграничном с карабахским Карвачаром. Удар нанесен исключительно на предположении, что эта техника готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана", - говорится в пресс-релизе военного ведомства Армении.



Предположение Баку в Ереване назвали необоснованным.



"В то же время заявляем, что отныне ВС Республики Армения оставляют за собой право в рамках данной логики наносить удары по любым военным объектам или военным передвижения на территории Азербайджана", - говорится в документе.



Ранее в среду об инциденте сообщил Азербайджан. По версии Баку, военные нанесли точечный удар по "легитимной военной цели" на армянской территории. И эта цель - ракетный комплекс, готовый к нанесению ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Азербайджане.



Кроме того, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что в результате ракетно-артиллерийского обстрела армянскими военными населенных пунктов в Тертерском районе Азербайджана погиб один мирный житель и еще шестеро получили ранения. По словам Гаджиева, более 100 снарядов поразили Тертер и ближайшие деревни.



Днем 14 октября свое видение обстановки изложил и премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, за последние 18 дней во время боев в Нагорном Карабахе армянские военные отступили на двух направлениях, но сейчас армия Карабаха полностью контролирует ситуацию на всех направлениях.



"На северном и южном направлениях наши войска имели определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу", - сообщил Пашинян.



Он считает, что "план полной оккупации Нагорного Карабаха не сработал", благодаря действиям военных Армении и ополчения. "Армия Карабаха героически сражается против турецко-азербайджанского союза с привлечением наемников и террористов… Противник потерял огромное количество техники, понес огромное количество потерь в живой силе", - заявил Пашинян.



Напомним, 10 октября Армения и Азербайджан заключили перемирие после прошедших в Москве переговоров на уровне министров иностранных дел. Однако вскоре режим прекращения огня был нарушен. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что главным фактором прочности перемирия является признание Арменией принадлежности Карабаха Азербайджану.



И возникает вопрос: пройдена ли точка невозврата в Нагорном Карабахе, можно ли сейчас остановить войну?



- Шанс остановить войну есть всегда, - считает академик Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. - Естественно, для этого нужны коллективные усилия - в данном случае, той же Минской группы ОБСЕ.



Если Соединенные Штаты жестко надавят на Турцию, и пообещают туркам некоторый инструментарий - у американцев все необходимое для этого есть, - то азербайджанская сторона будет выполнять условия перемирия. Россия, естественно, должна в этом случае более жестко - в плане перемирия - говорить с Ереваном.



Необходимо четко оговорить условия: если вы не прекращаете боевые действия, мы делаем то-то и то-то. Аналогично в случае разговора США с турецкой и азербайджанской сторонами. После этого, думаю, конфликт прекратится немедленно.



"СП": - Почему мы не задействуем эти рычаги?



- Потому что у Турции, скорее всего, развязаны руки. Американцы дали туркам карт-бланш, поскольку конфликт в Нагорном Карабахе ослабляет позиции Исламской республики Иран.



Кроме того, Турция, благодаря конфликту, прорывается в Центральную Азию. Там сейчас, напомню, разворачивается противостояние между Китаем и США. Видимо, Турция примет в нем участие на стороне Америки. И здесь нужно не упускать из вида, что 24 июля госсекретарь США Майк Помпео официально объявил Китаю войну, и сегодня уже формируются военно-политические блоки.



Разумеется, Помпео объявил холодную войну - де-факто, гибридную. Это значит, все средства в ней будут задействованы, кроме ядерных.



"СП": - Можем ли мы сами надавить на Турцию?



- У нас давить на Анкару не очень хорошо получается. Мы все время уступали туркам - простили сбитый ими в Сирии наш Су-24 и гибель летчика, простили убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова. По сути, военно-политическую стратегию - я бы даже сказал, геополитику, - мы разменивали на базарную тактику, на надежды на некую финансовую прибыль.



Мы уступали туркам и на сирийском фронте. Первоначально Россия формулировала позицию жестко: из Сирии должны быть выведены все вооруженные контингенты стран, которые присутствуют там незаконно. Мы и здесь уступили - сегодня проводим совместное с турками патрулирование на сирийской территории. Наконец, мы позволили присутствовать под Идлибом протурецким силам боевиков.



И, конечно, Эрдоган взял нас на крючок и атомной электростанцией "Аккую", и особенно газопроводом "Турецкий поток".



На мой взгляд, мы серьезно просчитались с турками - именно потому, что коммерческие интересы у нас превалировали над геополитическими. В результате, мы оказались в нынешнем положении. Тем не менее, предпринимать попытки урегулирования в Нагорном Карабахе нужно - пытаться нужно всегда.



- Точка невозврата еще не пройдена: у Армении есть потенциал, который может повернуть всю войну вспять, - уверен военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. - У Еревана имеется "Искандер-М", с помощью которого Армения может нанести удар по Мингечевирской ГЭС - это будет очень серьезным ударом и по экономике Азербайджана, и по его потенциалу в целом. Кроме того, у Армении есть система залпового огня "Смерч", при помощи которой можно нанести удары по нефте- и газопроводам, который идут из Баку в Грузию и Турцию.



Почему Ереван не делает таких шагов - не знаю. Возможно, потому, что реально война шла между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, который поддерживала Армения. У Нагорного Карабаха, понятно, "Искандера-М" нет, а "Смерчей" маловато. Маловато и снарядов к "Смерчам" - об этом говорит тот факт, что пока со стороны Нагорного Карабаха производились одиночные выстрелы из "Смерча", а не залпы из всех 12 пусковых установок.



Но, повторюсь, главная загвоздка была в том, что Армения - юридически - в войне не участвовала. Теперь же, когда Азербайджан нанес удар по армянской территории, у Еревана появился повод нанести ответный удар.



Как будут развиваться события - увидим. Ильхам Алиев закусил удила - его к решительным действиям подвигает Эрдоган, которому хочется быть хозяином на Южном Кавказе. Москва же пока пытается умерить пыл и Еревана, и Баку.



Но если Армения все же задействует свои возможности, это, возможно, послужит отрезвляющим уроком для Азербайджана. И тогда, возможно, удастся ввести в Нагорный Карабах российских миротворцев, чтобы остановить войну. Источник - СвободнаяПресса

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