Москва не будет спасать Трампа "ядерной сделкой"

00:24 15.10.2020 Кремль и Белый дом разошлись в оценке перспектив продления Договора СНВ-3



Геннадий Петров

Дмитрий Литовкин



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит перспективы продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Так он отреагировал на утверждения американцев о том, что этот договор будет продлен, причем в ближайшее время. Москву не устраивают условия, выставляемые Вашингтоном. Россия считает, что договор, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, нужно просто продлить. А попытки уверить общественость, что на переговорах с РФ произошел прорыв, в Москве трактуют как предвыборный пиар Дональда Трампа.



В интервью трем российским радиостанциям Лавров подчеркнул, что Россия "никогда не скажет", что она закрыта для диалога по стратегическим наступательным вооружениям. Вместе с тем заявление о том, что Договор СНВ-3 будет в ближайшей перспективе продлен, является слишком оптимистичным. "Нет такой перспективы, я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы", – сказал Лавров.



О том, что СНВ-3 будет скоро продлен и якобы на этот счет даже достигнута принципиальная договоренность с Россией, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Свое сенсационное заявление он сделал во вторник вечером, выступая в вашингтонском фонде Heritage Foundation. "На самом деле мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то период времени при условии, что они (Россия) в ответ согласятся на ограничение или заморозку своего ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое", – сказал Биллингсли.



С его слов следует, что США ждут от России согласия на заключение рамочного соглашения, где будут прописаны параметры нового договора, который придет на смену СНВ-3. Видимо, заявление Биллингсли отражает не только его точку зрения. Ранее американское издание Axios, со ссылкой на свои источники в Белом доме, сообщало, что администрация Трампа уверена: "ядерная сделка" с Россией будет заключена еще до президентских выборов в США. То есть до 3 ноября.



Эксперты отмечают, что Договор СНВ-3 не стал прорывом в российско-американских отношениях. В 2010 году, когда он был заключен, в США многие, и прежде всего представители Республиканской партии, оценивали этот документ крайне критически. Обращалось внимание на то, что договор не особенно нужен стране, а выгоден лишь лично президенту Бараку Обаме. Он вскоре после избрания получил Нобелевскую премию мира и нуждался в подтверждении своего статуса миротворца, поэтому пошел навстречу Дмитрию Медведеву, продемонстрировав стремление к сотрудничеству в области ядерного разоружения.



Текст договора уместился на полутора страницах. В нем была задекларирована необходимость сокращения стратегических арсеналов до 1550 единиц ядерных боезарядов, развернутых на 700 носителях. При этом было не уточнено, о каких именно носителях идет речь. По данным Госдепа США, на 1 марта этого года Россия располагает 485, а американцы 655 носителями. На них развернуто – 1326 у Москвы и – 1373 ядерных боеголовок у Вашингтона.



Обе страны по-своему воспользовались временем, которое им предоставил СНВ-3. В рамках положений договора Россия провела модернизацию своих стратегических ядерных сил. Например, ракета комплекса "Тополь-М", которая создавалась в рамках СНВ-2 и по его условиям могла иметь всего одну боеголовку, сегодня полностью заменена на ракеты "Ярс". По некоторым данным, она несет от 4 до 6 боевых блоков. Скоро появится тяжелый носитель "Сармат". На нем может стоять от 10 до 15 боеголовок. Создан гиперзвуковой маневрирующий ядерный блок "Авангард". Заложена серия АПЛ типа "Борей". В Воздушно-космических силах прошла модернизация бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Идет проектирование следующего поколения этих машин.



Что касается американцев, то до последнего времени они особенно не занимались своим ядерным арсеналом. Его судьбой озаботился только Дональд Трамп. При нем на развитие ядерных вооруженных сил было выделено 1,5 трлн долл. В течение 30 лет на эти средства должны быть полностью заменены атомные подводные лодки (АПЛ) типа "Огайо", на смену которым придут АПЛ "Колумбия". В ВВС поступит новый стратегический бомбардировщик B-21 "Рейдер". Кроме того, будут заменены все 400 с лишним устаревающих ракет "Минитмен-3" на новый перспективный носитель. В довершение всего на вооружение американской авиации поступит новая стратегическая крылатая ракета с ядерным зарядом.



Отношение Трампа к СНВ-3 менялось. Еще в начале этого года Белый дом явно вел дело на выход США из этого договора. Американцы настаивали, чтобы СНВ-3 был фактически переформатирован в многосторонний документ. К нему должен был присоединиться Китай, чьи размеры ядерных арсеналов сейчас не регулируются никакими договорами. КНР это сделать категорически отказывалась. Такая позиция Пекина объяснима. Его запасы ядерного оружия гораздо более скромны, чем у России и США, и ограничивать их в Пекине не хотели.



Ситуация изменилась с лета, с российско-американских консультаций в Вене. США сняли свое требование о том, чтобы к СНВ-3 сначала присоединились китайцы, а потом уж договор продлился. Теперь они допускают вариант продления, а уже потом – присоединения к нему Китая.



"Администрация Трампа наконец сообразила, что СНВ-3 не так уж плох, как она говорила ранее. И теперь, с учетом того, сколько американцы всего развалили в архитектуре мировой безопасности, президент США старается перед выборами продемонстрировать своим избирателям, что вот он заключил договоренность в области безопасности. Но чтобы спасти лицо, американская сторона обставила свое согласие продлить СНВ-3 пакетом условий и оговорок. Причем свои условия американцы все время меняют", – сказал "НГ" руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Арбатов.



По его мнению, шанс на продление СНВ-3 есть, и сейчас он больше, чем две недели назад. Однако заморозка ядерных арсеналов, о которой говорил Биллингсли, для России неприемлема. "Что значит заморозить? Это как? Не наращивать арсеналы? На каком уровне заморозить? За счет чего? Если дать такое обязательство, мы год не разберемся во взаимных претензиях. Будет бесконечный базар вместо переговоров", – сказал Арбатов.



По его мнению, Россия решила сейчас занять выжидательную позицию. "В Москве поняли, что Трамп заинтересован в этом договоре. И заинтересован он больше, чем Россия. А раз так, то в Москве решили, что нечего соглашаться на постоянно меняющиеся американские условия", – отметил Арбатов.



Что же будет, если СНВ-3 до февраля 2021 года не будет продлен? Член Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Дворкин считает, что возможны как минимум два варианта развития ситуации.



"Первый – при отсутствии формальных ограничений стороны не станут стремиться к заметному наращиванию числа боезарядов и носителей. Они сосредоточатся в основном на совершенствовании отдельных образцов и разработке их новых типов. Примерный баланс ядерных потенциалов сохранится. Второй вариант – США приступают к наращиванию своих стратегических наступательных вооружений. Начнут, например, с увеличения количества боезарядов на сухопутных ракетах "Минитмен-3" от 1 до 3 единиц и на морских "Трайдент-2" с 4 до 8 или 12 единиц. Российские возможности в этом отношении ограниченны. В этом случае баланс стратегических наступательных вооружений будет нарушен", – сообщил "НГ" Дворкин. При этом, по данным открытых источников, России достаточно всего 300–400 ядерных боеголовок для того, чтобы, несмотря ни на какую систему противоракетной обороны, уничтожить Америку. Так что в любом случае недосягаемыми для российского удара США не будут. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602710640

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В сентябре т. г. наряду с ростом реального сектора началось восстановление активности в сфере услуг - А. Мамин

- Контроль или бесконтролье? Часть вторая

- Кадровые перестановки

- Памятник обещаниям

- В Казахстане введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

- Строительство "Абу-Даби Плаза" завершится в 2021 году

- В Казахстане вводится запрет на импорт светлых нефтепродуктов

- Дональд Трамп поздоровел пуще прежнего

- Онкобольной с пулеметом

