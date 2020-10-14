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Когда закончат самый длинный КазДолгострой - "Абу Даби плаза"?
00:25 15.10.2020

Когда достроят небоскреб "Абу-Даби Плаза"?

Автор: Эльдар НУРУЛЛИН | Нур-Султан

Строительство самого высокого здания Казахстана – многофункционального комплекса "Абу-Даби Плаза" – завершится в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба акимата Нур-Султана.

Во время рабочей поездки в ОАЭ аким столицы Алтай Кульгинов и министр юстиции Марат Бекетаев встретились с руководством компании Aldar Properties, ведущей масштабную стройку в главном городе Казахстана.

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В компании отметили, что сложное финансовое положение генподрядчика не отразится на завершении строительства объекта. Представители арабской компании заверили, что в связи с карантинными мерами полностью возвести "Абу-Даби Плаза" планируется в 2021 году. Ряд объектов многофункционального комплекса, таких как торгово-развлекательный центр и гостиница, были открыты еще в декабре 2019-го и в марте этого года.

Также во время поездки Кульгинов встретился с зарубежными инвесторами. Были достигнуты договоренности о реализации в столице Казахстана нескольких важных проектов в сфере образования, медицины, туризма и других. Это позволит не только привлечь в экономику города частные инвестиции, но и создать новые рабочие места.

Напомним, что строительство "Абу-Даби Плаза" началось в 2010 году. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602710700
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