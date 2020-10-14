Застой в российской экономике оказался длиннее, чем в эпоху Брежнева

00:33 15.10.2020 По всем показателям последнее десятилетие в России может оказаться самым провальным



Андрей Иванов



Жизнь при стабильности Путина практически по всем параметрам хуже брежневского "застоя", а по многим показателям значительно уступает даже нестабильному правлению Горбачева и даже Ельцина. И даже Кудрин стал говорить, что такого не было даже в СССР. Длительность нынешнего застоя превысила советский. И дело не только в цифрах.



Если проанализировать речи руководителей Российской Федерации за последние пару лет, то из них почти пропали слова об образе будущего. Раньше нам говорили про вставание с колен, развитие инноваций, стратегию-2020. Перед гражданами рисовали зримые перспективы того, как они будут жить совсем скоро. И вполне уверенный экономический рост первое десятилетие нахождения Путина у власти внушал оптимизм.



В 2014-м появилась новая риторика. Крым, Донбасс, "русский мир". Сама по себе политика предлагать людям пушки вместо масла редко когда в истории приводила к хорошим результатам. Но в обществе случился патриотический подъем. Мол, сейчас мы ресурсы накопили, а теперь пора вспомнить и про защиту соотечественников, воздать за национальное унижение. Правда, очень быстро пропаганда сменилась тезисами "санкции нас не сломят" и "мы выдержим".



Но вскоре в стратегии расширения геополитического влияния что-то пошло наперекосяк. Сбитый в Сирии российский самолет и "помидорами не отделаются", а следом убийство в Турции российского посла и тут же заявление о непоколебимой дружбе с Анкарой. Потом непонятное участие в конфликтах в Ливии, Венесуэле и даже Центральноафриканской республике. Далее отравление Скрипалей, мутное выступление Петрова и Баширова про "Солцберецкий собор", все новые и новые санкции Запада, ругань с Лукашенко.



В общем, государство вместо целостной картины светлого будущего стала наносить на холст государственной пропаганды какие-то отдельные мазки. И все это на фоне экономического кризиса и вызывающих в народе подлинную злость инициатив вроде пенсионной реформы. Теперь еще и добавилось невиданное доселе давление на оппозицию.



Обратимся к сухой статистике. Возьмем последние 10 лет и последнее десятилетие правления Леонида Брежнева, то есть с 1972 по 1982 годы. Это вполне корректное сравнение, а ссылки на те или иные трудности при Путине не убедительны. В каждом времени есть свои санкции, конфликты и прочие неурядицы.



Итак, с 2009-го по 2019-й экономика России выросла на 8,8%, то есть в год прибавляла в среднем 0,8%. Много это или мало? Мировая экономика в этот же период выросла на 31,2%, в США - на 16,2%, а в Китае аж на 101%. Все последнее десятилетие "стабильности" ВВП России топтался около нуля.



Если переводить эти цифры в человеческие, то доходы россиян последние годы постоянно падают. В то время, как американцы стали жить только лучше, а китайцы и вовсе сделали настоящий рывок из всеобщей нищеты в довольно зажиточное общество.



И вот теперь нам говорят, что экономика будет падать из-за пандемии коронавируса. Эпидемию COVID-19 действительно можно считать форс-мажором. Но все надеются, что она закончится. Но что дальше? В Китае уже начался рост, американцы надеются быстро восстановить народное хозяйство. А в России мы вернемся к докризисным показателям роста?



И вот тут как раз и встает вопрос об образе будущего, или национальной идее. В США есть стратегия развития, и когда пандемия сойдет, то эта стратегия будет работать. Свой курс проложили и китайцы, они по не нему пойдут уверенно и смело. Россиянам же останется жить с постоянно обуревающим чувством, что если сегодня продержались, то не факт, что получится завтра. Национальной идеей в РФ стала радость, если не случилось очередного обвала рубля, не снизили зарплаты, не закрыли предприятия.



А что же было во времена брежневского "застоя"? За последние 10 лет нахождения Брежнева у власти, когда он уже с трудом читал по бумажке и стоял на ногах, экономика СССР выросла на 54%, то есть в среднем росла каждый год более чем на 4%. Для нынешней РФ такие темпы уже кажутся несбыточной мечтой.



И главное, люди были уверены в завтрашнем дне. Не в том смысле, что не сомневались в очередном кризисе, а знали, что будет лучше. И разве за последнее брежневское десятилетие люди не обзавелись новыми вещами, квартирами, разве не росли зарплаты?



А ведь помимо этого еще снимали хорошие фильмы, писали хорошие книги, была эстрада мирового уровня. Были люди, которые смело назывались совестью нации. Сейчас же мы видим только деградацию практически всех сфер общественной жизни. И кого можно назвать совестью нации? Если раньше кого и можно было, то к нынешнему моменту либо по естественным причинам ушли в мир иной, либо стали участвовать в госпропаганде, пошловатых телешоу и превратились в клоунов. В злых клоунов, не таких какими были Михаил Румянцев и Юрий Никулин.



А если сравнить последние годы СССР с последними нашими годами? Опять-таки, экономика росла, но появились и многие политические свободы. Стали свободнее выпускать за границу, пресса стала не такая скучная, политическая и общественная жизнь буквально бурлила. Люди ждали перемен, верили в новое. Сейчас что ни день, то сообщение о давлении на оппозицию. Этих посадили, этих побили, этих травили, этих признали экстремистами и опять судили, а вот того вообще за лайк в соцсетях забрали…



Опять же, важна динамика и ответ на вопрос "ради чего?". При Сталине сажали, но объясняли обострением классовой борьбы на пути к социализму, да и экономика росла. При Брежневе экономика росла, особо не сажали, но было скучновато. При Горбачеве экономика начала рушиться, но дунул ветер новой жизни. При Путине только ждут обнищания или скорой смерти "мучениками", по его меткому выражению.



Могут сказать, что это какая-то закулиса усилилась. Ведь первые два срока Путина экономика росла. Значит, система справлялась. Но все объясняется проще. Развал СССР конечно привел к падению и плановой системы. Но вскоре были выстроены механизмы рыночной экономики, которая начала работать после дефолта 1998 года. Путин просто использовал этот тренд. Да и нефть быстро пошла в рост. Но золотой дождь нефтедолларов не был использован для будущего, и вскоре все стало рушиться. И вот как выбираться из кризиса, который длится уже более шести лет, "эффективные менеджеры" в Кремле, видимо, не знают. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602711180

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В сентябре т. г. наряду с ростом реального сектора началось восстановление активности в сфере услуг - А. Мамин

- Контроль или бесконтролье? Часть вторая

- Кадровые перестановки

- Памятник обещаниям

- В Казахстане введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

- Строительство "Абу-Даби Плаза" завершится в 2021 году

- В Казахстане вводится запрет на импорт светлых нефтепродуктов

- Дональд Трамп поздоровел пуще прежнего

- Онкобольной с пулеметом

