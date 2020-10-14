Молочные реки и мясные берега не для нас... Битва за Каз-сельское хозяйство, - Э.Кайсарова

08:17 15.10.2020 Информационные войны вокруг Минсельхоза и политики отдельных представителей отрасли ставят вопрос ребром: почему казахстанские прилавки до сих пор не завалены дешевым и качественным продуктом отечественного производства?



Элина Кайсарова, ИА TURAN PRESS, 14 октября



Информационные войны вокруг Минсельхоза и политики отдельных представителей отрасли ставят вопрос ребром: почему казахстанские прилавки до сих пор не завалены дешевым и качественным продуктом отечественного производства?

Главными героями пламенных дискуссий являются Умирзак Шукеев, Асылжан Мамытбеков и Сапархан Омаров. Если первые двое занимают умы критиков Минсельхоза (МСХ) уже десятилетия, то Омаров попал под огонь лишь в последний год.

Напомним, что Умирзак Шукеев, матерый представитель управленческой элиты, ныне аким Туркестанской области, занимал пост вице-премьера и одновременно министра сельского хозяйства с 2017 по 2019 год. Ранее (с 2011 года) он возглавлял АО "Самрук-Казына".



Асылжан Мамытбеков в 2008-2011 годах служил председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро". В апреле 2011 он сел в кресло министра МСХ, и подал в отставку 6 мая 2016 года в результате земельных митингов. Тогда президент Назарбаев заявил о неполном служебном соответствии Мамытбекова. Два года экс-министр провел в должности независимого директора "Банк Астана". А в январе 2018 года стал председателем Мясного союза Казахстана. В мае того же года он вновь вернулся в Минсельхоз – на должность ответственного секретаря министра Шукеева. Карьеры Шукеева и Мамытбекова всегда были неразрывно связаны, чтобы в этом убедиться, достаточно лишь просмотреть их послужной список.

Сапархан Омаров возглавил Минсельхоз 25 февраля 2019 года. В 2014-2016 годах он работал в должности вице-министра МСХ. Между 2016 и 2019 годами – депутат Мажилиса, председатель комитета по аграрным вопросам.



Молочные реки и мясные берега не для нас

Как уже говорилось выше, Шукеева, и его, по утверждениям критиков, протеже Мамытбекова обвиняли в развале отрасли много лет. С обновлением руководства МСХ в 2019 году количество претензий в их адрес побило все рекорды. Особенно достается именно Асылжану Мамытбекову.

Например, в ноябре 2019 года сайт "КазахЗерно" подробно прокомментировал деятельность Мамытбекова на ниве МСХ и сопутствующих структур. Авторы сайта обвинили Мамытбекова в том, что он превратил холдинг "КазАгро" в кормушку, а затем загнал его в долговую яму. Далее ему припомнили деятельность Продкорпорации.

"Еще один годами не решаемый вопрос – срок возврата кредита, выданного на весенние полевые и уборочные работы. Согласно действующему положению, рассчитаться крестьяне должны до 1 декабря. "КазАгро" объясняет это требование необходимостью уложиться в финансовый год. Однако, такой порядок приносит крестьянам убытки, поскольку вынуждает продавать урожай осенью, когда цена на сельхозпродукцию падает из-за сезонного фактора. Разница в цене на зерно осенью и в конце зимы – в начале весны может составлять 50% и более. Этим обстоятельством научилась ловко пользоваться "Продкорпорация", еще одна дочка "КазАгро". Скупая осенью зерно у крестьян за бесценок, весной она перепродает его по выросшей цене, на ровном месте зарабатывая огромные деньги – в ущерб рентабельности самих крестьян", - пишет "КазахЗерно".

В той же статье Мамытбекова обвиняют в прямой поддержке друзей-олигархов в ущерб обычным крестьянам. " …основной объем средств из "КазАгро" выделялся близким к МСХ РК "аграриям". Эдакие олигархи от сельского хозяйства, богатеющие за счет господдержки, но не за счет грамотной работы. Например, в 2015 году через структуры холдинга "КазАгро" было выдано 203 млрд тенге для 15 тыс. заемщиков. При этом 50% прямого финансирования пришлось на 1% заемщиков!"

Грехи Мамытбекова, по мнению аналитиков сайта, велики и обширны. Он успел навредить и мукомолам, и производителям зерна, а более всего – мясной отрасли. Поскольку скандал вокруг мяса тянется до сих пор, нужно остановиться на нем подробней. "Самый амбициозный проект авторства Асылжана Мамытбекова "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота Республики Казахстан" стартовал в 2010 году. Выполнить задачу развития животноводства в МСХ РК решили улучшением генетического потенциала отечественного стада. Тогдашняя команда Минсельхоза РК во главе с Асылжаном Мамытбековым обещала, что ввоз в страну племенных быков и телок из-за рубежа решит все проблемы отрасли. При этом об обеспеченности фермеров кормами и пастбищами "забыли", - говорится в статье.

"В течение двух первых лет работы проекта, в 2012 и 2013, в страну было импортировано из дальнего зарубежья 40,5 тыс. голов скота (112% к плану). Затраты исчислялись десятками миллионов долларов, ведь импортный скот стоил в разы дороже местного.

Основные задачи проекта – это рост поголовья крупного рогатого скота к 2020 году на 61% в сравнении с 2010 годом, а также доведение экспорта говядины до 60 тыс. тонн в 2016-м и до 180 тыс. тонн в 2020 году. Все эти цели были провалены, а потраченные на реализацию проекта миллионы долларов не принесли никакого эффекта агарной отрасли. Зато, именно этот проект втащил самого Мамытбекова в сонм мясных олигархов – в кресло главы Мясного союза Казахстана".

По словам авторов, олигархи наживаются на этой схеме до сих пор, а потому в стране вечные проблемы с мясом. "Провал мясного проекта стал одной из причин увольнения Мамытбекова с должности министра. Однако, вскоре после того, как должность главы МСХ РК занял Умирзак Шукеев, в аграрное ведомство вернулся и Асылжан Мамытбеков, теперь – на должность ответственного секретаря. И сразу же решил реанимировать мясную программу, придумав новый способ обогащения скотоводов за счет государства.

На этот раз деньги из бюджета потекли в карманы членов Мясного союза через субсидии. Схема была придумана идеальная: аренда быков – тех самых ангусов, которых они ранее ввезли в страну в период действия первого мясного проекта".

Припомнили Мамытбекову один из самых громких разносов, устроенных министру президентом Назарбаевым. Речь тогда шла о переводе ветеринарных лабораторий на международные стандарты, но, по оценкам Счетного комитета, несколько миллиардов бюджетных денег исчезли в неизвестном направлении.

Издание цитирует президента Назарбаева. "Ты, Мамытбеков, в "КазАгро" все завалил. Хочешь и в Минсельхозе завалить? Во всем мире сельское хозяйство не существует без отрыва от переработки. В Казахстане такая структура еще не выстроена. Это у нас традиционный, исторический недостаток. Мы что-то делаем, но цельной, конкретной работы министерство сельского хозяйства еще не проводит. Кроме того, Минсельхозу поручалось принять меры по переводу ветеринарии на международные стандарты. Без этого экспорта мяса качественно не может быть. На начало 2012 года из запланированных в прошлом году 126 ветеринарных лабораторий построено всего 27. Гора родила мышь в результате твоей работы", - так президент охарактеризовал работу Мамытбекова.

Далее "КазахЗерно" пишет, что продержаться на высоких постах столь долгий срок Мамытбекову помогло покровительство Шукеева. "По-хорошему, этой фразы должно бы быть достаточно для краха политической карьеры неудачливого топ-менеджера и политика, но публичное заступничество Умирзака Естаевича, который фактически грудью прикрыл своего подопечного, немного отсрочило высокий гнев", - считают авторы.



Чуть-чуть коррупционной статистики

В действительности статистика коррупционных нарушений в Минсельхозе и родственных структурах попросту зашкаливала. В 2012 году партия "Нур Отан" поставила МСХ РК на второе место в ранжире коррупционеров, сразу после МВД. Самым громким скандалом стало задержание в 2014 году вице-министра сельского хозяйства Муслима Умирьяева, обвиненного в получении взятки за покровительство. Умирьяев получил 10 лет колонии, хотя его шеф Мамытбеков ручался за невиновность подчиненного собственным креслом.

В 2010 году пошли под суд бывший председатель комитета рыбного хозяйства Минсельхоза Юрий Ромашов и его заместитель Шуткараев. Как сообщили в финполе, "следствием установлено, что при преступном попустительстве указанных должностных лиц с марта по май 2010 года девятью рыбопромысловыми предприятиями Атырауской области в нарушение действующего законодательства в реке Урал осуществлен промысел рыбных ресурсов на путях миграции рыбы в период нереста на сумму 518 миллионов тенге".

В 2011 году уже нового главу комитета рыбного хозяйства Минсельхоза РК Каната Сулейменова приговорили к штрафу в 500 месячных расчетных показателей. Купив для нужд ведомства неисправные морские катера, фигурант нанес ущерб государству в размере более 2 млн долларов.

В феврале 2020 бывшего руководителя комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислама Абишева приговорили к пяти годам колонии за получение взятки в размере 60 млн тенге. А в мае того же года на шесть лет лишения свободы осужден бывший председатель Комитета государственной инспекции в АПК МСХ Ержан Айнабеков. Как утверждает следствие, в 2017 году при помощи махинаций с ядохимикатами для насекомых-вредителей Айнабеков нанес ущерб государству в размере 48 млн тенге.

Собственно, количество посаженых за коррупцию деятелей МСХ исчисляется едва ли не сотнями. Аналогичная ситуация сложилась и в подшефных структурах ведомства, в частности, в пресловутом "КазАгро". Коррупционные скандалы там следовали один за другим, но самым ярким стало дело 2018 года.

Ряд должностных лиц АО "КазАгроПродукт" и ТОО "Астана Боттлерс" были осуждены за хищение и растрату бюджетных средств. Согласно данным правоохранителей, созданное в 2014 году ТОО "Астана Боттлерс" должно было запустить производство ультрапастеризованного молока торговой марки "Жаным" на деньги госкомпании "КазАгроПродукт" (находящейся в составе нацхолдинга "КазАгро") в сумме 700 млн тенге.

Но должностные лица "Астана Боттлерс" - гендиректор М. Есеркепов и исполнительный директор Ш. Тешабаев, в сговоре с зампредседателя правления "КазАгроПродукт" Б. Кузембаевым "под видом строительства производственных помещений, закупа специализированного оборудования, сырья для производства молока, на основании договора о совместной деятельности похитили государственные деньги в сумме 700 млн тенге, перечислив их на счета аффилированных компаний.

Таким образом, профинансированный государством завод так и не произвел ни одного литра молока. Похищенные деньги использовались на приобретение автомашин, туры для отдыха в Европе, а также на погашение долгов М. Есеркепова", - указывается в следственных данных. Приговором суда М. Есеркепов осужден на 8 лет, Ш. Тешабаев и Б. Кузембаев – на 7 лет лишения свободы.



Эта песня будет вечной?

В настоящее время, по мнению сайта "КазахЗерно", команда Шукеева-Мамытбекова пережидает "политическую зиму на югах", то есть в Туркестанской области. Однако же, уверены аналитики, в Минсельхозе осталось много прежних кадров, которые "портят всю малину" или даже напрямую диктуют новому министру Омарову политику ведомства. Здесь важно напомнить, что "мясной скандал" отнюдь не закончился. Похоже, он лишь набирает обороты.

По данным издания, складывается следующая хроника событий. "С момента назначения Сапархана Омарова министром сельского хозяйства Казахстана в феврале 2019 было непонятно, что ждет так называемый "мясной проект" страны. Ведь примерно в то же время олигархи-скотоводы заголосили в Парламенте через "своих" мажилисменов, что им задолжали десятки миллиардов тенге субсидий за прошлый год.

Зато вскоре в том же парламенте прозвучало еще одно выступление, на этот раз не в пользу крупных животноводческих хозяйств, в период мамытбековщины за госсчет нахватавших за морями-океанами ангусов. Так вот, в мае председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Берик Оспанов отметил, что в схеме субсидирования, разработанной прежним руководством МСХ РК (читай – Асылжаном Мамытбековым и близкими ему людьми из Мясного союза Казахстана) господдержка распределяется только в пользу крупных животноводческих компаний. И это притом, что основной груз по развитию отрасли и производству мяса несут небольшие фермы, отмечает эксперт "КазахЗерно.kz".

В январе 2020 года в статье "Омаров против Мамытбекова: первый раунд" авторы задаются следующим вопросом. "Минсельхоз Казахстана все-таки ввел полный запрет на экспорт живого скота – и КРС, и МРС. Это решение назрело, и теперь аграрному ведомству предстоит коренным образом перекроить систему господдержки мясного животноводства, поскольку сегодня она препятствует росту поголовья в стране, а стимулирует лишь экспорт сырья, а не производство готовой продукции. Вот только есть вопрос – справится ли нынешний глава МСХ РК Сапархан Омаров с всесильным "серым кардиналом" Асылжаном Мамытбековым?"

Но уже в сентябре этого года "КазахЗерно" пишет: "Очередную победу над Минсельхозом РК и здравым смыслом празднует бывший глава этого ведомства Асылжан Мамытбеков. Не далее как 28 сентября он оформил нокаут в поединке с НПП "Атамекен". Речь идет о моратории на экспорт живого скота, который был введен в начале 2020 года, а позднее продлен до сентября. В начале месяца МСХ РК представил на обсуждение проект приказа о новом продлении моратория, еще на полгода. И вот, 28 сентября Комитет АПК в НПП "Атамекен" собрался обсуждать эту инициативу. Никаких неожиданностей там не случилось – руководители Мясного Союза Казахстана, Асылжан Мамытбеков и Максут Бактибаев, гнули свою линию о том, мол, что нам необходим открытый рынок и свободная торговля".

По мнению издания, "в результате, именно необходимость обслуживать ненужные траты на импорт породистого поголовья, на кредиты и прочее привела к росту цен на мясо на внутреннем рынке. То есть, народ Казахстана, из своего кармана проспонсировавший всю эту с треском рухнувшую аферу, ничего не получил взамен. Напротив – говядина теперь стала деликатесом, доступным только наиболее обеспеченным слоям населения.

Ничего не получила и страна – вместо продажи за рубеж премиум-стейков (как обещал Асылжан Мамытбеков) в 2019 году за рубеж ушло более 150 тыс. голов КРС и 250 тыс. голов МРС. Тот скот, закуп которого просубсидировало правительство, при посредничестве Мясного Союза отправился обогащать переработчиков Узбекистана, пока наши собственные мясокомбинаты загружены на 25%".



Говядина все же подешевеет?

Тем не менее, на "мясную драму" существует и иная точка зрения. В частности, ее представляет издание "Ведомости Казахстана". В статье за февраль 2020 года сказано: "Был поставлен заслон оттоку поголовья крупного рогатого скота за рубеж в живом виде, что уберегло "генофонд" КРС от неминуемого масштабного сокращения в Казахстане. Взамен перетока его в соседние страны для загрузки перерабатывающих мощностей в ближнем зарубежье. Процветания тамошней перерабатывающей промышленности, создания дополнительных рабочих мест у соседей и повышения в разы добавленной стоимости их товаров.

Итак, МСХ вносит изменения в правила субсидирования отрасли. Это продиктовано необходимостью повышения производительности труда в сельском хозяйстве, о чем долго говорил вначале Елбасы Нурсултан Назарбаев, а затем и глава государства Касым-Жомарт Токаев. К тому же новеллы направлены на снижение импортозависимости, увеличение доли переработанной продукции, ее экспорта и объемов привлеченных инвестиций.

То есть, целевой помощи от государства следует ожидать производителям пищевой продукции, которой остро не хватает на казахстанском рынке, из-за чего нам приходится постоянно импортировать большие объемы недостающих продуктов питания. Это молоко, и "молочная линейка", сахар, мясо птицы, колбасы, фрукты и напитки".

В трактовке "Ведомостей Казахстана" новый министр Сапархан Омаров вовсе не выглядит беспомощной марионеткой – у него есть все инструменты для модернизации отрасли, и он оперативно ими пользуется. "В МСХ констатировали, что по всем основным видам продовольственных товаров Казахстан себя обеспечивает на 80% и более, а по некоторым даже имеются излишки. Исключение составляют шесть видов товаров, по которым пока сохраняется заметная импортозависимость: яблоки, колбасные изделия, сыры и творог, сахар и мясо птицы. Для решения этой задачи в 2020 год уже запланирован ввод в эксплуатацию 25 молочно-товарных ферм общей мощностью 105 тыс. тонн молока в год, 11 новых мясокомбинатов и птицефабрик".

Поддерживает политику Омарова и действующий президент Токаев. В частности, издание анализирует его программные тезисы, озвученные в середине 2020 года. Тезисы, по мнению авторов, "это – своеобразная эпитафия на надгробной плите "Мясного союза Казахстана" и бывшего руководства Минсельхоза страны, обеспечившего хороший гешефт для мнимой мясной госпрограммы. "Госпрограммы", которая так и осталась на бумаге, а точнее – в многочисленных слайдах, таблицах и картинках, упоительно рассказывающих нам о светлых перспективах выращивания и экспорта говядины, воздушных замках малого профессионального животноводства".

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев заявил буквально следующее. "Текущая ситуация наглядно, подтвердила известную истину: продовольственная безопасность – ключевой элемент безопасности государства в целом. Поэтому мы продолжим оказывать максимальную поддержку аграриям. Дополнительно к уже реализуемым форвардным закупкам будут расширены механизмы финансирования путем введения оффтейк-контрактов и реструктуризации задолженности по кредитам "КазАгро", - сказал президент.



"В Казахстане порядка 1 миллиона 700 тысяч личных подсобных хозяйств. Однако их продукция не продается официально через торговые объекты и не поступает на перерабатывающие предприятия. Государство не получает от них налогов, занятые в таких хозяйствах практически не защищены социально. Поручаю правительству совместно с НПП "Атамекен" запустить в нескольких регионах пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе "от поля до прилавка". Затем можно приступить к масштабированию проекта и к середине 2021 года разработать полноценную программу. В ходе реализации данной программы будет применено льготное микрокредитование по ставке 6% годовых по линии "КазАгро" с использованием инструментов гарантирования Фонда "Даму". Следует также наладить систему постоянного закупа и сбыта, запустить обучение и повышение агрокомпетенций участников. Все это повысит доходы около 2 миллионов сельчан, увеличит загрузку отечественных сельхозпредприятий с 53 до 70% и снизит импорт социально значимых продуктов", - добавил он.



Авторы "Ведомостей" уверены, что борьба вокруг сельского хозяйства обязательно продолжится, поскольку "выступление Токаева – это удар под дых "Мясному союзу Казахстана" и связанному с ним бывшему руководству МСХ, которое гроздьями облепило нынешнюю администрацию Туркестанской области", - пишет издание. "Глава государства в своей речи сделал акцент на необходимости закупки и переработки сельхозпродукции у такого сегмента аграрного рынка как личные подсобные хозяйства (ЛПХ). А личные подворья были главным антиподом в политике прежнего руководства Министерства сельского хозяйства, которое отбирало субсидии у кооперативов ЛПХ, перенаправляя их аффилированным крупным откормочным площадкам и компаниям-операторам по завозу в Казахстан импортного крупного рогатого скота".



Если же наблюдать картину в целом, то, похоже, новой команде МСХ удается в какой-то степени ликвидировать огрехи старой. "Недавно руководитель Ассоциации овцеводов Казахстана "Шопан Ата" Алмасбек Садырбаев на своей странице в Фейсбук поделился новостью о том, что Минсельхоз РК все же принял новые правила в животноводстве: более выравненные и сбалансированные. Как пояснил Садырбаев, Минсельхоз вместе с НПП "Атамекен" проделали не только большую работу, но и выдержали натиск крупных олигархических структур, которые – можно с уверенностью предполагать – клонили чашу с обильными субсидиями от государства на свою сторону, как это всегда бывает, однако на сей раз у них не выгорело", - пишут аналитики.



По их словам, "с приходом в руководство Минсельхоза в 2019 году Сапархана Омарова, ситуация начала медленно, но верно меняться. За полтора года своей работы новому руководству удалось изменить акценты государственной политики в плане поддержки действительно нужных категорий бизнеса и производителей. Крен пошел в противоположную сторону от неэффективных "друзей бывшего руководства МСХ", держателей откормочных площадок". Похоже, в скором времени мы узнаем, будут ли новые методы и новые программы эффективней, и появится ли на отечественных прилавках доступная и качественная сельхозпродукция. Источник - ИА TURAN PRESS

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602739020

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