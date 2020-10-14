Подношение и наказание. У госслужащих Казахстана траур, - Т.Гани

08:28 15.10.2020 У госслужащих Казахстана траур. На прошлой неделе президент страны подписал закон "О противодействии коррупции", устанавливающий абсолютный запрет на любые подарки и другие ограничения для чиновников



Тогжан ГАНИ, "Время", 15 октября



Если до подписания закона госслужащим официально разрешалось подносить подарки до 10 МРП (сегодня это 27 780 тенге) и госслужащих закидывали блокнотами, тортами, конфетами и бутылками шампанского, то теперь и этот лимит убрали. Сейчас чиновникам дарить нельзя АБСОЛЮТНО НИЧЕГО! Иначе за получение подарка ценой до 2 МРП (5556 тенге) грозит штраф 600 МРП, а за презент дороже - уголовная ответственность. И еще, как нам рассказали в антикоррупционной службе, если чиновника уволят за получение подарка, то по закону он не сможет устроиться на госслужбу в течение трех лет после "отставки". Кстати, для дарителя также предусмотрена ответственность - штраф 200 МРП.

Кроме того, подарки, услуги, деньги, приглашения на ужин и обед, туристические и лечебно-оздоровительные поездки теперь нельзя принимать и членам семьи госслужащего, если это связано со служебной деятельностью чиновника. В этом случае жену, детей или родителей столоначальника не накажут, все шишки свалятся только на госслужащего.

На особом контроле жены чиновников, которые являются блогершами-миллионщицами (по числу подписчиков). Их предупреждают, что теперь они должны быть осторожнее и не принимать от спонсоров подарки, связанные с должностью мужа.

А как же будут контролировать подарочный вопрос членов семей госслужащих? В Агентстве по противодействию коррупции мне сказали, что надеются на неравнодушных людей, в том числе на информаторов из числа соседей и знакомых чинов.



Презент презенту рознь

Есть ли в норме о подарках исключения? Да, госслужащий может забрать себе официальный презент, врученный ему за достижения в работе и иные "геройские" заслуги.

- А еще госслужащим можно получать подарки, как и обычным людям, на день рождения, свадьбу и другие семейные торжества, но только не от тех людей, которым он потом окажет услугу. Точно так же и члены семьи могут получать подарки, главное, чтобы не было причинно-следственной связи с оказываемой услугой госслужащего, - объяснил нам представитель пресс-службы антикоррупционного ведомства Нурбек НАБИЕВ.

В антикоре сказали, что функ­ционерам можно без ограничений принимать благодарность в устной форме и в письменной в книге отзывов или соцсетях. Кстати, если посетитель оставит госслужащему рекламный буклет, то это не будет считаться подарком. А вот сувенирная продукция с логотипом компании (ручка, брелок, посуда и т. д.) уже нарушение.

Не относятся к подаркам и канцелярские принадлежности, которые предоставляются каждому участнику "круглых столов" и других официальных мероприятий в целях исполнения обязанностей.



Родственник в законе

Еще одна новелла закона - госслужащие не могут занимать должности, находящиеся в непосредственном подчинении у своих близких родственников, супруга/супруги или свойственников, но и сами не могут иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супругу/супруга или свойственников. Антикоррупционщики обещают этот момент тщательно проверять при приеме на работу.

Для этого вводится обязанность для лиц, являющихся кандидатами на государственную должность, либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в письменной форме уведомлять руководство организации о работающих в этой организации близких родственниках, супруге или свойственниках.

- Если обнаружится, что госслужащий принял на работу в свое подчинение родственника, то ему надо оперативно устранить этот момент: либо родственника перевести в другое место, либо самому перейти. Если он этого не сделает, ему грозит наказание вплоть до увольнения! - разъяснил Нурбек Набиев.



На всякий случай

Антиподарочный стандарт в новом законе распространили на судей и депутатов маслихатов и парламента. Впрочем, сами депутаты уверяют, что и так не берут даров.

- Это абсолютно нераспространенная практика среди депутатов! Я был депутатом маслихата четыре года и не помню, чтобы кто-то мне пытался предложить подарки. И в мажилисе за пять лет работы ни одной плитки шоколада не пытались дарить, а вот благодарственные письма, бывает, приходят. Ведь мы не оказываем госуслуги, не проводим тендеры, не распределяем бюджет, а пишем и принимаем законы, - говорит мажилисмен Павел КАЗАНЦЕВ. - Избиратели дарят нам чаще всего критику, свои вопросы и проблемы. Но на всякий случай эту норму распространили на всех, кто к антикоррупционной политике привязан, в том числе и на депутатов: все должны иметь общие правила игры, чтобы даже мысли не было кого-то пойти отблагодарить или тихонько супруге привезти КамАЗ цветов!

А если роскошный презент захочет преподнести депутату бизнесмен, который надеется пролоббировать законодательную норму, то, по словам Казанцева, народный избранник все равно не сможет прогнуть весь парламент.

- Это очень тяжело, почти невозможно. Да, мы предлагаем поправки, которые несут персональный характер, но тем не менее голосуем сначала на рабочих группах, потом в комитете, потом на пленарных заседаниях, при необходимости собирается партийная фракция, потом законопроект попадает в сенат, а дальше президенту. Поэтому выдумать, что все бизнесмены, все педагоги или все люди с ограниченными возможностями помчатся одаривать депутатов, из разряда нереального! - продолжает Казанцев.

Но я все же спросила: предупредили ли депутаты свои семьи насчет подарков?

- Я думаю, что разумные депутаты, понимая, что могут быть всякие эксцессы, вплоть до провокаций, своих членов семей проинструктировали на предмет не только подарков, но и этических, поведенческих норм! - отчеканил Казанцев.



Обходные пути

Однако эксперты к этим новеллам, призванным бороться с коррупцией, отнеслись скептически. На чиновничий аппарат они никак не повлияют.

- Чем больше вводится ограничений, тем быстрее придумывают способы их обойти. Допустим, подарок может принять не член семьи, а двоюродный-троюродный брат. Или никто же не запретил, условно говоря, брать в долг! В итоге мелкий клерк выдал бумагу, и человек в благодарность подарил ему зажигалку. Госслужащего за это накажут, а если племяннице начальника, не являющейся его членом семьи непосредственно, подарили "случайно" представительский "майбах", то это уже не подпадает под коррупцию, - считает политолог Данияр АШИМБАЕВ.

Что касается запрета на родственников в одной организации, то, по его словам, это вовсе не новелла: в законе легализовали то, что и так было на практике.

- У нас и так прямых родственников старались не набирать в одну организацию. Например, недавно аким Жамбылской области Бердибек САПАРБАЕВ, когда снимал сельского акима, отец которой руководил 20 лет тем же округом, говорил, что "у нас должность акима не наследственная". Но в то же время все знают, что его младший брат является акимом Кызылорды, а сын Сапарбаева работает в акимате столицы. В принципе, все Сапарбаевы работают в разных областях, и формально ограничений нет, - объясняет Ашимбаев.

Точно так же в параллельных измерениях, но на одной госслужбе трудятся братья БЕКЕТАЕВЫ (Марат Бекетаев - министр юстиции, Руслан Бекетаев - вице-министр финансов) или работали братья БИРТАНОВЫ: Елжан Биртанов - экс-министр здравоохранения, Есжан Биртанов - действующий зампредседателя Нацбанка. И еще много других примеров…



Сто тысяч нельзя

Госслужащий и до этого жил в плену массы "нельзя" и "запрещено": нельзя расслабиться в бане, нельзя дурачиться в соцсетях, а до этого три года действовал запрет на ношение смартфонов в гос­органах… А еще госслужащие зачастую терпят переработки, грубое отношение начальства, интриги. Не станет ли запрет на подарки последней каплей, которая приведет к утечке мозгов из госаппарата? Эксперты единодушны в ответе:

- Для того чтобы что-то утекало, там что-то должно быть. Запреты вводятся давно, финансовая полиция существует с 1994 года, ее предок ОБХСС и того дольше, но мы видим, что люди продолжают упорно рваться на госслужбу, как бабочки к огню, - говорит Данияр Ашимбаев.

- Я иногда на госслужащих смотрю, по-моему, там все, что могло утечь, уже давно утекло, - считает политолог Замир КАРАЖАНОВ. - И вы знаете, если из-за подарков будет отток из госаппарата, то ради бога! В этом ничего нет плохого, я даже буду поддерживать, чтобы эти люди утекли в конце концов из госслужбы.

А что делать, если подарок вручили тайком от госслужащего или во время протокольных и других официальных мероприятий?

Для этого службисту нужно не позднее семи дней со дня получения презента передать его в комитет госимущества и приватизации, а деньги, поступившие на счет без ведома госслужащего или членов его семьи, в течение двух недель после их обнаружения перечислить в республиканский бюджет с представлением в орган госдоходов объяснительной. Тогда никого не накажут.

При этом у госслужащих и других лиц, принявших на себя антикоррупционные ограничения, имеется право первого выкупа сданных презентов по рыночной стоимости. А в случае отказа от выкупа чиновничий подарок будет выставлен на аукцион, где его может купить любой казахстанец, причем если повезет, то за полцены. После первых торгов цену на непроданные дары снижают до 50 процентов. Если же и теперь покупателей не нашлось, то на третьих торгах все вещи продают с молотка по стартовой цене в 1 тенге!

Кстати, в течение трех лет я ездила за репортажами в спецгосфонд, где хранились подарки госслужащих, и всегда поражалась фантазии дарителей. Например, в 2018 году на аукцион были выставлены сданные чиновниками духи Versace, Guerlain, Jimmy Choo, часы Rolex, авторучки Parker и Mont blanc, а также компьютер, подаренный вместе с кавказским кинжалом. А в 2019-м - мобильник одной из последних версий, айфон, сувенирные тарелки hand made, антивирусные программы, итальянские галстуки и запонки, а также часы с надписью Garmin connect App стоимостью 73 тысячи тенге, подарочный сертификат на 50 тысяч, парфюмерный набор Forbidden Games by Kitian и другое...

А вот невостребованные на аукционе дары - просроченные продукты, искусственные цветы, экземпляры Гражданского кодекса, открытки, пустые конверты, ручки, б/у подарки - просто утилизируют.



Дальше - больше

К слову, все эти меры законом распространены и на работников субъектов квазигоссектора, уполномоченных на принятие решений по организации и проведению закупок, ответственных за отбор и реализацию проектов, финансируемых из госбюджета и Нацфонда, занимающих должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения.

И, между прочим, это не последние вето. В сентябрьском послании народу страны Касым-Жомарт Токаев анонсировал меры против чиновников, депутатов и судей, имеющих счета за рубежом и двойное гражданство.

И на днях для публичного обсуждения в интернет уже выложили концепцию нового законопроекта "по вопросам усиления противодействия коррупции". В нем планируется ужесточить ответственность за коррупцию сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и посредников. А еще исключено применение УДО к осужденным коррупционерам. Кроме того, в стране введут ограничение по владению счетами, хранению наличных денежных средств и ценностей в зарубежных банках и примут меры по защите лиц, сообщивших о фактах коррупции. Меру, запрещающую чиновникам иметь счета за рубежом, планируют ввести с 2021 года. При этом невыполнение антикоррупционных ограничений влечет отказ в приеме на госслужбу либо увольнение.

При этом ограничения не будут распространяться на госслужащих, которых направили на работу в заграничные учреждения и представительства Казахстана. Также это не касается прикомандированных госслужащих и тех, кто обучается или лечится за рубежом. Вместе с тем для лиц, поступающих на госслужбу, или тех, кто возвращается в Казах­стан, предусматривается трехмесячный срок для закрытия заграничных счетов и вкладов. А если денежные вклады в иностранных банках получены госслужащими по наследству, то для закрытия этого счета (вклада) будет преду­смотрен шестимесячный срок со дня принятия наследства.

Концепция вынесена на обсуждение до 20 октября 2020 года включительно. Источник - время

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602739680

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