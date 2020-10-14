Шанс для Империи. Место гегемона становится вакантным, - Антон Гурьянов

08:35 15.10.2020 Для России наступает время больших возможностей. И, как это водится в наших геополитических краях, оно же может стать временем великой смуты со всеми вытекающими последствиями. Однако у Империи есть немалые шансы выйти победителем в грядущей схватке за мировое лидерство или, по крайней мере, сильно укрепить свои позиции.



Соединенные Штаты Америки оставляют кресло мирового гегемона. Это происходит в силу объективных экономических причин. Глобальная экономическая модель, на которой основывалось благосостояние США и их сателлитов, полностью исчерпала свой ресурс и замены ее на текущий момент не существует. США больше не в состоянии поддерживать инфраструктуру своей власти, созданную на сверхдоходы финансового сектора экономики. В ноябре предстоит нешуточная схватка между политической надстройкой финансового капитала – Демократической партией и Республиканцами – партией, представляющей производственный сектор американской экономики. Накал предвыборной борьбы, беспорядки в американских городах, по сути – разминка перед генеральным сражением, цена которому спасение либо финансовых структур, либо промышленности США. Все основные ресурсы участников будут брошены в эту битву. Последствия этой схватки трудно спрогнозировать, однако ясно, что на период этого противостояния поддержка со стороны США антироссийских процессов в Европе и на постсоветском пространстве будет ограничена.



Для антироссийской коалиции в Европе наступают непростые времена. Для Польши сокращаются субсидии, благодаря которым обеспечивается достаточно высокий уровень жизни. Экономика стран Прибалтики находится на грани выживания, Украина в следующем году потратит половину своего бюджета на выплату долгов, при этом доходная часть бюджета в значительной мере состоит из заимствований. Если США увязнут во внутреннем конфликте, то они не смогут помочь своим европейским сателлитам. Поэтому из Польши предпринимаются отчаянные попытки осуществить государственный переворот в Белоруссии по украинскому сценарию 2014 года, чтобы получить ресурс от приватизации белорусских предприятий и рынок для сбыта своих товаров. Но уже очевидно, что этот план провалился, и никакого ресурса Польша не получит.



События разворачиваются на фоне бушующей пандемии коронавируса и карантинных мер, которые предпринимаются с разной строгостью в разных странах. Во всем мире разгораются протесты против карантина. Протестующие открыто скандируют "Путин! Путин!", что говорит о росте популярности русского президента в международном масштабе.



По отношению к России Европа занимает двойственную позицию. С одной стороны, история с Навальным говорит о том, что коллективный Запад надеется решить свои проблемы за счет расчленения России методами "мягкой силы". Опыт падения СССР, позволивший получить сверхдоходы транснациональным корпорациям, давший им новые колоссальные рынки для сбыта своей продукции, очень хочется повторить еще раз, теперь с Российской Федерацией. Но сейчас у российского государства уже есть опыт противостояния технологиям "оранжевых революций", да и оппозиционные лидеры не имеют для осуществления этого сценария ни морального авторитета, ни достаточного политического веса. С другой стороны, все больше наблюдается тенденция "каждый сам за себя". Раскол в коллективном Западе виден невооруженным глазом. Так, например, Германия, осуществляя сценарий с "отравлением" Навального, все-таки выступает за окончание строительства "Северного потока – 2". Франция также избегает прямой конфронтации с Россией, поскольку Париж понимает, что после ухода США с позиции мирового лидера мир в Европе без Москвы невозможен.



Соединенные Штаты, в свою очередь, говорят о наложении новых санкций, новых обвинений в адрес России. Однако при этом для США основным противником на мировой арене все-таки является Китай. Идет активная игра по привлечению Москвы на свою сторону со стороны Вашингтона и Пекина. И пока что Москве удается сохранять равновесие, не поддерживая ни ту, ни другую сторону.



Итак, с одной стороны Россия столкнулась с опасностью попыток западных держав выйти из кризиса за счет ее распада. Однако для России открывается и уникальные возможности. Если США освобождают от своего влияния восточно-европейские территории, то Россия может претендовать на то, чтобы включить их в орбиту своего влияния. В первую очередь речь идет об Украине, которая находится на грани экономической и политической катастрофы. Единственное, что ее спасает от падения в бездну – это поддержка США. Без нее страну ожидает хаос и распад. Однако этим возможности не ограничиваются. Все больше симпатий к России возникает уже не только в Восточной, но и в Западной Европе. Скандирующие "Путин!" манифестанты в Берлине – это феномен, который нельзя не учитывать.



Готова ли Россия к тому, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями? Вопрос открытый, по наблюдениям автора, скорее, неготова. У России практически отсутствуют инструменты "мягкой силы", экономический блок находится в руках сторонников либеральной экономической модели, которая не позволяет добиться экономического роста в условиях надвигающегося мирового экономического кризиса. Самый действенный ресурс – это вооруженные силы, которые показали свою эффективность в локальных конфликтах. Однако их в предстоящем противостоянии будет недостаточно.



Время еще есть, еще можно рывком нарастить мышцы "мягкой силы", взаимодействие с лояльными политическими кругами в странах Восточной Европы. Но самое главное – необходим новый цивилизационный проект. Проект альтернативный западной антиутопии, которая вызывает у самих жителей Запада стойкое отторжение и желание иного варианта будущего. У России есть шанс поднять флаг нового цивилизационного проекта и стать его центром. Это вполне возможно. Но "может" – не значит "будет".



14 окт. 2020 Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602740100

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сфера заемного труда получит правовое регулирование

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2020г. составил 97,5%

- Кадровые перестановки

- Битва за сельское хозяйство

- Депутаты обсудили состояние и перспективы развития химической промышленности

- Подношение и наказание

- Американские фонды поощряют националистические тенденции в Казахстане – Лавров

- В чем уязвимости избирательной системы США

- Чем опасен миф о тюркском мире

