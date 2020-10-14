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Вице-спикершу КырПарламента Аиду Касымалиеву угрожают поймать и изнасиловать
09:05 15.10.2020

13 октября 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА
Правовой тупик. Аида Касымалиева заявила об угрозах изнасилования

На сегодняшнем внеочередном заседании парламента, которое проходит в государственной резиденции "Ала-Арча", произошла перепалка между депутатами Евгенией Строковой и Дастаном Бекешевым.

Евгения Строкова заявила, что во время выборов все партии раздавали деньги, пытаясь подкупать избирателей. Дастан Бекешев потребовал факты.

"Дастан, ты почему геройствуешь? Только потому, что тебя никуда не взяли? Ты же хотел войти и в "Биримдик", и в другие политорганизации приходил. Но тебя не взяли", - сказала Евгения Строкова.

Вице-спикер Аида Касымалиева заявила, что в последние дни многие показали свое истинное лицо. "Сейчас говорят, что в парламенте есть два мужчины - Строкова и Касымалиева. Я рада, что оказалась мужчиной. В эти дни я осталась один на один с ОПГ. Мне угрожали избить, изнасиловать. Вот мы наконец-то дошли до этого дня - у нас есть законный президент и спикер. Пусть теперь Садыр Жапаров придет и легитимным путем сядет в кресло премьер-министра", - добавила она.

Источник - 24.kg,
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