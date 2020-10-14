Анатомия горбачевского предательства, - А.Фурсов, М.Делягин

09:19 15.10.2020 Меченый

о памятнике Горбачеву

Андрей Фурсов

Михаил Делягин

14 октября 2020



В начале октября, по случаю 30-летия воссоединения Германии, в городе Дессау-Рослау, расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт, установили памятник Михаилу Горбачеву. На его открытии присутствовали представители местных властей и посольства РФ в Германии. Это не первый памятник Михаилу Сергеевичу в Германии - есть еще бюст в Берлине, установленный перед зданием, принадлежащим медиаконцерну Акселя Шпрингера (Axel Springer SE), издающим, помимо прочего, самую популярную в Германии газету Bild. Берлинский Горбачев является частью композиции из трех бюстов под названием "Отцы единства": бюсты Гельмута Коля, Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева.



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Все очень логично. Германия помнит своих благодетелей. Ибо не было бы в СССР Горбачева - не было бы нынешней единой Германии. Не было бы ее претензий на доминирование в Европе, то есть политическое будущее немцев оставалось бы ничтожным.



В России же к Горбачеву отношение, как правило, отрицательное. Его называют "Мишкой Меченым" и считают предателем типа легендарного Гришки-кутерьмы - героя сказания "О граде Китеже", который открыл путь к чудному граду татарам. Правда, для молодежи Горбачев практически ничего не значит, его фигура теряется в череде последних советских мимолетных генсеков.



Но Горбачев загадочен. В нем таится ответ на вопрос: чем же была "перестройка". Сама по себе фигура Горбачева - плоская и даже, в какой-то мере, пошлая, а вот связанная с этой фигурой "перестройка" - тема очень объемная и интересная. Как же совместить эту плоскую фигуру Горбачева и многомерный, очень объемный, сложный и филигранный заговор?



Михаил Делягин.

Это чистая диалектика. Для филигранного заговора иногда нужны абсолютно пошлые люди, которые не способны понять, что они делают, и которые будут действовать во вред себе, преисполненные чувства собственного величия. Горбачев - именно такой случай. Перестройка - результат загнивания советской системы. Вместе со всей гнилью на поверхность вынесло абсолютно ничтожного человека: слабого, мелочного, ни в малейшей форме не обладающего стратегическим мышлением, не способного ассоциировать себя со своей страной. Он до сих пор искренне верует в то, что был прав, и, угробив дикое количество людей в гражданских войнах, считает, что на нем нет крови. У меня иногда возникает ощущение, что его Сатана в ад не пускает, потому что боится.



При этом, само объединение Германии - довольно странная вещь. Поскольку англосаксы - силы, которые частично вели процесс перестройки -не были заинтересованы в этом. Более того, по итогу объединения Германии Горбачев стал врагом Запада. Есть гипотеза, что у Гельмута Коля был на него компромат. Известно, что подростком Горбачев был в оккупации. Немцы, как и бандеровцы, создавали детско-юношеские организации, куда мог попасть и наш будущий генсек. Естественно, претензий к нему немного, да и самого компромата мы не имеем, но он вполне мог до ужаса испугаться перспективы огласки этого дела. Правды мы, безусловно, не узнаем. Но она объясняет этот мгновенный перелом по частному вопросу в случае с Германией. То есть, в целом, перестройка - это явление системное, и Горбачев стал лидером страны именно в силу своего ничтожества, именно в условиях общей тенденции распада. В ситуации же с объединением Германии сработала случайность.



Самое страшное в этом, что сам Горбачев - вполне милый человек. Он не злодей с клыками… Нет, он наглядное напоминание того, как маленькое потакание собственной даже не трусости, а слабости, может обернуться грандиозной катастрофой. И для себя самого тоже. Когда не по Сеньке шапка, то шапка ломает Сеньку.



Андрей Фурсов.

Тот факт, что Горбачеву поставили памятник в Германии - лишний раз говорит о том, что для Германии этот человек сделал намного больше, чем для России. Горбачев действительно способствовал созданию единой новой Германии. И это еще одна тайна, ведь он сделал это вопреки англосаксам. А это значит, что у немцев было на него нечто, чего он боялся больше, чем англосаксов.



Перестройка была и глупостью, и изменой. Сам тот факт, что наверху властной пирамиды Советского Союза в последние десятилетия его существования оказывались такие ничтожные персонажи, как Шеварнадзе, Горбачев, Яковлев означает, что система полностью деградировала. Самого Горбачева, безусловно, вели определенные силы. Сейчас появляется все больше сведений, что вели его люди калибра Питовранова и Бобкова. Это был такой чекистский кластер, (куда, конечно, входила и часть номенклатуры), которому в середине 70-х годов понадобились такие недалекие фигуры-ширмы, на которых имелся компромат (напомню, что прозвище Горбачева в Ставропольском крае было "Миша-конвертик"). Вот этих управляемых людей выдвигали на первый план, и с их помощью планировали изменить социально-экономический строй - то есть превратить власть в собственность. Но я глубоко убежден, что ни Бобков, ни Питовранов, ни Андропов, ни уж, тем более, Суслов не собирались ломать Советский Союз. Они хотели изменить соотношение сил между Госбезопасностью и Партией, изменить строй. Но вышло, как вышло. Строй был тесно завязан на систему власти КПСС, рухнула КПСС - рухнула и система.



Вот в рамах этого заговора, полагаю, существовал другой, внутренний заговор, и там были люди, которые работали на Запад, и которые поставили задачу максимально ослабить, а, при случае, и разрушить Советский Союз. Это классический сценарий: заговор внутри заговора... И вот тут такие банальные фигуры, как Горбачев оказывались очень к месту. Сначала его действия определялись очень низким интеллектом, фанфаронством, его самоуверенностью и полной психологической зависимостью от волевой, но недалекой супруги. Однако, полагаю, уже в 1988 году он все понял. Даже ему стало ясно, к чему дело идет, но выскочить из этой колеи он уже не мог - мужества не хватало, он человек был слабовольный и трусливый. А выскочить - это же масса компромата и позор, а от власти он уходить ни в коем случае не хотел. Вот с этого момента - уже прямая измена, которую он потом пытался объяснить тем, что хотел разрушить коммунизм. Конечно, никакой коммунизм он разрушать не хотел, он хотел карабкаться по лестнице. И если люди типа Горбачева шли вверх - значит, советская властная иммунная система уже находилась на последнем издыхании.



Предательство, которое совершил Горбачев, было предательством не только Советского Союза, это было предательство всей социалистической системы и отдельных ее деятелей: Хонеккера, Ярузельского, Наджибуллы… Действия Горбачева в 1989-90 годах показали всем восточно-европейцам, что Москва сдает своих союзников. Сначала горбачевская команда сдала соцлагерь, Варшавский договор и СЭВ, а потом уже – Советский Союз. Само объединение Германии лишний раз показывает, что у немцев национальные чувства не очень сильны. Западные немцы ограбили восточных как чужаков, как унтерменшей. И это тоже было сделано с подачи Горбачева, которому ничего не стоило спасти Хонеккера. Немцы пошли бы на любые условия, но ему было плевать на Хонеккера, он спасал только свою шкуру.



Иными словами, в 1980-е годы в управленческом плане система деградировала настолько, что в ней не осталось здоровых сил, способных остановить эту тенденцию. И не важно, что Горбачева пихала какая-то команда - не оказалось антидота, контрбаланса этой команде, вот в чем дело. Строй сгнил. Сгнил с головы. И думаю, что за последнее тысячелетие не было в России худших предателей, чем Горбачев и Ельцин. Горбачев предал страну, которая была могущественной в научно-техническом и военно-промышленном плане. Сгнила система управления, и он эту страну сдал. Ну, а Ельцин довершил. Поэтому Горбачев и Ельцин навсегда останутся в нашей истории как худшие предатели. Источник - завтра

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