Во Франции вводят на месяц комендантский час в ряде регионов из-за COVID-19

09:22 15.10.2020

Власти Франции вводят комендантский час в столичном регионе и ряде крупных городов с высоким уровнем распространения COVID-19. Он будет действовать с 21:00 до 06:00 и продлится четыре недели.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа в связи с высоким уровнем распространения коронавируса в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе, Гренобле, Руане, Сент-Этьене, Монпелье, сообщило РИА Новости.



Комендантский час будет действовать с 21:00 до 06:00 17 октября. Этот режим продлится четыре недели.



"Да, то, что мы называем комендантским часом, является адекватной мерой. Фактически вирус, с которым мы знакомы теперь уже на протяжении восьми месяцев, возвращается. Мы находимся в ситуации, которую часто называют второй волной", - сказал Эммануэль Макрон.



Эпидемическая ситуация во Франции ухудшается с августа. В субботу, 10 октября, во Франции был установлен рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом - более 26 тысяч за сутки.