 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.10.2020
09:45  Осужденный экс-аким Павлодарской области Бакауов не будет подметать улицы. Метлу поднять не может
09:25  В Алматы директор морга Алибеков задержан за взятку
09:22  Во Франции вводят на месяц комендантский час в ряде регионов из-за COVID-19
09:19  Анатомия горбачевского предательства, - А.Фурсов, М.Делягин
09:05  Вице-спикершу КырПарламента Аиду Касымалиеву угрожают поймать и изнасиловать
08:47  Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану. До стабилизации ситуации (Навсегда?)
08:41  Кумовство и коррупция. Призрак Байдена как крупнейшая в истории США афера демократов, - А.Халдей

08:35  Шанс для Империи. Место гегемона становится вакантным, - Антон Гурьянов
08:28  Подношение и наказание. У госслужащих Казахстана траур, - Т.Гани
08:17  Молочные реки и мясные берега не для нас... Битва за Каз-сельское хозяйство, - Э.Кайсарова
08:12  Азербайджан добился в Карабахе новой военной реальности, - Е.Крутиков
08:07  Чем опасен миф о тюркском мире, - Герман Садулаев
00:56  Жапаровщина. На Киргизию пал Черный морок племени "бугу", - В.Хлюпин
00:36  Пятые, но тихие. Почему президент Таджикистана легко переизбирается даже в кризис? - Т.Умаров
00:33  Застой в российской экономике оказался длиннее, чем в эпоху Брежнева
00:25  Когда закончат самый длинный КазДолгострой - "Абу Даби плаза"?
00:24  Москва не будет спасать Трампа "ядерной сделкой"
00:21  Кремль серьезно просчитался с турками, - генерал Л.Ивашов
00:11  Размер имеет значение. В КНДР собрали гигантскую баллистическую ракету - 24 метра в высоту!
Среда, 14.10.2020
23:38  Китайские десантники репетируют ночную высадку на Тайване
23:35  Жапаров озвучил список нового правительства Киргизии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Алматы директор морга Алибеков задержан за взятку
09:25 15.10.2020

Подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.

При координации прокуратуры города Алматы с Антикоррупционной службой задержан директор Городского патологоанатомического бюро Бахытжан Алибеков за взятку, передает zakon.kz.

По информации прокуратуры, он подозревается в получении взятки от предпринимателя в размере 14 млн тенге за подписание актов приемки по поставке медицинского оборудования в строящемся патологоанатомическом бюро.
Подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602743100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сфера заемного труда получит правовое регулирование
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2020г. составил 97,5%
- Кадровые перестановки
- Битва за сельское хозяйство
- Депутаты обсудили состояние и перспективы развития химической промышленности
- Подношение и наказание
- Американские фонды поощряют националистические тенденции в Казахстане – Лавров
- В чем уязвимости избирательной системы США
- Чем опасен миф о тюркском мире
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  