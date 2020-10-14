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|В Алматы директор морга Алибеков задержан за взятку
09:25 15.10.2020
Подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.
При координации прокуратуры города Алматы с Антикоррупционной службой задержан директор Городского патологоанатомического бюро Бахытжан Алибеков за взятку, передает zakon.kz.
По информации прокуратуры, он подозревается в получении взятки от предпринимателя в размере 14 млн тенге за подписание актов приемки по поставке медицинского оборудования в строящемся патологоанатомическом бюро.
Подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.