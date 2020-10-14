В Алматы директор морга Алибеков задержан за взятку

09:25 15.10.2020

Подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.



При координации прокуратуры города Алматы с Антикоррупционной службой задержан директор Городского патологоанатомического бюро Бахытжан Алибеков за взятку, передает zakon.kz.



По информации прокуратуры, он подозревается в получении взятки от предпринимателя в размере 14 млн тенге за подписание актов приемки по поставке медицинского оборудования в строящемся патологоанатомическом бюро.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.