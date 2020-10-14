Осужденный экс-аким Павлодарской области Бакауов не будет подметать улицы. Метлу поднять не может

09:45 15.10.2020

Бакауов за время отбытия должен был отрабатывать по 100 часов в год.



Бывшего акима Павлодарской области Булат Бакауова освободили от принудительного труда, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.



В мае текущего года Булату Бакауову вынесли приговор - он получил 3,5 года условно за превышение должностных полномочий, изначально его подозревали в получении взятки. Вместе с основным приговором суд постановил привлечь бывшего акима к принудительному труду в общественных местах. Но экс-аким не будет подметать улицы и озеленять парки.



Бакауов за время отбытия должен был отрабатывать по 100 часов в год. Но выяснилось, что он нашел работу и поэтому не будет работать на улицах региона.



В декабре 2019 года Бакауов узнал, что в предприятии "AksuTransLogistic", которое принадлежит его родственнику, нашли нарушения налогового законодательства на сумму свыше 200 млн тенге. Бывший аким потребовал у должностных лиц ДГД скрыть истинные результаты налоговой проверки и уменьшить сумму доначислений до чуть более 3 млн тенге. Требование акима было выполнено.



В итоге, в январе его задержали сотрудники КНБ. Его арестовали на два месяца, 21 января сняли с поста. 19 февраля, экс-акима поместили под домашний арест. Одной из причин изменения меры пресечения стало плохое самочувствие бывшего чиновника.