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Осужденный экс-аким Павлодарской области Бакауов не будет подметать улицы. Метлу поднять не может
09:45 15.10.2020

Бакауов за время отбытия должен был отрабатывать по 100 часов в год.

Бывшего акима Павлодарской области Булат Бакауова освободили от принудительного труда, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В мае текущего года Булату Бакауову вынесли приговор - он получил 3,5 года условно за превышение должностных полномочий, изначально его подозревали в получении взятки. Вместе с основным приговором суд постановил привлечь бывшего акима к принудительному труду в общественных местах. Но экс-аким не будет подметать улицы и озеленять парки.

Бакауов за время отбытия должен был отрабатывать по 100 часов в год. Но выяснилось, что он нашел работу и поэтому не будет работать на улицах региона.

В декабре 2019 года Бакауов узнал, что в предприятии "AksuTransLogistic", которое принадлежит его родственнику, нашли нарушения налогового законодательства на сумму свыше 200 млн тенге. Бывший аким потребовал у должностных лиц ДГД скрыть истинные результаты налоговой проверки и уменьшить сумму доначислений до чуть более 3 млн тенге. Требование акима было выполнено.

В итоге, в январе его задержали сотрудники КНБ. Его арестовали на два месяца, 21 января сняли с поста. 19 февраля, экс-акима поместили под домашний арест. Одной из причин изменения меры пресечения стало плохое самочувствие бывшего чиновника.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602744300
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