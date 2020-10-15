Новые кадры Кыргызстана. Последние назначенцы Жээнбекова

11:16 15.10.2020 О НОВЫХ КАДРАХ САДЫРА ЖАПАРОВА: ФИГУРАНТЫ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И СОМНИТЕЛЬНЫЕ БИОГРАФИИ



Сегодня Садыр Жапаров подписал несколько кадровых назначений. Отмечается, что это сделано для ускорения процесса люстрации.

24.kg изучило все, что есть в открытых источниках про каждого нового назначенца. Оказалось, что на самом деле новые кадры не такие и новые, а некоторые и вовсе были замешаны в скандалах.

Омбудсмен и сауны

Бактыбек Аманбаев решением Садыра Жапарова назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства в ранге министра. Самый яркий факт в его биографии - работа омбудсменом. От должности его освободили в 2015 году. Но этому предшествовали разборки в парламенте.

Заслушать доклад акыйкатчи Бактыбека Аманбаева о работе в 2014 году нардепам удалось не с первой попытки. С повестки дня этот вопрос снимался несколько раз. То заключения Счетной палаты нет, то самого докладчика.



Как выяснилось, Бактыбек Аманбаев посчитал более важным, чем отчет в Жогорку Кенеше, поездку за границу.

Командировку сроком 10 дней пришлось все же прервать. В итоге парламент признал отчет омбудсмена неудовлетворительным. Будущий руководитель аппарата кабмина занимал должность главного правозащитника страны чуть больше года.

С именем Бактыбека Аманбаева связаны и скандалы. В 2008 году по итогам аудита Счетная палата выявила финансовые нарушения в деятельности рекламного отдела ОТРК, который с 2005 по 2007 год возглавлял как раз Бактыбек Аманбаев. Аудиторы сделали вывод: в результате занижения установленных тарифов на показ материалов в казну не поступило 49 миллионов сомов.



Затем грянул скандал с ошскими саунами, где фактически содержались притоны с проститутками.

По данным правоохранительных органов, владели частными банями брат с сестрой - Бактыбек и Урмат Аманбаевы. Точнее, им принадлежали помещения, где милиционеры обнаружили притоны. Депутатку Аманбаеву ЦИК лишила мандата. А позже она стала фигуранткой уголовного дела о коррупции.

В октябре 2015 года Октябрьский районный суд Бишкека признал экс-депутата Жогорку Кенеша Урмат Аманбаеву виновной по статье "Коррупция" и определил ей наказание в виде лишения свободы на девять лет в исправительной колонии с конфискацией имущества. В июле 2016-го Верховный суд изменил приговор, оштрафовав ее на 3 миллиона сомов.

Из завхоза в министры

И. о. главы Министерства внутренних дел Садыр Жапаров решил назначить Уланбека Ниязбекова. О новом кадре известно не много. Есть только информация, что с 2011 года он был руководителем финансово-хозяйственного управления МВД. Проще говоря, завхозом ведомства.

Позже и до настоящего времени Уланбек Ниязбеков являлся заместителем начальника седьмого управления МВД.

Седьмое управление МВД - одно из самых таинственных подразделений среди силовых структур Кыргызстана. Ранее оно называлось управлением оперативной службы МВД. Главная задача семерки - слежка и прослушка.

До 2017 года Уланбек Ниязбеков был руководителем Общественного объединения "Кара-Буура 2000". Сейчас его регистрация прекращена.

Карьерные взлеты

Теперь уже бывший заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сагынбек Абдылдаев назначен главой ведомства.

Начинал карьеру в службе охраны президента. Имеет два высших образования - юридическое и экономическое.

В органах Финпола он начал служить в 2007-м. До этого служил в органах национальной безопасности и таможни.

Главой Госслужбы исполнения наказаний стал Аскат Эгембердиев. Человек для системы не новый. Карьеру после службы в Вооруженных силах начал в 1993 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Джалал-Абада.

Аскат Эгембердиев всю жизнь прослужил в системе ГСИН, начинал с оперативного сотрудника, работал во многих исправительных учреждениях.

В 1996 году начал работу в ГУИН МВД. В разное время был начальником учреждений № 47 и 19, возглавлял Главный штаб ГСИН КР. С 20 января 2017 года по 18 марта 2019-го занимал должность начальника учреждения № 1, а до назначения на должность был замглавы пенитенциарной службы.

Кто пошел в полпреды

Новым полпредом правительства в Нарынской области стал Сабыркул Ашимбаев. В базе данных Министерства юстиции он значится руководителем ОсОО "Кыргызско-Казахская компания ABN и Со" (АБН и Ко)". Данных о выплаченных компанией налогах в открытом доступе нет.

На выборах 4 октября 2020 года шел под № 29 от партии "Мекенчил". В списке числился безработным.

А на выборах 2010 года Сабыркул Ашимбаев баллотировался от партии "Ата Мекен", и тогда он был генеральным директором газеты "Аалам". Позже в газете сменились и учредители.



Новый полпред в Таласской области Айбек Бузурманкулов - гражданский активист, сопредседатель партии "Эркин эл", герой апрельской революции. В 2017 году являлся уполномоченным представителем кандидата в президенты Азимбека Бекназарова.

Известен также тем, что неоднократно выступал за пересмотр решений государства по месторождению Джеруй.

Скандальные кадры таможни

Председателем Государственной таможенной службы назначена Элнура Мамбетжунушева. В отделе информационной политики аппарата правительства сообщили, что решение принято для отстранения от работы в органах таможни "детей" семьи Матраимовых и демонтажа установленных ими коррупционных схем.

Есть одно "но": в 2018 году Эльнура Мамбетжунушева была задержана Финполом в рамках уголовного дела по факту выдачи поддельных документов об уплате таможенных пошлин.



По этому делу также проходил экс-начальник железнодорожной таможни "Северная" Нурбек Айбашев и экс-глава таможни Адамкул Жунусов. Разбирательство по делу продолжается до сих пор. Но Элнура Мамбетжунушова в списке обвиняемых не значится.

Вместо бизнеса госдолжность

У нового пресс-секретаря премьер-министра Дастана Дюшекеева есть свое ОсОО "ДасМедиа Трейд Лимитед", занимающееся оптовой неспециализированной торговлей. В ОсОО пресс-секретарь премьера не только руководитель, но и учредитель вместе с Медербеком Саидовым.

Никаких других данных о Дастане Дюшекееве в открытых источниках нет.



Никто из ведущих СМИ и журналистов этого человека не знает и слышит о нем впервые.

Доступно только его обращение на одном из медиаресурсов. В нем он заявляет, что родители воспитывали его в духе патриотизма и любви к своей стране.

"Окончил Кыргызский национальный университет. Окончил учебу за рубежом. Вернулся в родной Кыргызстан строить свою жизнь честным, справедливым путем. И я столкнулся с множеством проблем в стране", - рассказывал в феврале 2020 года Дастан Дюшекеев.



Министром культуры, информации и туризма стал Нуржигит Кадырбеков. Он известен тем, что ранее возглавлял пресс-службу Министерства иностранных дел, работал заместителем завотделом в аппарате президента. С 2015 года Нуржигит Кадырбеков руководит Фондом развития духовной культуры "Ыйман". Он поэт, писатель, оратор. С марта 2019 года - заместитель министра культуры, туризма и информации См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - paruskg.info

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