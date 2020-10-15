Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку

14:21 15.10.2020

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.



По его словам, обстановка в стране, в частности в Бишкеке, остается напряженной.



"Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту", - заявил Сооронбай Жээнбеков.



Он отметил, что с одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы. "Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям. Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника", - заключил он.



Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку.



Сооронбай Жээнбеков

Он призвал Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.