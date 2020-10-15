Кыргызы-бугу митингуют в Бишкеке требуя отставки Исаева и передачи власти своему вождю Жапарову

14:32 15.10.2020

15 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Беспорядки после выборов

Митингующие пытаются перекрыть движение по проспекту Чингиза Айтматова



В Бишкеке около гостиницы "Иссык-Куль" проходит митинг сторонников премьер-министра Садыра Жапарова.



Участники акции протеста требуют отставки спикера Жогорку Кенеша Каната Исаева и самороспуска парламента.



На митинге присутствует около 1 тысячи человек.



Часть протестующих пыталась перекрыть проспект Чингиза Айтматова. Другие сторонники главы кабмина просят не препятствовать дорожному движению.



Некоторые участники акции протеста потребовали от инициаторов перекрытия дороги вернуться к зданию гостиницы, где находится основная масса людей. На трассе образовалась пробка.