|Кыргызы-бугу митингуют в Бишкеке требуя отставки Исаева и передачи власти своему вождю Жапарову
14:32 15.10.2020
15 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Беспорядки после выборов
Митингующие пытаются перекрыть движение по проспекту Чингиза Айтматова
В Бишкеке около гостиницы "Иссык-Куль" проходит митинг сторонников премьер-министра Садыра Жапарова.
Участники акции протеста требуют отставки спикера Жогорку Кенеша Каната Исаева и самороспуска парламента.
На митинге присутствует около 1 тысячи человек.
Часть протестующих пыталась перекрыть проспект Чингиза Айтматова. Другие сторонники главы кабмина просят не препятствовать дорожному движению.
Некоторые участники акции протеста потребовали от инициаторов перекрытия дороги вернуться к зданию гостиницы, где находится основная масса людей. На трассе образовалась пробка.