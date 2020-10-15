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Талассцы митингуют и отказываются принимать назначенного Бишкеком нового губера Бузурманкулова
15:06 15.10.2020

Возле полномочного представительства правительства в Таласской области 15 октября собрались граждане.

Как сообщает корреспондент Turmush с места событий, на данный момент количество собравшихся составляет примерно 50 человек. Полномочный представитель правительства Марат Мураталиев призвал их к порядку и пригласил в здание.

Собравшиеся требуют, чтобы на должности полпреда остался Мураталиев. В ходе встречи с жителями полпред сказал, что в условиях нынешней эпидемиологической ситуации нельзя проводить массовые сборы, нужно беречь здоровье. "Вчера был избран глава правительства. Были изданы распоряжения. Новый полномочный представитель правительства сегодня не приехал. Если он прибудет завтра, то давайте дадим ему возможность поработать. У меня были большие планы по работе, но так получилось. Нужно соблюдать законы, обеспечить порядок", - сказал он.

Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому новым полномочным представителем правительства в Таласской области назначен Айбек Бузурманкулов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - turmush.kg
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