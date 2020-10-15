Скончался замглавы ассоциации "Узпромстройматериалы" Улугбек Абраев

15:13 15.10.2020

В возрасте 39 лет скончался заместитель председателя правления ассоциации "Узпромстройматериалы" Улугбек Абраев.



Заместитель председателя правления ассоциации "Узпромстройматериалы" по инвестициям, экспорту и экономике Улугбек Абраев скончался 14 октября в возрасте 39 лет. Об этом сообщила пресс-служба организации.



По информации источника "Газеты.uz", смерть наступила от осложнений, вызванных COVID-19.



Улугбек Абраев родился в 1980 году в Каршинском районе Кашкадарьинской области. Трудовую деятельность начал в 2004 году в Департаменте денежно-кредитной политики при Центральном банке и проработал в системе ЦБ до 2018 года.



В 2019 году занял должность заместителя председателя правления "Пойтахт банка", а позже стал заместителем председателя правления ассоциации "Узпромстройматериалы" по инвестициям, экспорту и экономике.