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Скончался замглавы ассоциации "Узпромстройматериалы" Улугбек Абраев
15:13 15.10.2020

В возрасте 39 лет скончался заместитель председателя правления ассоциации "Узпромстройматериалы" Улугбек Абраев.

Заместитель председателя правления ассоциации "Узпромстройматериалы" по инвестициям, экспорту и экономике Улугбек Абраев скончался 14 октября в возрасте 39 лет. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По информации источника "Газеты.uz", смерть наступила от осложнений, вызванных COVID-19.

Улугбек Абраев родился в 1980 году в Каршинском районе Кашкадарьинской области. Трудовую деятельность начал в 2004 году в Департаменте денежно-кредитной политики при Центральном банке и проработал в системе ЦБ до 2018 года.

В 2019 году занял должность заместителя председателя правления "Пойтахт банка", а позже стал заместителем председателя правления ассоциации "Узпромстройматериалы" по инвестициям, экспорту и экономике.

Источник - Газета.uz
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