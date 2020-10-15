Задержан за хищение 500 млн тенге глава КазРеспВетеринарной лаборатории Сбанов

15:53 15.10.2020

Задержан генеральный директор РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" МСХ РК Нурлан Сбанов, передает zakon.kz.



Как стало известно, его задержание произвели накануне, 14 октября. Подробности пока не сообщаются.



Но по данным газеты "Время", его подозревают в хищении 500 млн тенге, выделенных на приобретение расходных материалов для обследования животных.



Нурлан Сбанов был назначен гендиректором "РВЛ" 29 октября 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по производственной деятельности. Трудовую деятельность в РГП он начинал специалистом отдела экономики.



В декабре 2019 года было завершено дело по коррупции в алматинском филиале республиканской ветлаборатории. Тогда были осуждены бывшие директор алматинского регионального филиала РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" МСХ РК Итенов, его заместителя и по совместительству заведующий лаборатории Адилбаева, и заведующая пищевой безопасностью РГП Алынязовой,