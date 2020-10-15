Третья революция в Киргизии свершилась, - В.Панфилова

21:10 15.10.2020 Президента Сооронбая Жээнбекова вынудили уйти в отставку



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

15.10.20



В Бишкеке в государственной резиденции "Ала-Арча" 16 октября состоится внеочередное заседание парламента. На повестке один вопрос – отставка президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша (парламента). Накануне Жээнбеков заявил о сложении с себя полномочий президента и объяснил свое решение желанием не допустить кровопролития. Власть переходит в руки назначенного с третьей попытки премьер-министра Садыра Жапарова. Есть версия, что отстранение Жээнбекова произошло с молчаливого согласия Кремля, с которым отношения у уже экс-президента не складывались.



Жээнбеков объявил об уходе в отставку на фоне непрекращающихся массовых протестов. В обращении, обнародованном 15 октября на официальном сайте главы государства, говорится: "Агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны – протестующие, с другой – правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям". Жээнбеков призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников с улиц и "вернуть мирную жизнь".



В аппарате Жогорку Кенеша сообщили, что в соответствии с законодательством в случае отставки президента его полномочия автоматически переходят к спикеру парламента. Назначенный на этот пост 13 октября Канат Исаев заявил ресурсу 24.kg, что не имеет морального права занимать эту должность, поскольку срок полномочий парламента шестого созыва истекает.



Между тем Садыр Жапаров и участники митинга, проходящего возле госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке, выдвинули новое требование – распустить действующий созыв парламента.



Член ЦИК Киргизии Атыр Абдрахматова сообщила, что выборы нового президента состоятся через три месяца после отставки Жээнбекова. При этом она отметила, что "лицо, которые исполняет обязанности главы государства, то есть спикер, не имеет права участвовать в этих выборах". Это лицо также не имеет права отправлять в отставку правительство, добавила она.



Переговоры об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента начались 14 октября, после назначения Садыра Жапарова премьер-министром. Жээнбеков заявил, что готов сложить с себя полномочия только после проведения повторных парламентских выборов. Однако давление со стороны Жапарова и его команды усилилось. В четверг на стороне Жээнбекова выступили экс-президент Роза Отунбаева, экс-премьер Феликс Кулов и экс-спикер парламента Омурбек Текебаев. Они были категорически против отставки Жээнбекова.



Бывший премьер-министр и лидер партии "Ар-Намыс" Феликс Кулов сообщил, что некие силы (рано или поздно, уверен, станет известно, что за силы) решили пойти на силовой захват власти и президента поставили перед выбором: добровольная отставка или война – настоящая, без всяких кавычек.



В интервью "Азаттыку" Феликс Кулов сказал, что затея с отставкой президента имеет далеко идущие цели. "Сначала Садыра Жапарова предлагают на должность премьер-министра, практически силой собирают парламент. После избрания поднимается вопрос отставки президента, а сейчас роспуска парламента. Теперь начнут разгонять Жогорку Кенеш, убирать силой спикера, чтобы к нему не перешла власть. И тогда власть переходит в руки одного человека – премьер-министра. Встанет вопрос для народа и самого Садыра Жапарова – для чего ему нужна эта власть? Если он хочет исправить положение дел в стране силовым методом, то пусть ему поможет в этом деле Аллах. Но если ему нужна власть для других целей, то рано или поздно для любого человека, который пришел к власти таким способом, это может обернуться бумерангом", – сказал Кулов.



По его словам, не нужно забывать о последствиях международного характера, о том, как отреагируют на эту ситуацию другие страны, в первую очередь соседние. "Закроют границы, помощь никто оказывать не будет, инвесторы к нам не придут, пострадают мигранты. Вторая волна коронавируса окончательно добьет все. Более неблагоприятного фона не было практически за всю историю Кыргызстана. В этой ситуации сможет управиться со страной Садыр Жапаров?.. Если он не справится, его карьера на этом благополучно завершится", – отметил Кулов.



Политолог Аркадий Дубнов сказал "НГ", что впереди процесс подготовки к парламентским и президентским выборам. Очевидно, что главным бенефициаром последних отставок и назначений стал назначенный с третьего раза премьер-министр Садыр Жапаров. Похоже, что он себя видит и будущим президентом Киргизии. Поэтому вся процедура подготовки и выяснение отношений между действующими лицами киргизской политики будут происходить исходя из этого понимания. Все те, кто будет противиться этому, будут вынуждены назвать себя оппозицией, потому что самые сильные позиции сегодня у Жапарова.



"Из всех самых негативных вариантов развития событий пока разыгрывается самый плохой. Поскольку существование Жээнбекова в качестве президента хотя бы частично легитимизировало одну из ветвей власти", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. По его мнению, относительно легитимным остается парламент. Но по большому счету он недееспособен, а как институт власти иллюзорен. Получается, что ни одна из ветвей власти в республике не функционирует на легитимном поле. Существует столь же нелегитимный премьер-министр и его правительство, поскольку с его назначением согласна лишь малая часть из всех политических групп и партий. "Можно ожидать, что конкуренция за власть только обострится, потому что в этой ситуации резко повысилась роль криминалитета. Нельзя исключать, что политический процесс перейдет в некое военное пространство, когда конкурирующие группировки будут вести войну между собой. 15 лет назад я запустил в оборот понятие "афганизация Киргизии". Теперь думаю, что можно уже говорить не только об афганизации, но и об сомализации, когда любое право может достигаться просто силой оружия", – отметил Князев.



Накануне отставки Жээнбекова стало известно, что Москва приостановила оказание финансовой поддержки Бишкеку до политической стабилизации в Киргизии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Там сейчас нет правительства как такового, и мы видим кризисный момент в республике, поэтому, конечно, до того как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл". Он добавил, что российские власти считают важными все действия, которые направлены на стабилизацию ситуации в этой стране. Песков подчеркнул, что контакты с Бишкеком будут продолжаться, так как это "очень близкий партнер России".



Напомним, Кремль "пытался нащупать почву под ногами" и наладить контакты еще 9 октября, сообщал Песков. По поручению президента РФ Владимира Путина в Бишкек отправился заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. Он встречался с Сооронбаем Жээнбековым и Сапаром Жапаровым. Как утверждают некоторые киргизские политики, "российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшей ситуации". Тем более что Жээнбеков 30 сентября встречался с Путиным и предупреждал его об активизации неких сил, угрожающих стабильности Киргизии и "вбивающих клин в союзнические отношения" с Россией. Киргизские эксперты считают, что под некими силами подразумевались киргизские ОПГ (организованные преступные группировки), которые рвутся к власти. Кстати, об этом на днях говорил экс-главы Совбеза Омурбек Суваналиев: криминал взял верх над политиками. По его словам, многие политические деятели запуганы группировками, организованная преступность идет во власть.



За реакцией на события в Киргизии внимательно следили и российские общественно-политические Telegram-канал. Некоторые, как авторы "Бойлерная" и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов решили просто отметить этот факт "для истории". "Мюсли вслух" комментируя сообщения об отставке Жээнбекова, подмечают: "Новость вызвала ликование митингующих на площади перед парламентом сторонников премьер-министра Садыра Жапарова". Источник - ng.ru

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