Молодой лидер кыр-нацпатовской партии "Ордо" назначен губером в Чуйскую область

22:20 15.10.2020

Мияров Мирбек назначен полпредом в Чуйской области



В соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 18 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Мияров Мирбек Ибаратович (1984 года рождения) назначен полномочным представителем Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики.



Данное решение принято в целях обновления кадрового потенциала и привлечения на государственную гражданскую службу новых и молодых специалистов.