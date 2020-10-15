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Молодой лидер кыр-нацпатовской партии "Ордо" назначен губером в Чуйскую область
22:20 15.10.2020

Мияров Мирбек назначен полпредом в Чуйской области

В соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 18 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Мияров Мирбек Ибаратович (1984 года рождения) назначен полномочным представителем Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики.

Данное решение принято в целях обновления кадрового потенциала и привлечения на государственную гражданскую службу новых и молодых специалистов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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