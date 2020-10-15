ОДКБ готовится к десантированию в Нагорный Карабах, - Ю.Рокс

00:13 16.10.2020

Южному Кавказу угрожает превращение во "вторую Сирию"

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



15.10.20



Обстановка в непризнанной республике остается крайне сложной.

МИД Армении обвинил Азербайджан в несоблюдении перемирия в зоне карабахского конфликта, договоренность о чем была достигнута в Москве 10 октября при посреднических усилиях России. Президент Армении Армен Саркисян в интервью кувейтской газете Al-Jarida предупредил о возможном превращении Южного Кавказа во "вторую Сирию". А генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что "ОДКБ активно обсуждает вопросы миротворчества в Нагорном Карабахе".



Между тем, по словам исполнительного директора Фонда государственных интересов Армении (ANIF) Давида Папазяна, "Франция может стать первопроходцем в вопросе признания независимости Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)…



Ведутся переговоры и с другими странами". Он заявил агентству "Новости–Армения", что законопроект о признании республики Арцах внесен в нижнюю палату парламента Франции, а представил его член совета директоров ANIF Доминик де Вильпен. "Рано говорить о других инициативах, но уже ведутся работы с Лондоном и Римом. Важно, чтобы то достижение, которое было зарегистрировано во Франции, имело успех", – сказал Папазян.



Он отметил, что пока неизвестно, какая из стран последует примеру Франции, но уже рассматриваются возможности расширения географии вовлеченности – Канада, Аргентина, Уругвай. По словам Папазяна, инициатива будет продвигаться в тех странах, где у Фонда есть друзья, соратники и просто сочувствующие, которые понимают всю абсурдность ситуации и готовы идти на практические шаги. "Во Франции таких людей много, французский народ исторически очень тесно связан с армянским. Во Франции проживают сотни тысяч армян, которые очень хорошо интегрированы в стране… Очень хорошо, что Франция сделала первый шаг, очень полезно, что другие страны увидят, и, возможно, дальше будет легче, поскольку сложно делать лишь первый шаг", – считает Папазян.



Реакция Азербайджана известна. Еще накануне президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан разорвет дипломатические отношения с любым государством, которое признает независимость Нагорного Карабаха.



Тем не менее симпатии мирового сообщества поляризируются все больше. Более 100 конгрессменов и сенаторов США потребовали от Белого дома оказать давление на Анкару за участие в карабахском конфликте и на Баку – за агрессию. Солидарность армянской стороне еще раньше выразили Греция, Кипр, Сербия. И если все это было в целом предсказуемо, то инициатива членов Конгресса депутатов и Сената Испании, имеющей сложные проблемы в Каталонии и Басконии, стала полной неожиданностью. 15 октября они распространили заявление, в котором призвали международное сообщество признать независимость Нагорно-Карабахской республики (НКР). Упоминая участие в войне на азербайджанской стороне турецкой авиации, использование кассетных бомб и т.д., испанские депутаты резюмируют: "В нынешней ситуации международное признание Арцаха – единственный действенный механизм восстановления мира и безопасности в регионе".



В ответ на подобное проявление симпатий к армянской стороне Турция призвала все тюркоязычные страны солидаризоваться с Азербайджаном и помочь ему в решении проблемы.



Ситуация в НКР остается сложной. "Азербайджан продолжает торпедировать реализацию соглашения о перемирии, достигнутого в Москве 10 октября. При поддержке и прямой вовлеченности Турции и боевиков-террористов они продолжают широкомасштабную войну против Нагорного Карабаха", – написал 15 октября в Twitter министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.



Президент Армен Саркисян в интервью упомянутому кувейтскому изданию заявил, что "сирийский кошмар" перекочует на Южный Кавказ, если "действия Турции на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе не получат адекватной реакции международного сообщества… и тогда пострадают все и в регионе, и за его пределами". Президент считает, что шанс на прекращение огня и эффективные переговоры появятся только в том случае, если Турция будет выведена из военных действий в Карабахе.



Однако пока мировое сообщество размышляет, как остановить Турцию, какие санкции можно применить, она сама действует в этом направлении. 15 октября Ереван проинформировал Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL) о том, что Турция закрывает свое воздушное пространство для транспортировки гуманитарных грузов в Армению. В сообщении Госкомитета гражданской авиации Армении говорится, что "запланированный на 15 октября рейс авиакомпании Qatar Airways Лос-Анджелес–Ереван, которым в страну должен был быть доставлен гуманитарный груз, не состоится". "Рейс должен быть осуществлен через воздушное пространство Турции, однако она не допустила выполнения этого рейса. У нас есть основания предполагать, что Анкара специально закрывает свое воздушное пространство, в связи с чем мы информировали EUROCONTROL", – говорится в сообщении ведомства.