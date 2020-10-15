Китай в Тибете превращает кочевников в пролетариев, - В.Скосырев

00:17 16.10.2020

Пекин призывает буддистов трудиться не покладая рук

Владимир Скосырев



15.10.20



Вашингтонская администрация назначила заместителя госсекретаря по правам человека Роберта Дестро координатором по вопросам Тибета. Его задача будет состоять в том, чтобы продвигать диалог между КНР и Далай-ламой, защищать уникальную религиозную, культурную и лингвистическую самобытность тибетцев. Это решение, принятое на фоне резкого ухудшения китайско-американских отношений, вызвало негативную реакцию в Пекине. Представитель МИДа заявил, что США вмешиваются во внутренние дела Китая и хотят дестабилизировать Тибет. Комментаторы связывают всплеск полемики вокруг Тибета с тем, что американские демократы используют эту проблему в ходе предвыборной кампании.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что тибетская община подвергается репрессиям, религиозные свободы и культурные традиции резко ограничиваются. Это не должно остаться безнаказанным. Тем китайским чиновникам, которые повинны в нарушениях прав человека, не будут выдаваться визы на въезд в Америку.



Это предостережение вряд ли сильно огорчит руководящих китайских кадровых работников, которые служат в Тибете. Что в данный момент расстраивает и их самих, и их начальников в Пекине, так это пропагандистская кампания в США и других демократических странах вокруг так называемых пунктов перевоспитания в этом автономном районе КНР. Из сообщений прессы можно сделать вывод, что в Тибете, как и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, молодежь да и людей среднего возраста силой загоняют в лагеря, где побуждают отказаться от своей традиционной веры, освоить китайский язык и овладеть рабочей профессией. А когда курс обучения закончен, новых пролетариев без лишних разговоров могут отправить трудиться на фабрике где-нибудь в другом районе страны.



В ответ на эту критику губернатор Тибета Ци Чжала заявил, что никакого насильственного переселения рабочих не существует. Правительство предоставляет воспомоществование переселенцам. От них зависит, уезжать или оставаться на прежнем месте. Однако агентство Reuters, которое с разрешения властей провело расследование, утверждает, что Китай отрывает все большее число скотоводов и сельскохозяйственных рабочих от земли и направляет их в учебные центры типа казармы. Там их превращают в фабричных рабочих. Существует даже квота на число переселенцев.



На сайте правительства Тибета указывалось, что более полумиллиона людей получили профессиональную подготовку за первые семь месяцев 2020 года. Это примерно 15% населения региона. Из них почти 50 тыс. были предоставлены рабочие места в Тибете, а несколько тысяч отправлены в другие районы Китая. Многим достается низкооплачиваемая работа в текстильной промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.



"Это сама сильная атака на образ жизни тибетцев со времени "культурной революции" 1966–1977 годов. Это насильственное превращение кочевников и земледельцев в рабочий класс", – говорит Эдриан Зенз, исследователь, связанный с Фондом Jamestown в Вашингтоне.



Джеймс Лейболд, профессор университета La Trobe в Австралии, утверждает, что начальники учебных центров считают верующих тибетцев ленивыми и необразованными. Упор делается на перестройку сознания путем внедрения военной дисциплины.



С другой стороны, рекруты получают полезные профессиональные навыки, изучают китайский язык. Если в начале курса труд они считают тяжелой обязанностью, то в конце занятий должны перевоспитаться, стать сознательными тружениками, говорится в инструкциях ведомств, ведающих этими лагерями.



Но удастся ли Вашингтону поспособствовать диалогу между правительством КНР и Далай-ламой, как того желает Помпео? В беседе с "НГ" Александр Лукин, глава Департамента международных отношений ВШЭ, отметил: "Никакого диалога между Китаем и Далай-ламой нет. Так что не совсем понятно, чем будет заниматься чиновник, назначенный Госдепом. Ранее были контакты между Китаем и Далай-ламой. Но уже более 10 лет их нет. В Китае называют его сепаратистом и разговаривать с ним не желают. Если вдруг китайцы захотят с ним говорить, то без участия американцев. Далай-лама отошел от политики, но остается духовным лидером тибетцев и всех, кто исповедует тибетскую форму буддизма. Но звание сепаратист ему присвоили необоснованно. На самом деле он не требует независимости, а выступает за широкую автономию Тибета в рамках Китая".