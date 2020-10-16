Правительство Садыра Жапарова. Кто пришел в состав кабмина

00:28 16.10.2020 Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Накануне депутаты Жогорку Кенеша утвердили, а президент подписал указы о назначении на должность премьер-министра Садыра Жапарова и новом составе кабмина. Новый глава правительства заявил об обновлении чиновничьих рядов. На самом деле это не совсем так. По факту вполне разумные назначения соседствуют с весьма спорными кандидатурами.



Новые лица



Состав правительства после назначения на должность премьер-министра Садыра Жапарова сменился почти на две трети. Сам новый премьер объясняет это люстрацией и курсом на обновление кадров.



Отчасти эти заявления верны. В составе правительства действительно появились люди, у которых довольно неплохой послужной список либо их выбрали коллективы министерств и ведомств.



Например, в госслужбах исполнения наказаний и по борьбе с экономическими преступлениями Аската Эгембердиева и Сагына Абдылдаева выбирали коллеги. Структуры возглавили люди, которые довольно давно работают в системе и хорошо знают специфику. Новым главой Минкультуры стал Нуржигит Кадырбеков, которого также знают в сфере.



Минобразования возглавил Алмазбек Бейшеналиев. Пользователи соцсетей предлагали его кандидатуру сразу после отставки Гульмиры Кудайбердиевой. У нового главы ведомства отличное образование, полученное в том числе и в зарубежных вузах, и опыт работы преподавателем в европейских и американских вузах.



Но есть и кандидатуры, которые уже сейчас вызывают вопросы и недоумения. В прошлом у многих сегодняшних членов правительства весьма сомнительные факты, скандалы и даже уголовные дела.



На сегодня остается вакантным место главы Госкомитета национальной безопасности. Предыдущего главу Орозбека Опумбаева президент Сооронбай Жээнбеков освободил от должности 9 октября.



Спорные назначения



Первым вице-премьер-министром в кабмине Садыра Жапарова стал Артем Новиков. Фигура не новая и хорошо известная. Артем Новиков был министром экономики в правительстве Сапара Исакова. Он проработал в должности восемь месяцев - с августа 2017 по апрель 2018 года.



Артем Новиков считался самым молодым министром в кабмине Сапара Исакова. На момент назначения ему было 30 лет.



До назначения он успел поработать советником сразу у двух премьеров - Омурбека Бабанова (в 2011 году) и Джоомарта Оторбаева (в 2014 году). С 2015 по 2017 год Артем Новиков был советником первого вице-премьер-министра Аалы Карашева, а с января 2020 года занимал должность советника бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.



Вице-премьер-министр Равшан Сабиров известен тем, что когда-то занимал должность министра социального развития. Именно с работой на этой должности связано уголовное дело.



Равшан Сабиров был задержан 5 июля 2012 года по показаниям своего помощника Тахира Мирзахмедова.



Последний был задержан днем ранее с поличным. Им предъявлены обвинения в вымогательстве взятки в особо крупном размере у иностранной компании за выдачу лицензии на международное усыновление.



Помощник министра заявил, что получал взятку по поручению шефа. Следом за главой Минсоцразвития, уличенным в вымогательстве взятки, с поличным при получении крупной суммы денег была арестована другая чиновница этого ведомства Гульнара Дербишева.



В 2013 году Равшан Сабиров был осужден Бишкекским городским судом.



Его приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года. В 2014-м освобожден.



Еще один вице-премьер Максат Мамытканов является лидером партии "Чон казат".



Из спецслужб Максат Мамытканов ушел в 2007 году.



Он бывший начальник управления экономической контрразведки ГКНБ. Сегодня в конторе это управление преобразовано в отдел по борьбе с коррупцией и должностными преступлениями.



Кто сохранил свои посты



Изначально Садыр Жапаров заявлял, что состав и структура кабмина останутся практически без изменений. Однако на деле состав правительства сменился почти полностью. Свои портфели сохранили только восемь человек.



При этом стоит отметить, что Садыр Жапаров не сменил главу Госкомитета по делам обороны. Он объяснил, что назначение на эту должность - номенклатура президента. Поэтому Эрлис Тердикбаев пока остается.



9 октября Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева. Эта новость на фоне митинговых страстей осталась практически незамеченной. Кресло главы спецслужб до сих пор вакантно.



Вице-премьер-министр Аида Исмаилова - одна из немногих, кто остался на своем посту после смены состава кабмина. Она пришла в правительство из депутатов. Известна тем, то в разгар летней вспышки коронавируса приостановила полномочия и ушла на выборы. Баллотировалась в ЖК седьмого созыва от партии "Биримдик".



Как только итоги выборов отменили, Аида Исмаилова вновь вернулась в кресло вице-премьера. Кандидаты в депутаты парламента требуют пересмотреть ее назначение. Обращение к президенту и премьеру на своей странице в Facebook разместила медиаэксперт Гульнура Торалиева.



По ее словам, только волонтеры спасали жизни и здоровье людей во время первой волны коронавируса. Чиновница бросила свой пост ради участия в выборах в самый важный момент. Аида Исмаилова не разбирается в системе здравоохранения, социальном секторе, не имеет конструктивного опыта взаимодействия с гражданским обществом и донорским сообществом. Как инициатор закона против НПО она потеряла доверие гражданского сектора и донорского сообщества.



В ответ на эти обвинения чиновница заявила, что всегда есть деструктивные элементы - во время борьбы с коронавирусом отдельные лица пытались продвинуть свои личные интересы.



Министр труда и социального развития Улугбек Кочкоров тоже приостанавливал полномочия на время предвыборной кампании и баллотировался от партии "Биримдик". А после выборов вернулся в свое кресло.



Кроме того, свои кресла сохранили министр экономики, юстиции и сельского хозяйства, а также главы госкомитета информационных технологий и Налоговой службы. Источник - 24.kg

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