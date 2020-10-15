Боевики-среднеазиаты планировали теракт у монумента "Родина-мать"

00:33 16.10.2020

Алексей Иванов



В Волгограде спецназовцами ФСБ уничтожена ячейка международной террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада")*, сформированной несколько лет назад полуузбеком-полуйгуром из Ошской области Киргизии Абу Салахом аль-Узбеки, он же Сирожиддин Мухтаров. С прошлого года главарем является некий Абдул Азиз Дамлу, долгое время просидевший в иранской тюрьме. Группировка крайне опасная, состоит из напрочь отмороженных боевиков узбекской, таджикской, уйгурской и киргизской национальностей, связана с турецкими спецслужбами.



Одной из целей террористов был знаменитый монумент "Родина-мать зовет!".



"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", члены которой, выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировали диверсионно-террористические акты в городе Волгограде. Координация террористической деятельности осуществлялась с территории Сирии. Объектами устремлений выступали здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия. В рамках возбужденного ФСБ России уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК России приняты меры по недопущению террористических акций на территории региона. При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы. В ходе следственных действий на месте происшествия и по адресам жительства радикальных исламистов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения ДТА. Одновременно в городах Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Майкоп и Волгоград задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения. Проведение комплекса неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий продолжается".



* террористическая организация, запрещенная на территории России