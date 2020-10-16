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Премьерша Финляндии Санна Марин сделала пикантную фото-сессиюПремьерша Финляндии Санна Марин сделала пикантную фото-сессию
00:34 16.10.2020

Фото премьера Финляндии без бюстгальтера взорвало Сеть

Снимок вызвал неоднозначную реакцию интернет-пользователей

Премьер-министр Финляндии Санна Марин снялась для нового номера глянцевого журнала Trendi в пикантном наряде и спровоцировала бурные споры в Сети. Откровенное фото финского политика опубликовано в Instagram-аккаунте издания.

Снимок вызвал неоднозначную реакцию интернет-пользователей

На размещенном в социальной сети снимке 34-летняя Марин запечатлена на фоне озера в черном пиджаке на голое тело и с глубоким декольте. Она также надела винтажное колье с подвесками и небольшие серьги-кольца. Волосы финского премьера уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый мейкап. Сообщается, что автор фотосессии - фотограф Йонас Лундквист.

Публикация набрала более 26 тысяч отметок "Нравится" и вызвала неоднозначную реакцию пользователей сети.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602797640
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