Премьерша Финляндии Санна Марин сделала пикантную фото-сессию

00:34 16.10.2020

Фото премьера Финляндии без бюстгальтера взорвало Сеть



Снимок вызвал неоднозначную реакцию интернет-пользователей



Премьер-министр Финляндии Санна Марин снялась для нового номера глянцевого журнала Trendi в пикантном наряде и спровоцировала бурные споры в Сети. Откровенное фото финского политика опубликовано в Instagram-аккаунте издания.



Снимок вызвал неоднозначную реакцию интернет-пользователей



На размещенном в социальной сети снимке 34-летняя Марин запечатлена на фоне озера в черном пиджаке на голое тело и с глубоким декольте. Она также надела винтажное колье с подвесками и небольшие серьги-кольца. Волосы финского премьера уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый мейкап. Сообщается, что автор фотосессии - фотограф Йонас Лундквист.



Публикация набрала более 26 тысяч отметок "Нравится" и вызвала неоднозначную реакцию пользователей сети.