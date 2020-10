Ноутбук Джо Байдена зажил своей жизнью после ремонта. Очень некстати вылез новый "украинский" компромат

Кандидат в президенты США оказался в центре нового скандала



В США опубликован новый компромат на кандидата в президенты Джо Байдена. Из переписки, которая была найдена на сданном в ремонт ноутбуке, следует: господин Байден, вопреки своим заявлениям, встречался с украинскими бизнесменами, когда его сын Хантер работал в совете директоров газового холдинга Burisma. Для президента Дональда Трампа это стало поводом вновь обвинить своего соперника на выборах в коррумпированности. Негодование у нынешнего главы Белого дома вызывает и то, что социальные сети начали блокировать попытку распространить статью об отношениях господина Байдена с Киевом.



"Дорогой Хантер, спасибо за приглашение в Вашингтон, возможность встретиться с твоим отцом и провести с ним какое-то время. Это, правда, честь и большая радость для меня" - эти строки, якобы написанные Хантеру Байдену советником руководства компании Burisma Вадимом Пожарским 17 апреля 2015 года, и стали первой "неопровержимой уликой", которую журналисты газеты New York Post вынесли в заголовок своего разоблачительного материала.



Вторая улика: более раннее письмо господина Пожарского, датированное 12 мая 2014 года. В нем тот интересуется у Хантера Байдена, как сын тогдашнего американского вице-президента "может использовать свое влияние" в интересах Burisma. Вадим Пожарский поясняет: представители новой власти "агрессивно" общаются с Н. З. (вероятно, речь идет о Николае Злочевском, владельце компании Burisma) и требуют от него взяток. Он пишет, что после нескольких безуспешных попыток изыскать наличные деньги злоумышленники перешли к конкретным действиям. "По неофициальным каналам мы узнали, что МВД начало в отношении компаний холдинга Burisma, задействованных в производстве газа, одну или несколько досудебных проверок",- сообщает автор письма.



Нам срочно нужен ваш совет, как вы можете использовать свое влияние, чтобы передать сообщение/сигнал, чтобы положить конец политически мотивированным действиям",- просит Хантера Байдена Вадим Пожарский.



В ответ Байден-младший просит прислать дополнительную информацию о формальных обвинениях в адрес Burisma.



Первое сообщение опровергает слова Джо Байдена: тот ранее говорил, что не обсуждал с Хантером Байденом его работу за рубежом. Демократ также подчеркивал, что работа его сына не создавала конфликта интересов. В феврале 2019 года во время беседы на телеканале NBC ведущая спросила Джо Байдена, прав ли был Хантер, заняв позицию в совете директоров Burisma, учитывая, что украинским бизнесменам нужен был лишь выход на его отца, который курировал украинскую политику в администрации Барака Обамы. "Ну, это неправда. Вы говорите о вещах, в которых ничего не понимаете",- ответил тогда демократ.



Однако меньше чем через восемь месяцев после благодарности со стороны господина Пожарского Джо Байден настоял на увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая в противном случае задержать передачу Киеву очередного транша на $1 млрд. Сам господин Шокин на момент увольнения заявлял, что планировал провести расследование деятельности компании Burisma.



Показателен способ, при помощи которого издание New York Post получило доступ к переписке.



В апреле 2019 года в одну из компаний по ремонту компьютеров в штате Делавэр - штате, где живет Джо Байден,- принесли ноутбук, пострадавший от того, что был залит водой. Устройство отремонтировали, однако за ним никто не пришел и за ремонт не заплатил.

Как утверждает руководитель компании, все попытки связаться с владельцем успеха не принесли.



Хозяин компании не смог подтвердить, что ноутбук сдал Хантер Байден, однако на нем была наклейка компании Beau Biden Foundation, названной в честь Бо Байдена, первого сына Джо Байдена. Владелец компании уведомил власти о ноутбуке и в декабре 2019 года получил предписание ФБР сдать его. Он подчинился, но перед этим скопировал все содержимое жесткого диска на резервный носитель, который передал Роберту Костелло, адвокату Рудольфа Джулиани (бывшего мэра Нью-Йорка и нынешнего адвоката президента США Дональда Трампа). Господин Джулиани, в свою очередь, передал копию содержимого жесткого диска ноутбука газете New York Post.



Сообщается, что помимо электронных сообщений там были фотографии Хантера Байдена во время употребления кокаина и секса с неустановленной женщиной, а также другие непристойные изображения.

Комментируя электронную переписку, пресс-секретарь штаба Джо Байдена Эндрю Бейтс напомнил: расследования прессы и двух комитетов Сената (возглавляемых республиканцами) подтвердили, что Джо Байден в отношении Украины вел официальную политику США и действовал добросовестно. "New York Post не задавала вопросов штабу Байдена о критически важных моментах этой истории. Они не говорили о Руди Джулиани, чьи разоблаченные теории заговора и союз с людьми, ассоциированными с российской разведкой, стали достоянием общественности",- заявил господин Бейтс. И подчеркнул, что штаб изучил расписание Джо Байдена - встречи, "о которой говорит New York Post", не было. Соратники Джо Байдена также сообщили, что речь идет о российской кампании по дезинформации.



На этот ответ отреагировал автор New York Post, журналист Сохраб Ахмари. Он обратил внимание на то, что комитеты Сената действительно не нашли в действиях Джо Байдена предосудительных действий, но представленная газетой информация - это новые доказательства. Господин Ахмари также сообщил, что указание на Рудольфа Джулиани бессмысленно, а в заявлении штаба говорится о том, что не было "встречи, о которой говорила New York Post", однако в разговоре с изданием Politico штаб не опроверг вероятность неформальной встречи Джо Байдена и Вадима Пожарского (такая встреча не была бы включена в официальное расписание демократа).



Кроме того, Сохраб Ахмари обратил внимание на то, что Twitter не дает ему разместить ссылку на расследование газеты. "Это информационный переворот больших технологических компаний. Это цифровая гражданская война. Я, редактор New York Post, одной из крупнейших газет страны по тиражу, не могу разместить ссылку на нашу статью, описывающую коррупцию кандидата в президенты от крупной партии",- написал господин Ахмари, разместив скриншот служебного сообщения со следующим текстом: "Ваш твит не может быть размещен, так как Twitter или наши партнеры расценили, что эта информация потенциально может нанести вред. Перейдите в центр помощи, чтобы узнать больше".



Соцсеть начала блокировать пользователей, распространяющих историю, в том числе пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, а некоторые подписчики людей, распространявших статью, сообщили, что соцсеть сама автоматически отписывает их от распространителей. В Facebook, в свою очередь, публикация была искусственно ограничена в распространении.



Действия Twitter и Facebook породили волну обвинений в цензуре.

Высказался и президент Трамп. "Ужасно, что Facebook и Twitter удалили историю с неопровержимыми доказательствами в электронной переписке сонного Джо Байдена и его сына, Хантера, в New York Post. Это только начало. Нет ничего хуже коррумпированного политика. Отмените параграф 230!!!" - написал он, имея в виду положение закона 1996 года, дающее право соцсетям самостоятельно решать, что на их платформах правомерно, а что нет.



В Facebook пояснили, что искусственно ограничили распространение материала до его проверки экспертами соцсети. В Twitter, в свою очередь, рассказали, что блокировали материал New York Post в соответствии с правилом 2018 года, запрещающим распространение с помощью соцсети информации, полученной без согласия героя, в частности с помощью взлома.



