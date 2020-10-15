Либеральную модель описания мира надо выкинуть на помойку, - Михаил Хазин

09:05 16.10.2020

На каком языке должна говорить Власть



Я тут впервые за несколько месяцев вчера вечером включил телевизор и посмотрел сразу две аналитических передачи: с Гордоном (про "отравление" Навального) и с Соловьевым (про нашу дипломатию на современном этапе). Собственно, посмотрел я Соловьева ровно потому, что мне стало интересно, тот момент, который меня заинтересовал у Гордона, повторится или нет? Он повторился, почему я и решил написать этот текст



Базовая проблема была, кстати, сформулирована, и в той, и в другой передаче: у нас нет своего внутреннего дискурса описания событий. Мы за время господства "либеральной" парадигмы перешли на соответствующий язык описания событий и, соответственно, все время подтверждаем их версию истории. Отметим, что до какого-то времени и описание внутренних событий было либеральным, но в начале 2000-х, особенно с появлением "Русской доктрины", эту ситуацию удалось преодолеть и либеральная модель описания осталась только на официальном языке правительства. Что, кстати, является важным фактором, из-за которого народ наш власть сильно не любит: она говорит на либеральном языке, на котором интересы народа и общества в принципе описать невозможно. Но вернемся к главной теме.



В книге "Воспоминания о будущем" я попытался описать текущую ситуацию именно со стороны, то есть нелиберальным языком. И именно это вызвало основной протест: мол, зачем в книге по экономике разные "псевдосоциальные" конструкции, нет, чтобы описывать экономику и в сторону не отворачивать. А не отворачивать было нельзя, поскольку мне нужно было объяснить, почему многие, в общем, достаточно простые вопросы и конструкции, в современном экономическом "мэйнстриме" умалчиваются и/или игнорируются. Пресловутая шнобелевская премия тому пример: не признает экономический "мэйнстрим" экономический кризис, ну хоть ты дерись.



Аналогичная ситуация с нашими обзорами: никакой "специальной" информации мы принципиально не используем, но вот ее интерпретация выглядит достаточно неожиданно на фоне "мэйнстрима" (впрочем, в последние дни ситуация стала немножко меняться и это, как будет видно ниже, не просто так). Но в любом случае, я очень тщательно приучил себя к тому, чтобы в любом экономическом тексте отделять содержательную часть от пропагандистской и по возможности вычленять те моменты, которые либо были специально затушеваны, либо, наоборот, демонстративно выпячиваются не передний план.



А потому, меня очень удивило, что люди, которые, в общем, более или менее разбираются в ситуации, не обратили внимание (при том, что я, перезвонив некоторым из них, убедился, что они эту проблему видят) окружающих на то, что поведение наших "партнеров" (возможно, после выступления Лаврова, бывших) выглядит как чистая истерика. С точки зрения, чисто экономической, это понятно: они не идиоты и не могут не видеть, что та либеральная модель, от имени которой они выступают, больше не работает и следование ее стандартам создает для них ситуацию патовую. Но наши-то зачем им потакают?



Отметим, что вся наша дипломатия, потому, и выглядит слабо, что общается с Западом (точнее, либеральным Западом) на его же собственном языке. А как только начинает пытаться, например, разговаривать с Трампом на языке консервативном, то прилетает не только нам, но и Трампу. Отметим, кстати, что на языке консервативном у нас никто (кроме Путина, за что его на Западе и люто ненавидят) публично и официально говорить не может, моя попытка в уже далеком 16 году хотя бы фракцию в ГосДуму сделать консервативную не удалась.



Так вот, сторонники парадигмы "Западного" глобального проекта (которые тотально доминируют на Западе и очень серьезно – в наших властных структурах) оказались в ситуации, когда их монополия на язык описания действительности (и экономической, и социально-политической) начинает их ставить в дурацкое положение. Поскольку эта самая действительность начинает от типовых либеральных формул разительно отличаться. Но даже признать то, что есть альтернативные языки описания реальности либералы не могут, из-за чего постоянно попадают в дурацкие ситуации, в том числе с Трампом, который их регулярно тычет носом в вылезающие несоответствия. А потому у них и начинается истерика.



А истерика в таких ситуациях выглядит всегда одинаково: они вместо обсуждения той или иной реальности начинают переходить на личности и кричать: "Ну как можно обсуждать серьезные вещи с этими, которые…" Ну и далее по списку, травят всех боевыми газами, не уважают "свободу" и "демократию", фальсифицируют результаты выборов (интересно, а демократы в США чем сейчас занимаются?)… И так далее. Ну прикиньте, как бы выглядел мелкий американский эксперт, который бы сбежал в Россию и начал всерьез обсуждать, что Трамп его пытался отравить. Лично давал приказ. Кто бы его воспринимал всерьез? При этом попытки перейти на их личности они тоже блокируют, в том числе буквально занимаясь подчисткой соцсетей от нежелательной информации.



Так вот, в этой ситуации необходимо не соглашаться обсуждать картину в либеральной модели (как сделали участники обеих передач, которые я смотрел), а подробнейшим образом вскрывать ситуацию как с проблемами либерального описания реальности, так и описывая эту реальность на альтернативных языках. Ну и, разумеется, показывать истерическую подоплеку действий представителей либерального Запада, которые уже даже на своей площадке не могут обеспечить удовлетворительного для себя описания нарастающих проблем.



Нет, я понимаю проблемы наших экспертов: они, так или иначе, связаны с властью и впрямую обвинять наших чиновников в том, что они потакают либералам им не очень удобно. Это я человек независимый и денег ни от кого не получаю, а для них это не совсем так, а часто и совсем не так. Вот они и вынуждены прикрывать проблемы наших чиновников, которые говорят на либеральном языке и, тем самым автоматически подставляют нашу страну и наши интересы. Но зрителям я считаю необходимым эту позицию донести, тем более что как минимум 80% населения нашей страны уже категорически не готовы признавать либеральное описание текущих проблем.



Ну и в заключение, уже для тех, кто у нас отвечает за безопасность.



До тех пор, пока финансово-экономический блок правительства и ЦБ, а также значительное количество других чиновников будут описывать мир на либеральном языке, остановить Навального и других провокаторов будет невозможно.



А при этом их либеральные кураторы будут, по мере ухудшения их внутренней ситуации, истерить все больше. Вон, в Минске уже "коктейли Молотова" кидают – так и у нас будет, если либеральную модель описания мира не выкинуть на помойку. Причем желательно как можно жестче. Могу уверить, что бить задержанную молодежь на улицах не очень эффективно – а вот если начать бить замминистров и начальников департаментов за использование либеральной терминологии, то позитивный эффект проявится очень быстро!



Послесловие. Прошу предложение "бить" чиновников не рассматривать как возбуждение к ним ненависти, поскольку бить я предлагаю не за то, что они занимают должности, а за то, что фактически используя либеральную терминологию на современном этапе разжигают русофобию и подрывают основы существующего в стране политического строя.