Читая Читтама: "Вторая гражданская война в США. Разрушение Америки?"

09:13 16.10.2020

Труп, раздираемый гиенами

о книге Томаса Читтама "Вторая гражданская война в США. Разрушение Америки?"

Екатерина Глушик



Томас ЧИТТАМ. "Вторая гражданская война в США. Разрушение Америки?" Серия "Андрей Фурсов рекомендует". - М.: Книжный мир, 2020. - 380 с.



Книга американского военного аналитика, ветерана Вьетнамской войны, военного советника в Родезии и на Балканах, профессионального программиста Томаса Читтама вышла в свет много лет назад, но замалчивалась. Однако ее распространяли этаким самиздатом, поскольку автор давал объективный анализ политических событий, отличающийся от официальных взглядов на происходящее. А сделанные в то время прогнозы сбываются ныне.



"Вторая гражданская война больше уже не страшный сон. Социальные, политические и экономические силы раздирают Соединенные Штаты на части и неумолимо влекут страну к кровавой войне, которая расчленит ее на несколько государств, разделенных по этническим границам. Беспорядки… банды… ополчения… взрыв преступности… массовая иммиграция… рост безработицы… падение доходов… - все эти факторы будут питать пожар войны". Это было написано в 1996 году.



"И вот взрыв произошел - в мае 2020 года. Поразительно, что свой прогноз Читтам выдал в благополучные для США 1990-е… В это время Америка пришла в себя после изматывающих 1970-х и 1980-х годов, когда она была на грани краха, к которому ее несложно было подтолкнуть извне, но не случилось. Клинтоновское правление… стало временем процветания Штатов, в основе которого - разграбление американскими корпорациями бывшего соцлагеря, прежде всего РФ (как непосредственно, так и руками российских подельников). Неудивительно, что последние три года президентства Клинтона впервые за тридцать лет отмечены профицитом бюджета. И вот посреди этого пира раздается глас Читтама: "Война. Грядет гражданская война". Нельзя сказать. что книга Читтама прошла незамеченной, но в Штатах давно научились маргинализировать подобные работы, навешивая на них ярлыки "конспирология", "алармизм", - говорит в своем предисловии Андрей Фурсов.



Эта книга вообще богата на предисловия, которые сами по себе представляют интерес. Так, приводится предисловие доктора политических наук Андрея Савельева к первому русскому изданию: "Разразившийся мировой кризис обострил интерес к футурологии. Что будет с нами? Что будет с миром?.. Томас Читтам не был заметен на фоне американских аналитиков, предпочитавших говорить о миссии Штатов, несущих свободу всем людям во всех уголках Земли. Но теперь эта книга стала невероятно актуальна. Соединенным Штатам, возможно, придется решать проблемы "столкновения цивилизаций" не в операциях по "принуждению к миру" и "гуманных интервенциях" за пределами своих границ, а на собственной территории… Российского читателя интересует не столько судьба США, сколько судьба России… В прогнозах, касающихся американцев, мы, как в зеркале, видим свои собственные проблемы и угадываем предвестие распада нашей страны… Книга Томаса Читтама - это не строгая аналитика. Это удар в колокол… Нас, как и американцев, в последние годы плотно обволакивают патриотической риторикой, которая "прошита" либеральной догматикой. Тем самым настоящий патриотизм сковывается, и остается только лояльность к власти - во всем чуждой народу, во всем лживой и алчной. И совершенно не способной к тому, чтобы прогнозировать будущее нации и выбирать адекватные государственные стратегии… Если мы не слышим набатных колоколов в своей стране, может быть, мы услышим их из-за океана?".



Сам Читтам в предисловии ко второму русскому изданию пишет: "Двадцать семь лет назад, в 1993 году, я предсказал, что США распадутся в расовой гражданской войне, очень похожей на гражданскую войну 1991 года между республиками бывшей Югославии. Я предсказал, что межрасовая гражданская война начнется в мае 2020 года. Я сделал это предсказание в своей книге "Крах США. Вторая гражданская война, 2020 год"… Я пишу эти слова в начале июня 2020 года. Я считаю эти события переворотом… Сегодня это не просто привычные "веселые войны" за "освобождение" ближайшего винного магазина, грубо называемые в СМИ "массовыми беспорядками". В действительности это - гражданская война, заранее спланированная ЦРУ/МИ-6/Моссад. Причем в сочетании с так называемой цветной революцией и установлением диктатуры Нового Мирового Порядка, как это происходит на Украине. Уже сегодня Америка - это труп, раздираемый гиенами. Я предполагаю, что дело не ограничится массовыми беспорядками, и далее, во время выборов в США произойдет военный переворот… по моему прогнозу, после этой даты мы начнем войну с Китаем, а может быть, и с Россией".



Более обнадеживающими для нас были его слова в предисловии к первому русскому изданию 2008 года: "Если Россия и Китай встанут вместе, они могут спасти большую часть евразийского континента, но остальная часть планеты вновь окажется в обезлюдевшем каменном веке, точно так же, как Америка". У которой, кстати, по мнению автора, "нет никакой истории, потому что каждое крупное событие являлось результатом манипуляций над нами господствующей верхушки из Лондона. Лондонские хозяева марионеток всегда управляли обеими сторонами в каждом споре здесь, в Америке". Но, видимо, наступили более грозные времена.



В книге Читтама освещаются такие темы, как "Америка: империя или национальное государство?", "Наше нестабильное расколотое общество", "Правила революции Мао Цээдуна", "Революция на черном юге", "Наши военные базы падут после осады", "Раскол и стычки в нашей полиции и армии", "Этнические анклавы: крепости или смертельные ловушки", "Кровавые уроки племенной Европы", "Господствующая верхушка и превращение в империю", "Контрольный перечень вопросов гражданской войны I".



Книга важна и актуальна тем, что автор не только анализирует, кто виноват, но и "как старый солдат" в главе "Готовься!" дает четкие советы - что делать.