Громкая отставка: Россия не будет учиться демократии у Кыргызстана, - "СП"

09:27 16.10.2020

Пока в республике ситуация будет складываться не очень просто

Андрей Иванов



Наблюдая за всем происходящим в бывших республиках СССР, понимаешь, что Россия начинает превращаться в одну из самых недемократичных и авторитарных государств на постсоветском пространстве. Если задуманный план по обнулению президентских сроков Путина реализуется, то наша страна может и вовсе побить все антирекорды. Даже Белоруссию обойдет.



Из братской Киргизии пришла очень знаменательный новость. Президент республики Сооронбай Жээнбеков после массовых протестов оппозиции добровольно ушел в отставку. "Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заявил он.



В Кремле прокомментировали политическую ситуацию, которая складывается у наших соседей. Причем на вопрос журналистов, может ли поведение президента Киргизии служить примером для России, Дмитрий Песков ответил, что ситуация в каждой отдельной стране уникальна.



При этом в Кремле не уточнили, с какой из политических сил Киргизии теперь будут вести диалог. "Диалог ведется, а с кем - мы вам позже скажем", - сказал пресс-секретарь президента.



Понятно, что Жээнбеков отнюдь не святой. Он весьма прагматичный и сильный политик, который очень рационально и последовательно укреплял свою власть. Даже устроил репрессии против своего предшественник Алмазбека Атанбаева. Тот, кстати, представлял Жээнбекова народу как своего преемника. Так что ушедшего сейчас президента можно считать крепким политиком.



Однако он не стал держаться за власть зубами из последних сил. Не стал доводить ситуацию до того, что мы видим в Белоруссии. Это говорит о том, что у него нет мысли, что у его народа нет других достойных сынов, не способных вести страну к светлому будущему. Мол, нет меня, нет и родной Киргизии.



Кстати, в бывших советских республиках практически везде устоялась практика смены власти. Пусть к руководству приходят далеко не самые блестящие политики, но важен сам принцип. Страны Балтики четко выполняют правила Евросоюза, где узурпация власти немыслима в принципе. Несмотря на кризисы, существует смена руководящих лиц на Украине, в Молдавии. Не отстают Грузия и Армения. Даже в Казахстане Нурсултан Назарбаева смог расстаться со своим креслом, а ведь он официально носит звание отца нации - елбасы.



Даже в совсем небольших непризнанных государствах регулярно проводят выборы и меняют правящую команду. И в Южной Осетии, и в Абхазии, и в Нагорном Карабахе. Да, политические системы там неустойчивы, но ничего особо ужасного не происходит.



Очень интересный опыт накоплен в Приднестровье. На протяжении 21 года, с самого момента основания Приднестровской Молдавской Республики в 1990 году, непризнанное государство возглавлял харизматичный Игорь Смирнов. В 2011-м он баллотироваться на новый срок, но не прошел даже во второй тур. Смирнов пытался сопротивляться, говорил о заговора против него, но в итоге результаты выборов признал. Во втором туре победил молодой Евгений Шевчук. Он пришел на волне массовой поддержки как человек новой формации. Однако вскоре люди разочаровались, вновь заговорили о необходимости перемен. Так в 2016 году президентом ПМР был избран Владимир Красносельский. Мол, раз тот не оправдал надежд, то изберем другого.



Кстати, зарплаты в этой маленькой непризнанной и зажатой со всех сторон стране довольно приличные и цены стараются регулировать. Как будет в Киргзии?



Москва, по словам Пескова, должна "применить все возможные действия для стабилизации обстановки в Киргизии и возвращения происходящего в конституционное русло". А пока в республике нет нормального правительства, финансирование Бишкека со стороны Москвы приостановлено, а значит до нормальной ситуации точно далеко…



16.10.2020