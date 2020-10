США и КНР на мировом рынке микросхем, - В.Пироженко

12:08 16.10.2020

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 16.10.2020 |



Ожесточенная торгово-экономическая конкуренция между США и КНР постепенно распространяется на электронную отрасль промышленности, в частности на ее важнейшую и наиболее высокотехнологичную составляющую – производство полупроводниковых микросхем.



По объему производства в высокотехнологичных областях Китай вплотную приблизился к США и, возможно, в ближайшее время превзойдет американский уровень. Кроме этого, США в поставках некоторых важных видов микросхем зависят от азиатских производителей. В ситуации, когда полупроводниковый сектор лежит в основе микроэлектроники и всех передовых технологий и производств, включая оборонно-промышленный комплекс, логично, что он стал фокусом технологических ограничений США в отношении Китая. Цель Вашингтона понятна – предотвратить достижение Китаем полной технологической независимости.



В очередной раз подтверждается, что там, где США проигрывают, речь о честной конкуренции в принципе не идет. Рэкетирские методы против китайских Huawei, ZTE, Tik-Tok тому пример. А в целом же администрация Трампа для сдерживания развития полупроводниковой промышленности КНР сосредоточилась на трех направлениях.



Во-первых, США вводят ограничения на продажу американской продукции китайским производителям полупроводников. Во-вторых, блокируют сделки по приобретению китайскими компаниями американских частных полупроводниковых компаний и тормозят сделки китайских компаний с передовыми компаниями из других стран. В-третьих, пытаются в кратчайшие сроки развернуть на своей территории самое передовое производство недостающей полупроводниковой продукции, чтобы заместить импортные чипы собственными и не зависеть от поставок из Азии.



В конце сентября власти США предприняли новые санкции против очередной крупной китайской компании. На этот раз введены экспортные ограничения на поставки американской технологической продукции крупнейшему китайскому производителю полупроводниковых микросхем SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). В качестве предлога Министерство торговли США заявило о "неприемлемом риске": мол, поставляемое SMIC оборудование может быть использовано в военных целях. Отныне американские компании обязаны запрашивать у властей специальные лицензии на поставку определенных видов продукции китайскому производителю.



Вашингтон не ограничился этими санкциями и пытается заблокировать продажу в КНР специального оборудования для производства микросхем. С 2018 года США оказывали давление на правительство Нидерландов, а в этом году сорвали сделку нидерландской фирмы ASML на поставку компании SMIC фотолитографического оборудования для производства наиболее передовых микросхем (по техпроцессу 13,5 нанометра и меньше). ASML является здесь лидером (62% мирового рынка), и такие компании, как Intel, Samsung и тайваньская TSMC, производят микросхемы на оборудовании ASML. Эксперты отрасли считают, что шаг, сделанный Вашингтоном, затормозит развитие производства SMIC и аналогичных китайских компаний. То есть власти США стремятся отрезать китайским производителям все пути поддержания собственного производства микроэлектроники.



После введения ограничений против SMIC представитель МИД КНР заявил, что Китай примет необходимые меры для развития самодостаточной китайской полупроводниковой промышленности, чтобы избавиться от зависимости от США. Китайская компания Suzhou Crystal Clear Chemical Co., производящая сверхчистые химические материалы для микроэлектронной промышленности, сообщила, например, о возможности закупить оборудование ASML для литографии не у нидерландской фирмы, а у SK Hynix – южнокорейского поставщика микросхем памяти.



Следующее направление противодействия китайской полупроводниковой промышленности – вытеснение китайских производителей с мирового рынка, что достигается путем укрупнения соответствующих американских компаний с дальнейшей монополизацией ими рынка. Последние важные новости здесь – переговоры о покупке американской компанией AMD (Advanced Micro Devices Inc) конкурирующего производителя чипов Xilinx Inc из США. Эта сделка предварительно оценивается в 30 млрд. долл. и происходит она вслед за приобретением Nvidia (США) британской компании ARM – разработчика процессорных архитектур (используется в 90% смартфонов) за 40 млрд. долл. В данный момент эта сделка проходит процесс одобрения регулирующими органами в нескольких странах.



Выгодные для США процессы в этой области были запущены после занесения китайских компаний, являвшихся основными клиентами американских полупроводниковых фирм, в черные списки. В итоге Xilinx Inc., например, чьим клиентом была Huawei, оказалась на грани разорения и охотно пошла на слияние с AMD.



Китайские эксперты выражают некоторую тревогу в связи с решимостью США бороться с любыми потенциальными конкурентами. Они обращают внимание, что в последние годы Комитет по иностранным инвестициям в США отменяет крупномасштабные покупки американских или европейских технологических компаний китайскими компаниями.



Продолжая политику экономического разъединения с КНР, США пытаются ликвидировать зависимость своей полупроводниковой отрасли от поставщиков из КНР, а также Тайваня и Южной Кореи, убедив их переносить производство в США. В мае стало известно, что крупнейший мировой подрядчик по производству микросхем тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) планирует построить к 2024 г. полупроводниковый завод стоимостью 12 млрд. долл. в Аризоне на 1600 высокотехнологичных рабочих мест. Завод будет выпускать чипы с топологическим размером 5 нМ – наиболее мощные, быстрые и тонкие из производимых сегодня.



Так Вашингтон стремится не только вернуть в США всю технологическую цепочку производства микросхем – от проектирования до выпуска качественной и самой современной продукции, но и усилить зависимость КНР от поставок из США. TSMC занимает около половины мирового рынка контрактного производства чипов для других компаний; среди ее крупных клиентов – Apple и Huawei.



В Китае не удивляются агрессивному подавлению американцами иностранных конкурентов. В пример приводится печальная история с японской Toshiba, которая в 80-х гг. рассматривалась как угроза развитию американских технологических фирм и была вытеснена с мирового рынка путем многолетних судебных разбирательств из-за нарушения ею якобы американского запрета на экспорт в СССР чувствительного оборудования. В итоге Toshiba продала в 2018 году свое полупроводниковое производство американской Bain Capital за 18 млрд. долл. и полностью ушла из индустрии производства микросхем.



В Китае извлекли необходимые уроки из нового витка антикитайских санкций, поучительные и для России, которая в своей микроэлектронной промышленности преодолевает во многом похожие проблемы.



Во-первых, в КНР есть понимание того, что успех на мировом рынке отдельных китайских компаний – Huawei, Bytedance, Tencent – это "расширения, основанные на американской полупроводниковой технологии" и "фундамент всей индустрии по-прежнему находится в руках американцев". Поэтому для полной нейтрализации американского вызова в полупроводниковой отрасли Китай ставит цель – "стать в этой области мировым лидером".



Во-вторых, основные усилия руководство КНР сосредоточены сейчас на освоении самостоятельного производства средств производства микросхем, т. е. литографического и прочего оборудования. Это даст Китаю полную независимость от западных поставщиков и политического давления США.



Наконец, в-третьих, есть четкое понимание того, что "рынок сам по себе не может определять структуру глобальной цепочки поставок". Успех здесь зависит в первую очередь от целенаправленной государственной политики, вплоть до "общенациональной мобилизации".