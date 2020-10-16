Повторный выборы в КырПарламент пройдут, вероятно, 20/12

12:59 16.10.2020

Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут 20 декабря



Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут 20 декабря

Фото: Roman/XinHua/Global Look Press

Повторные парламентские выборы в Киргизии планируются на 20 декабря 2020 года, сообщила глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова.



Как пояснила руководитель ЦИК, повторные парламентские выборы должны проводиться в двухмесячный срок, передает РИА Новости.



Повторные парламентские выборы проводятся в двухмесячный срок, поскольку они назначаются ЦИК, ориентировочно мы на 20 декабря их планировали, - сказала Шайлдабекова.



Она также добавила, что выборы президента страны, возможно, будут назначены на 17 января 2021 года.



15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Это произошло на фоне акций протеста, которые охватили Бишкек после парламентских выборов, прошедших в республике 4 октября.



Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что полномочия президента страны перешли к нему. Об этом он объявил на митинге в Бишкеке.