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Пакт по миграции и убежищу – это самоубийство Европы, - В.Малышев
14:09 16.10.2020

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 15.10.2020

Марин Ле Пен против "пакта с дьяволом"

"Самоубийство Европы", "Пакт с дьяволом" – такие слова использовала Марин Ле Пен, характеризуя представленный в конце сентября Еврокомиссией "Пакт по миграции и убежищу". Документ предусматривает общую ответственность стран - членов Евросоюза за прием и возвращение мигрантов, прибывающих в одну из стран Союза. А по сути под предлогом "солидарности" и защиты прав человека поощряется дальнейшее проникновение в Европу неевропейского, инокультурного субстрата.

Марин Ле Пен яростно выступает против масовой иммиграции

Как заявила Ле Пен, Еврокомиссия пытается навязать величайшее в истории переселение людей, какое когда-либо знало человечество. "От 60 до 70 миллионов мигрантов" могут поселиться в Европе, что вызовет разрушение наших социальных систем, рост безработицы и жилищный кризис, рост преступности и конфликтов, распространение исламизма и террористические риски, а также сомнение в ценностях нашей цивилизации".

Это заявление вызвало во Франции широкую реакцию. Марин Ле Пен с ее твердой антииммигрантской позицией является лидером начавшейся в стране подготовки к президентским выборам 2022 года. Согласно прогнозу социологической службы IFOP, в первом туре выборов в 2022 году в лидеры выйдут Ле Пен (24-27% голосов) и Макрон (23-26% голосов). Это почти точное повторение итогов первого тура 2017 года с той лишь разницей, что тогда лидировал Макрон.

Сейчас действующий французский президент старается перехватить инициативу, заимствуя у Ле Пен ее тезисы. В Ле-Мюро под Парижем Макрон выступил против образования в стране "этнических гетто" и изложил план обуздания "исламистского сепаратизма". Макрон говорит, что исламистский сепаратизм сегодня – главная проблема Франции. Поэтому Париж намерен вмешаться в процесс обучения во Франции имамов "в соответствии с ценностями республики". Только решением проблемы это не станет.

Мигранты во Франции

Мигранты во Франции

Согласно официальным данным, ислам является второй религией во Франции по числу верующих после католицизма, хотя подсчеты очень условные. Мусульманская диаспора, состоящая из представителей второго, третьего, четвертого поколений мигрантов, охватывает, по разным оценкам, от 4,1 млн до 8,4 млн человек. Согласно прогнозам, к 2050 году доля мусульман составит около одной пятой населения Франции.

Многие вполне оправданно увидели в речи Макрона попытку отобрать у Ле Пен ее главный предвыборный козырь, но уже тот факт, что глава государства открыто заговорил о такой проблеме, является свидетельством всей тяжести для Франции массового притока мигрантов и возникновения в стране "этнических гетто".

Поджог лагеря мигрантов на Лесбосе

Поджог лагеря мигрантов на Лесбосе

Однако в борьбе с исламизмом Макрон не идет дальше слов, пишет обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. Виной тому не только желание Макрона в преддверии выборов угодить и "правым", и "левым", но и отказ французских властей проводить связь между исламизмом и массовой иммиграцией. Пока не будет признано проблемой огромное количество мусульман на французской земле, усилия по борьбе с радикальным исламом будут тщетными.

В центре внимания проблема массовой иммиграции находится и в Италии, где растет популярность ее яростного противника Маттео Сальвини, лидера партии "Лига". Преступления с участием нелегальных иммигрантов заполняют сегодня первые полосы итальянских газет. "Мигранты сеют ужас… Торговля людьми, грабежи, нападения… Ситуация становится все более критической", – пишет Il Giornale, описывая положение в Риме. Как отмечают СМИ, если бы выборы в Италии состоялись сегодня, верх одержала бы коалиция правого центра во главе с Сальвини.

Столкновение полиции с мигрантами в Риме

Столкновение полиции с мигрантами в Риме

Не менее остро стоит проблема с иммиграцией в Греции, где на островах, страдающих от потока нелегалов, большие массы людей высаживаются с лодок и кораблей, и местное население бунтует.

Сегодня практически в каждой европейской стране, строящей свою экономическую систему на привлечении дешевой рабочей силы мигрантов и насаждающей в идеологии так называемый мультикультурализм, расширяются этнические анклавы. Это государства в государстве, со своими порядками, зачастую очень сильно отличающимися от принятых в той стране, куда они переселились. И численность чужих этносов год от года возрастает.

Джинн уже выпущен из бутылки. Укоренившиеся в Европе общины афро-азиатов не собираются мириться с попытками в чем-то их ограничить. "Заявление Макрона об "упорядочении" и модернизации ислама – наглость, выходящая за рамки неуважения! Кто ты такой, чтобы говорить об упорядочении ислама?! Я уже повторил тебе, не лезь в дела, в которых не сведущ! Мы ожидаем, что ты поступишь как ответственный государственный деятель и будешь взвешивать свои слова, а не высказываться как колониальный губернатор!" – беспрецедентно грубо ответил Макрону Эрдоган. Франция это проглотила.

Возвращаясь к словам Марин Ле Пен о "пакте с дьяволом", надо заметить, что она выразилась слишком уклончиво, даже боязливо, сказав о "сомнении в ценностях" французской цивилизации. Эти ценности давно поставлены под вопрос. Они уже наполовину разрушены, и чужаки, продолжающие заселять Европу с согласия Европы, пойдут до конца. Они не уступят.

Источник - fondsk.ru
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