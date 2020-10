Чем ответит Россия: Раскрыты секреты "супер-пупер-ракеты" Трампа

14:25 16.10.2020

В США объявили о больших успехах в разработке гиперзвука



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Юрий Кнутов



США близки к успешному завершению проекта по созданию нового оружия - гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A, класса "воздух-поверхность". Об этом в специальном разделе, посвященном мировым новинкам оборонной промышленности, пишет американское издание The Drive.



Более того, издание даже раскрывает некоторые характеристики ракеты, указывая, что она сможет развивать скорость до 6,5-8 махов. И, таким образом, будет способна поражать цели на расстоянии в 1600 км за 10-12 минут.



По данным The Drive, разработки планируется завершить в 2021 году, а к осени 2022 года ракеты поступят на вооружение.



Поскольку оружие предназначено для военно-воздушных сил - с его помощью ВВС США хотят усилить стратегическую авиацию, расширив ее боевые возможности - первыми гиперзвуковую ракету получат бомбардировщики B-52Н Stratofortress (так называемые "Летающие крепости"). Те самые, что недавно пролетели над Украиной для отработки ядерного удара по Крыму.



Один такой самолет сможет нести до четырех подобных ракет.



Известно, что AGM-183A является частью единого проекта Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), который реализуется корпорацией Lockheed Martin под чутким руководством Пентагона с августа 2018 года. Стоимость контракта (по данным разных источников) - от 480 до 988 млн. долларов.



Согласно названию программы (по-русски оно звучит, как "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования"), новая ракета должна стать средством нанесения ответного удара в минимальные сроки.



Первые летные тестовые испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска AGM-183A ARRW состоялись в июне 2019 года на авиабазе Эдвардс в Калифорнии и были признаны успешными, сообщает "Военное обозрение".



В связи с сообщением в The Drive, прежде всего, на память приходит бодрая майская речь американского президента Дональда Трампа на церемонии представления нового флага Космических сил США в Белом Доме. Тогда он впервые анонсировал испытание ракеты, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие аналоги. И говорил, что эти, как он их назвал "супер-пупер-ракеты", смогут поразить цель диаметром 70 см с расстояния 1600 км.



О них ли сейчас идет речь? И можно ли в этой связи утверждать, что американцы в плане "гиперзвука" больше не отстают от России и КНР или хотя бы серьезно в этом направлении продвинулись?



- Напомню, что на конец прошлого финансового года американцы работали над шестью примерно прототипами гиперзвуковых ракет, различного класса, - комментирует ситуацию военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. - Это "земля-земля", "корабль-корабль", "корабль-поверхность" и, соответственно, "воздух-земля" (или "воздух-поверхность"). Но так как заметных успехов не было, оставили только три проекта, увеличив при этом финансирование программы "воздух-земля", как они считают, наиболее удачной.



Об испытаниях тоже писали, что все замечательно. Но летом тестовый экземпляр такой ракеты улетел за полигон, и его пришлось самоликвидировать.



"СП": - То есть, это была именно гиперзвуковая AGM-183A? Испытания, насколько известно, планировались над Тихим океаном, но одна из ракет самостоятельно отделилась от самолета, когда он еще находился над сушей, и ее уничтожили самоподрывом.



- Да, это та самая ракета, которая запускается с бомбардировщика по наземным целям. Она у них сейчас одна. Как я уже сказал, пока, учитывая неудачи во всех других проектах, они решили сконцентрироваться на создании гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. Затем будет морского базирования. А на наземное базирование у них чуть ли не пять лет отводится.



Но и здесь вопрос, насколько новая ракета соответствует тем характеристикам, которые заявляют американцы.



Во всяком случае, пока эти характеристики ничем не подтверждены.



Я просто напомню, когда мы проводили испытания, американцы над нами смеялись - мол, все это блеф. Тогда наши дождались момента, когда появится американский спутник, провели испытания - и спутник все заснял. После этого гомерический смех над нашими "мультиками", как они говорили, сменился у американцев на скрежет зубов.



Примерно такая же ситуация с этой ракетой. Пока не будут показаны реальные стрельбы и реальное поражение целей, говорить о том, что США создали такую ракету, мне кажется преждевременно.



"СП": - Почему?



- Потому что там целый ряд проблем возникает, особенно, когда скорость 8 махов. А именно, при такой скорости появляется определенная плазма - плазма мешает проникновению электромагнитного излучения. То есть, передать информацию на ракету для того, чтобы задать ей траекторию движения со спутников по системе GPS, невозможно. Такая же проблема касается передачи информации о траектории ракеты на спутники для того, чтобы управлять ею.



Мы эту проблему решили. Нашли вариант, который позволяет через плазму управлять нашими ракетами, включая, гиперзвуковой "Авангард" со скоростью 20 махов. Там вообще болид летит, и мы при этом через плазму передаем информацию и принимаем ее.



У американцев на этот счет пока полный туман.



Могу предположить, они что-то делают для стрельбы по неподвижным целям, т.е. которые заранее уже разведаны, и координаты которых известны и не изменятся. Допустим, это какой-то штаб, командный пункт или склад - по такому объекту можно нанести удар, заранее запрограммировав полет ракеты.



В этом направлении, возможно, у них идет работа. Но сказать, что у них произошел прорыв, я пока не могу.



Потому что про "супер-пупер-ракеты" мы слушали, оказалось, это мыльный пузырь. Мы слышали потрясающие данные об испытаниях крылатой ракеты, но на следующих стрельбах она улетела неуправляемой, ее пришлось самоликвидировать.



"СП": - Но, наверное, не просто так заявлено, что к осени 2022 года гиперзвуковые ракеты будут у ВВС США на вооружении?



- В принципе, на 21-й год такое орудие американцы планировали принять. В бюджете на это деньги заложены, а новый финансовый год у них начинается 1 октября - т.е. они уже живут, с точки зрения финансирования, в 2021 году.



И вероятность того, что у них что-то на этот счет получится, она есть, конечно.



Но не надо забывать, что мы тоже не стоим на месте. Мы стреляем нашими С-400 по гиперзвуковым целям - в роли мишени выступает ракета комплекса С-300. И стреляем пока успешно. А с принятием на вооружение комплексов С-500 - это должно произойти в будущем году - вероятность поражения вот таких целей, которые сейчас нам американцы пытаются показать как супероружие, будет фактически стопроцентной.



Поэтому я не считаю, что разработка этой ракеты позволит США как-то вырваться вперед.



На мой взгляд, наше превосходство пока остается, и оно будет долгосрочным, если мы будем активно работать над системами поражения таких крылатых ракет и одновременно модернизировать те средства, которые у нас на сегодняшний день имеются.



А это, в первую очередь, "Циркон" - правда, это ракета корабельного базирования. Но есть еще "Кинжал" - воздушного базирования. Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22 может нести четыре такие ракеты. Кроме того, комплексами "Кинжал" оснащены наши перехватчики МиГ-31К, которые несут боевое дежурство на южных рубежах.



То есть, можно сказать, что мы все равно находим не очень дорогие, но очень эффективные решения, которые позволяют вот эту дистанцию нынешнюю с американцами сохранять. И сохранять ее довольно успешно.



Что касается их разработок по гиперзвуку, то поживем, как говорится, увидим, какой будет результат. В любом случае, нам есть, чем ответить.