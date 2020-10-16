Нагорная болезнь: перемирие не снизило воинственность Баку и Еревана

14:28 16.10.2020

Эксперты считают, что добиться реального прекращения огня сторонам будет сложно из-за непримиримости позиций



Антон Лавров

Эльнар Байназаров

Роман Крецул



В среду и четверг азербайджанская армия добилась серьезного продвижения на северном и южном участках фронта, рассказали "Известиям" источники, знакомые с ситуацией. Официальные лица Армении признали, что их войскам пришлось отступить. Спустя почти неделю после вступления в силу достигнутого в Москве перемирия подвижек в урегулировании карабахского конфликта не наблюдается - Баку и Ереван и на политическом, и на военном уровне по-прежнему говорят языком ультиматумов. Добиться реального прекращения огня сторонам будет сложно из-за непримиримости позиций, считают эксперты.



Схватка за горы



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Самым существенным продвижение азербайджанской армии оказалось на юге. Там ей удалось захватить населенные пункты вокруг поселка Гадрут. В результате под угрозой окружения оказался город Физули. На северном направлении линия фронта приблизилась к Мартакерту. В четверг отмечалось сосредоточение сил Азербайджана для начала штурма двух этих важных населенных пунктов, рассказали "Известиям" источники, знакомые с ситуацией.



Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что войска республики взяли под контроль восемь населенных пунктов в Физулийском и Ходжавенском районах, а также стратегически важные высоты вокруг них. Он пообещал "хорошие новости" в ближайшем будущем и о самом райцентре Физули, удерживаемом силами Нагорного Карабаха.



В обращении к нации 14 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что вооруженные силы его страны были вынуждены отступить на некоторых участках как северного, так и южного фронтов. Он назвал причиной этого изменение тактики противника, который перешел к действиям малых диверсионных отрядов, забрасываемых за линию фронта.



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Впервые с начала перемирия Азербайджан открыто сообщил об уничтожении военных целей в глубине территории самой Армении, а не в спорных районах Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Министерство обороны продемонстрировало снятые с беспилотника кадры атаки на две армянские дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) у города Варденис и заявило, что те собирались обстрелять азербайджанские населенные пункты.



Побывавшие на месте удара иностранные журналисты обнаружили там обломки одной из РСЗО. Генпрокуратура Армении сообщила о гибели в ходе атаки двух и ранении 11 солдат, "никак не вовлеченных в военные действия". Ведомство завело уголовное дело и начало расследование данного эпизода.



- Физули и Мартакерт не имеют серьезного оперативного или тем более стратегического значения. Тем не менее, с точки зрения Азербайджана, их взятие станет большим политическим успехом, поскольку республика считает эти территории своими, - пояснил "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский. - Хотя от самих населенных пунктов после боевых действий мало что останется, но они находятся у входа в горные долины. Азербайджанские силы на южном направлении заняли всю равнинную и предгорную части на южном направлении. Но дальше в горы подняться будет гораздо тяжелее.



Азербайджан достиг серьезных тактических успехов, в том числе, в плане уничтожения вооружения и техники противника, отметил специалист. Однако, по его словам, президент Алиев сам объявил, что задачей военных является "освобождение всех оккупированных районов". А до выполнения этой задачи далеко.



- Идея штурмовать Мартакерт и дальше продолжать пытаться решить вопрос военным путем не имеет большой перспективы, - считает военный эксперт Владислав Шурыгин. - Двухнедельное наступление, которое готовилось несколько лет и должно было решить кардинальные задачи, их не решило. За это время были израсходованы ресурсы, понесены тяжелые потери. В дальнейшем наступлении я не вижу большой перспективы, тем более, что сейчас и армяне подтянут резервы. Они уже получили навыки войны с новой армией Азербайджана.



Территориальный ультиматум



Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября заявил, что считает военно-политический путь "самым приемлемым для разрешения конфликта". Он также уточнил: Баку продолжит продвижение в Карабахе, пока армянская сторона не будет соблюдать режим прекращения огня.



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По оценке Алиева, с начала боевых действий 27 сентября в Азербайджане жертвами конфликта стали 43 мирных жителя, более 200 ранены. По данным Минобороны НКР, только за последние дни после вступления в силу перемирия число погибших в зоне конфликта армянских военных выросло еще на 49 и в общей сложности достигло 604 человек. После объявленного в полдень субботы перемирия он пополнился на 228 фамилий.



Азербайджан не предоставляет данных о своих военных потерях.



Вечером 15 октября столица НКР город Степанакерт впервые за три последних дня подвергся массированному обстрелу ракетными установками со стороны Азербайджана. В городе зафиксировано порядка 10 разрывов. По словам собкора "Известий" в Карабахе, продолжаются обстрелы по всей линии фронта - накануне под ракетный удар попал гарнизонный госпиталь в Мартакерте. Обошлось без погибших, восемь человек ранены.



Советник президента НКР Давид Бабаян заявил "Известиям": несмотря на все попытки Азербайджана захватить приграничные районы, линия фронта держится.



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- Относительно перемирия, мы понимаем, что это было политическое соглашение, согласие на прекращение огня. Но конфликт считается военно-политическим, то есть помимо дипломатических соглашений, должны быть аналогичные договоренности на уровне военных, - подчеркнул политик.



Единственный способ добиться реального перемирия - начать переговоры на уровне лидеров двух стран, считает депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков. Но для этого необходимо, чтобы Ереван взял на себя обязательство вывести свои войска из пяти "оккупированных районов" Азербайджана вокруг Карабаха, уточнил депутат.



- Вместо вооруженных сил Армении на эти территории могут прийти разъединительные войска, миротворцы той же РФ, например. Тогда перемирие приобретет реальный характер, - заключил политик в беседе с "Известиями".



По мнению президента научного общества кавказоведов Александра Крылова, Ереван на выдвинутые азербайджанской стороной условия не пойдет - для Армении это будет равносильно капитуляции, сдаче всего региона.



- Для армян важно защитить интересы армянского населения Карабаха, потому они будут воевать до последнего. Ни Россия, ни другие участники Минской группы ОБСЕ не смогут их заставить сложить оружие и договориться о сдаче территорий. Азербайджан чувствует, что имеет преимущество в силе и технике, потому продолжает считать, что может решить проблему военным путем. Потому в регионе до сих пор продолжаются бои, - констатировал эксперт.



По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, российские военные наблюдатели могли бы обеспечивать контроль режима прекращения огня в НКР, но последнее слово остается за сторонами конфликта.