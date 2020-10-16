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Бывшего французского преза Саркози вновь тянут в суд по ливийским делам
18:16 16.10.2020

Николя Саркози обвинен в участии в "преступном сообществе"
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в "преступном сообществе" по делу о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании 2007 года.

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в создании "преступного" сообщества в связи с предполагаемым финансированием Ливией его президентской кампании 2007 года, сообщило РИА Новости.

Два года назад по этому делу бывшему главе уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств.

Сам Николя Саркози в ходе допроса тогда заявлял, что обвинен "без каких-либо вещественных доказательств - на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и [бизнесмена] Зиада Такиеддина".

Расследование этого дела началось в 2012 году после публикации французским изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 млн евро на нужды президентской кампании Николя Саркози.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 млн евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.

Он возглавлял республику в 2007-2012 годах. С 2014 года стал руководить оппозиционной партией "Союз за народное движение", которая позже получила название "Республиканцы".

Источник - РИА Новости
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