Бывшего французского преза Саркози вновь тянут в суд по ливийским делам

18:16 16.10.2020

Николя Саркози обвинен в участии в "преступном сообществе"

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в "преступном сообществе" по делу о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании 2007 года.



Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в создании "преступного" сообщества в связи с предполагаемым финансированием Ливией его президентской кампании 2007 года, сообщило РИА Новости.



Два года назад по этому делу бывшему главе уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств.



Сам Николя Саркози в ходе допроса тогда заявлял, что обвинен "без каких-либо вещественных доказательств - на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и [бизнесмена] Зиада Такиеддина".



Расследование этого дела началось в 2012 году после публикации французским изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 млн евро на нужды президентской кампании Николя Саркози.



В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 млн евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.



Он возглавлял республику в 2007-2012 годах. С 2014 года стал руководить оппозиционной партией "Союз за народное движение", которая позже получила название "Республиканцы".