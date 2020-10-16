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В Нур-Султане обратно ужесточают карантин
19:51 16.10.2020

В Нур-Султане ужесточают карантин
Городской общественный транспорт будет работать в будние и
Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Жанна Пралиева 16 октября подписала постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

Это связанно с продолжающейся регистрацией заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей столицы.

Городской общественный транспорт будет работать в будние и субботние дни с 6:00 до 23:00 часов. В воскресенье работать не будет.

Образовательные центры, кружки для детей и взрослых, детские центры развития (по предварительной записи, группами до 10 человек) будут работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятийи с 9:00 до 18:00 в будние дни. В выходные и праздничные работать не будут.

Объекты культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек,с посещением театров заполняемостью не более 50 %, но не более 50 человек), библиотеки, музеи, галереи, выставки, будут работать в штатном режиме с ограничением посещения зрителями старше 65 лет.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, митингов, шествий, сходов и др.;

Не допускать посещение объектов чья деятельность запрещена Постановлением Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан от 18 сентября 2020 года № 240, а именно развлекательных учреждений (бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные клубы, ночные клубы, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батутов, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей и др.).

Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

Источник - zakon.kz
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