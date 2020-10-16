 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.10.2020
22:29  Антикоррупционную службу Киргизии возглавил пенсионер из племени бугу Апсатаров
22:13  Россия и Турция готовы к эксперименту над Ливией, - И.Субботин
21:03  Залп "Авроры". Кыргызы-бугу приступили к захвату Иссык-Кульских санаториев
20:29  Претенденты на Белый дом докатились до обвинений в слабоумии. Как они правы... оба
20:26  РосМинобороны Шойгу получил казахстанский орден Друбжы 1-й степени
20:16  "Мы не позволим трайбализму взять верх", - первое обращение кыр-само-преза Жапарова к народу
20:07  Скончался от КОВИ матерый кыргыз-бугу "Водолаз" (Абакиров)

20:00  ГКНБ Киргизии возглавил многолетний ошмякский патрон Жапарова - Камчы Ташиев
19:56  Уволен за "утрату доверия" старый прохиндей Джекшенкулов - экс-посол Киргизии в России
19:51  В Нур-Султане обратно ужесточают карантин
18:16  Бывшего французского преза Саркози вновь тянут в суд по ливийским делам
14:28  Нагорная болезнь: перемирие не снизило воинственность Баку и Еревана
14:25  Чем ответит Россия: Раскрыты секреты "супер-пупер-ракеты" Трампа
14:14  Пандемия виновата во множестве косвенных смертей, - Der Standard
14:13  Америка спустя четыре года правления Трампа: падение сверхдержавы, - Handelsblatt
14:09  Пакт по миграции и убежищу – это самоубийство Европы, - В.Малышев
13:49  Школьное образование в Казахстане: с ним надо что-то делать, но что?
13:46  Есть ли в Казахстане предпосылки для "кыргызского сценария"? - CАМ
12:59  Повторный выборы в КырПарламент пройдут, вероятно, 20/12
12:08  США и КНР на мировом рынке микросхем, - В.Пироженко
09:47  Чужие Киргизию не накормят. Ситуация на рынке страны продолжает ухудшаться, - "ВБ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Уволен за "утрату доверия" старый прохиндей Джекшенкулов - экс-посол Киргизии в России
19:56 16.10.2020

Накануне отставки Жээнбеков уволил посла КР в России А.Джекшенкулова за "утрату доверия"

14 октября 2020 года президент Сооронбай Жээнбеков своим указом снял с занимаемой должности посла Кыргызстана в России Аликбека Джекшенкулова.

В указе формулировка звучит так: "в связи с утратой доверия".

Об этом стало известно после опубликования указа в газете "Эркин-Тоо".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602867360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2020 года №429
- Сенат принял Закон уточняющий размеры ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС
- Н.Нигматулин о бюджете: проведение семинаров и симпозиумов надо отложить до лучших времен
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Hyundai
- Счетным комитетом выявлены финансовые нарушения по программе жилищного строительства "Нұрлы жер"
- Сенаторы рассмотрели механизмы использования вкладчиками части своих пенсионных накоплений
- Многоплановое взаимодействие Центральной Азии и России
- О демографической ситуации за январь-август 2020 года
- ЕЭК призвала устранить барьер – снять ограничение вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в государства-члены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  