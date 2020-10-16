Уволен за "утрату доверия" старый прохиндей Джекшенкулов - экс-посол Киргизии в России

19:56 16.10.2020

Накануне отставки Жээнбеков уволил посла КР в России А.Джекшенкулова за "утрату доверия"



14 октября 2020 года президент Сооронбай Жээнбеков своим указом снял с занимаемой должности посла Кыргызстана в России Аликбека Джекшенкулова.



В указе формулировка звучит так: "в связи с утратой доверия".



Об этом стало известно после опубликования указа в газете "Эркин-Тоо".