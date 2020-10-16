Скончался от КОВИ матерый кыргыз-бугу "Водолаз" (Абакиров)

20:07 16.10.2020

В городе Балычкы скончался криминальный авторитет Максат Абакиров известный по прозвищу "Водолаз". Об этом АКИpress сообщили источники в силовых структурах.



По предварительным данным, Абакиров скончался 15 октября от пневмонии, вызванной коронавирусом.



Похороны состоятся завтра, 16 октября.



Максат Абакиров состоит на учете в МВД как член ОПГ.

Подробнее: svodka.akipress.org/news:1654224?f=cp