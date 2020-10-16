|РосМинобороны Шойгу получил казахстанский орден Друбжы 1-й степени
20:26 16.10.2020
Касым-Жомарт Токаев наградил Сергея Шойгу
В свою очередь глава оборонного ведомства России поблагодарил Президента Казахстана за возможность встретиться и обсудить наиболее актуальные вызовы современности.
Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления военного и военно-технического сотрудничества Казахстана и России, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Военно-техническая область, военная сфера в целом занимают очень важное место в стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, – подчеркнул Президент.
Глава государства приветствовал подписание Договора о военном сотрудничестве между двумя государствами, подчеркнув, что это является одним из важных результатов визита министра обороны России в Казахстан.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Сергея Шойгу как организатора 75-го Парада Победы с его успешным проведением.
В свою очередь глава оборонного ведомства России поблагодарил Президента Казахстана за возможность встретиться и обсудить наиболее актуальные вызовы современности.
Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно носит стратегический и союзнический характер. То соглашение, которые мы сегодня подписали, безусловно, крайне важно. Пожалуй, это самое широкое и самое глубокое соглашение из всех наших соглашений о военном сотрудничестве, – сказал Сергей Шойгу.
Министр обороны России выразил признательность Главе государства за достойное участие военного контингента из Казахстана в юбилейном Параде Победы на Красной площади. По его словам, это подчеркнуло высокий уровень отношений между двумя странами. Он также отметил активное участие команд Вооруженных сил Казахстана в Международных армейских играх.
В завершение встречи Глава государства наградил Сергея Шойгу Орденом "Достык" І степени за вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества с Казахстаном.