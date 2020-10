Претенденты на Белый дом докатились до обвинений в слабоумии. Как они правы... оба

20:29 16.10.2020 Накал предвыборной борьбы в США доходит вплоть до насилия 16 октября 2020, Артем Филиппов



Американская избирательная кампания подходит к финалу – и чем ближе день голосования, тем грязнее она становится. И Трампа, и Байдена обвиняют в слабоумии, СМИ изощряются в оскорблениях кандидатов, а социальные сети занимаются прямой политической цензурой. Каковы самые яркие примеры подобной ненависти в США и чем все это может закончиться?



Еще предыдущие, прошедшие в 2016 году, выборы президента США называли самыми грязными в истории страны. Однако текущая избирательная кампания в Америке с точки зрения избирательной "грязи" далеко обошла любые примеры и аналогии. Любое событие во внутренней и внешней повестке США представляет собой только инструмент для победы в президентской гонке – любой ценой. По мнению китайского официоза Global Times, такой подход подрывает общую объективность Америки, поскольку демократы и республиканцы делят страну на два лагеря с резко противоположными целями.



С самого начала противоборствующие стороны не церемонились в методах, превратив президентскую избирательную кампанию в как никогда безобразное зрелище. Например, демократический спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси позволяет себе демонстративно рвать текст выступления президента у него за спиной во время обращения Трампа к нации – и республиканцы немедленно отвечают 46-минутным роликом, в котором собраны все публичные ляпы бывшего вице-президента, а сегодня главного конкурента Трампа Джо Байдена.



В Огайо республиканцы устанавливают незаконные урны для голосования, а Трамп призывает избирателей Северной Каролины проголосовать дважды якобы для контроля за своими голосами. В ответ на это демократы подхватывают идею с многократным голосованием и отвечают ловким пиар-ходом, выкупая домен KeepAmericaGreat.com ("Сохраним Америку великой" – знаменитый лозунг кампании Трампа), где публикуют перечень всех провалов действующей президентской администрации.



Манипуляции, откровенная ложь и грязные политтехнологии начались еще весной, на стадии борьбы за президентские номинации. Пока действующий президент Дональд Трамп придумывал новые обидные прозвища своим оппонентам (чего стоит хотя бы "сонный Джо" в адрес Байдена), в стане "ослов" шла напряженная и не всегда честная работа по ссаживанию с демократического поезда социалиста, сенатора (и миллионера) Берни Сандерса, кумира прогрессивных американцев.



Для этого партийному истеблишменту демократов понадобилась помощь 44-го президента США Барака Обамы, пользующегося непререкаемым авторитетом среди избирателей-демократов. Накануне "супервторника" 3 марта Пит Буттиджич и Эми Клобушар, два главных центристских конкурента "умеренного" Байдена, сняли свои кандидатуры в его пользу, хотя совсем недавно заявляли о намерении продолжать борьбу. Причем с Буттиджичем разговаривал сам Обама, кто из партийной номенклатуры беседовал днем в понедельник с Клобушар – неизвестно, но уже вечером со сцены в Далласе она и Буттиджич старательно агитировали за Байдена. Победа по итогам "супервторника" помогла Байдену вернуть внимание спонсоров, ободрила его сторонников и способствовала проигрышу президентской номинации Сандерсом, еще за месяц до этого выглядевшего фаворитом гонки.



На эту тему

"Лагеря выживания" решили открыть в США в день выборов

В чем уязвимости избирательной системы США

Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

Любая тема – борьба с COVID-19, отношения с Россией, состояние экономики – становится предметом демагогических ухищрений в рамках президентской кампании. Сторонники Трампа заявляют о небывалом экономическом подъеме, который США испытали при его управлении. Демократы уверены, что Трамп просто воспользовался наследием Обамы (что не совсем верно). Но когда зампредседателя ФРС Ричард Кларида заявляет о "на удивление сильных" экономических показателях в третьем квартале 2020 года, то не упоминает, что обусловлено это накачкой американского фондового рынка на сумму 2,3 триллиона долларов, а не умными ходами Трампа.



Еще одним камнем преткновения стало досрочное голосование по почте. Республиканцы выступают против почтового волеизъявления, особенно после всеобщих выборов 2018 года, когда, например, только в 67 округах Флориды понадобилось пересчитать 8,2 миллиона бюллетеней, от которых зависел исход выборов в сенат США и губернатора штата. Трамп и его сторонники называют выборы по почте "коррумпированными" и "опасными". Демократы же (многие избиратели которых голосуют именно таким образом) призывают не обращать внимания на недочеты этого вида волеизъявления, списывая их на человеческий фактор, который, по странному совпадению, зачастую приносит победу именно их кандидатам.



Чем отвечают республиканцы? Трамп ставит во главе почты США одного из самых своих надежных соратников, блокирует ассигнования на модернизацию почтовых отделений по всей стране, работа которых действительно жизненно важна для многих американцев. Дело доходит до того, что под предлогом ремонта на неопределенный срок снимаются почтовые ящики, и избиратели буквально физически не могут проголосовать – им некуда опустить бюллетени.



На фоне сообщений о многочисленных "мертвых душах" в списках избирателей нас вполне может ожидать грандиозный скандал по итогам голосования 3 ноября. Многие эксперты склоняются к варианту, что поначалу победу будет одерживать Трамп, но по мере подсчета голосов, отданных досрочно (на данный момент в США проголосовало уже 14 миллионов избирателей), чаша весов склонится на сторону Байдена. Учитывая беспощадную риторику сторон в адрес друг друга, взаимное недоверие и обвинения в фальсификациях, дело, скорее всего, закончится долгим пересчетом голосов и судами.



И это еще в лучшем случае. Уже сегодня демократы всерьез опасаются, что Трамп не захочет добровольно покинуть Белый дом, и думают, как бы его вытолкнуть оттуда силой, а Хиллари Клинтон советует Байдену не признавать поражение на выборах, каким бы ни был их результат. Скорее всего, мы увидим, как нарушится устоявшееся джентльменское правило, когда проигравший президентские выборы звонит и поздравляет победителя. Вместо этого два пожилых кандидата не намерены идти на уступки, до предела накаляя обстановку в и без того поляризованном американском обществе. Уже появляются подозрения по поводу того, что итогом выборов может стать даже силовое противостояние политических сил.



Вишенкой на торте входящих в финальную стадию президентских выборов стали первые дебаты Трампа и Байдена. Они удостоились от избирателей и наблюдателей таких эпитетов, как "хаос", "разочарование", "худшие президентские дебаты в истории Америки", "самая низкая точка в американской политической культуре в моей жизни". Два старика кричали друг на друга, не стесняясь в выражениях. Республиканцы и демократы могут до хрипоты спорить о том, кто выиграл дебаты, но проиграла их Америка в целом, столкнувшаяся с передозировкой тв-наркотика, когда уже не отличить реальную политику от спектакля в СМИ.



Оппоненты как никогда ранее не хотят подбирать слова.



Например, Байдена обвиняют в старческом слабоумии, тем более что "сонный Джо" сам дает к этому повод, регулярно заговариваясь во время публичных выступлений. Между тем на днях ряд либеральных изданий опубликовали мнение доктора Джудит Херман, профессора психиатрии в Гарвардской медицинской школе, которая еще в 2016 году предупреждала о психическом нездоровье Трампа. Спустя четыре года, по мнению доктора Херман, Трамп стал еще "опаснее" с точки зрения его ментального состояния, и президента пора как следует обследовать в клинике.



Не обходят американские выборы стороной и внешнеполитическую повестку. В то время как демократические рупоры The New York Times и The Washington Post практически любой материал о состоянии российско-американских отношений начинают с фразы о том, что Москва "продолжает вмешиваться в президентскую кампанию в США" (где факты, ребята?), администрация Трампа в поисках предвыборных козырей на голубом глазу заявляет о достижении договоренностей с Россией по поводу продления ДСНВ. На что крайне резко вынужден реагировать глава российского МИДа Сергей Лавров, назвавший эти заявления "нечистоплотными" и сравнивший американскую сторону с "беспардонными наперсточниками".



Заметим, что, несмотря на все обвинения во вмешательстве, российские официальные лица крайне сдержанно комментируют ход американских президентских выборов. Вместе с тем другие иностранные персоны вполне позволяют себе делать на этот счет публичные заявления. Например, небезызвестная экоактивистка Грета Тунберг и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск призвали голосовать за Байдена, что, по мнению республиканцев, есть очевидное вмешательство в выборы. Демократы отвергают эти обвинения, утверждая, что это "совсем не то" по сравнению со злонамеренными русскими.



На протяжении последних лет демократы не оставляли попыток устроить импичмент Трампу.



Осенью прошлого года при непосредственном участии упомянутой выше Нэнси Пелоси им даже удалось запустить соответствующую процедуру (правда, безуспешную). Тогда президента США обвинили в оказании давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью поиска компромата на Байдена и его сына Хантера, вошедшего в состав совета директоров украинской энергетической компании Burisma. И вот теперь эта история получила продолжение.



Twitter заблокировал личный аккаунт пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, разместившей ссылку на статью The New York Post о переписке Хантера Байдена с советником руководства Burisma Holdings. Ранее Twitter и Facebook заблокировали распространение данного материала на своих платформах под предлогом необходимости проверки изложенных фактов "сторонними партнерами". Это дало Трампу и республиканцам повод обвинить крупнейшие социальные сети в игре на стороне Байдена, попытке скрыть коррупционный скандал в семье кандидата-демократа и попрании свободы слова.



На протяжении десятилетий американцы привыкли считать свои выборы самыми демократичными и легитимными (хотя как обеспечить честный подсчет голосов, когда голосование идет на протяжении двух месяцев?). В американском обществе господствует точка зрения, согласно которой выборы являются эффективным средством коллективного принятия решений в сфере политики.



Однако вот уже второй президентский цикл оба кандидата в президенты относятся к одним из самых нелюбимых политиков в истории США. Эта динамика приводит к росту недоверия американских избирателей к национальной системе выборов. До президентских выборов в США осталось чуть более двух недель, а значит, нас ждет еще немало грязных историй, взаимных обвинений, политического ханжества, лицемерия и обмана. И, может быть, трагические последствия для всей Америки. Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602869340

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2020 года №429

- Сенат принял Закон уточняющий размеры ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС

- Н.Нигматулин о бюджете: проведение семинаров и симпозиумов надо отложить до лучших времен

- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Hyundai

- Счетным комитетом выявлены финансовые нарушения по программе жилищного строительства "Нұрлы жер"

- Сенаторы рассмотрели механизмы использования вкладчиками части своих пенсионных накоплений

- Многоплановое взаимодействие Центральной Азии и России

- О демографической ситуации за январь-август 2020 года

- ЕЭК призвала устранить барьер – снять ограничение вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в государства-члены