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Залп "Авроры". Кыргызы-бугу приступили к захвату Иссык-Кульских санаториев
21:03 16.10.2020

Что происходило в "Авроре"? Новые подробности

Turmush - На следующий день после событий, произошедших в городе Бишкек в ночь с 5 на 6 октября, в санаторий "Иссык-Куль Аврора" пришли люди в количестве 50-60 человек и заявили, что они будут устанавливать свой порядок работы. Об этом 14 октября сообщил директор санатория Максат Шабданбеков.

По его словам, у сельчан были такие требования, но администрация санатория отказалась выполнять их. На тот момент в "Авроре" отдыхали порядка 120 граждан. "Затем сельчане пришли в кабинет и потребовали, чтобы покинул должность. Они начали говорить, что произошла смена власти. На что ответил, что это не влияет на работу санатория, что в течение недели придут новые руководители. Сказал, что являюсь материально ответственным лицом и уйти не смогу", - сообщил Шабданбеков.

В тот день кабинет Шабданбеков освободил, так как речь шла о безопасности отдыхающих и коллектива.

Затем группа сельчан пришла 13 октября. Они вновь начали требовать увольнения руководства санатория. Были запугивания и угрозы.

Шабданбеков считает, что за этим стоят определенные люди, которые решили воспользоваться сложившейся общественно-политической ситуацией в стране. По его мнению, соответствующие органы должны дать юридическую оценку действиям сельчан.

В летний период, как говорит он, некоторые пытаются бесплатно воспользоваться услугами бассейна, приходят в столовую и требуют бесплатно дать им еду, без разрешения хотят попасть на территорию санатория и на пляж.

Сотрудник санатория Сабира Орозалиева сообщила, что санаторий является государственным. Руководитель назначается распоряжением премьер-министра, а заместители - приказом руководителя Фонда по управлению государственным имуществом.

В санатории работают 230 сотрудников.

Начальник отдела кадров Ирина Жумагельдинова сообщила, что информация сельчан о массовых увольнениях не соответствует действительности. Увольнения проводились в соответствии со штатным расписанием, вопрос решает ФГИ.

Заместитель директора был освобожден от должности председателем ФГИ Жылдызбеком Исакуловым от 5 октября 2020 года.



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Житель села Булан-Соготту Женишбек уулу Нурдин сообщил, что они требовали отставки директора санатория. 6 октября он написал заявление. Главное требование сельчан - смена руководства.

Группа жителей Иссык-Кульского района ближе к вечеру 13 октября пришла в государственный санаторий "Аврора". Они потребовали смены руководства санатория.

Собравшиеся утверждали, что теперь они будут решать, кто будет управлять санаторием. Сотрудники сняли происходящее на видео. Судя по реакции на видео, работники санатория шокированы. Сельчан призывали к законности и не устраивать самоуправство.

Некоторые из собравшихся сообщили, что их родственников поувольняли. Директор Шабданбеков сообщил, что по кадровым перестановкам должно быть официальное решение.

Начальник ОВД Иссык-Кульского района Нурлан Абдыкеримов сообщил, что он выезжал на место. С собравшимися проведены разъяснительные работы о недопустимости насильственного захвата. Кроме того, сельчан предупредили, что в случае повторения таких действий они понесут наказание в рамках Уголовного кодекса.

На месте дежурят четверо сотрудников милиции.

Сотрудники санатория сняли происходящее на видео

Источник - turmush.kg
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