Россия и Турция готовы к эксперименту над Ливией, - И.Субботин

22:13 16.10.2020

Бывшая Джамахирия может получить новые органы управления

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

15 окт. 20



Стороны конфликта в Ливии движутся к созданию новых органов исполнительной власти, которое формально ознаменует примирение. Эмиссары находящегося на западе страны Высшего государственного совета (ВГС) и лояльной фельдмаршалу Халифе Хафтару Палаты представителей (ПП) договорились продолжить переговоры об изменениях Конституции. Впрочем, опрошенные "НГ" эксперты говорят, что начатое движение к миру очень обманчиво: все зависит от сил "на земле". Для крупнейших гарантов урегулирования – России и Турции – ситуация является не более чем интересным экспериментом.

Тема создания новых органов власти затрагивалась во время завершившегося на этой неделе раунда переговоров между ВГС и ПП в Каире. Однако главной целью встречи была возможность написания новой Конституции или корректировка прежней, утвержденной в 2017 году. "Атмосфера в целом была позитивной, тем не менее по-прежнему существуют разногласия по ряду статей Конституции, касающихся выборов, условий выдвижения на них кандидатов, распределения ресурсов и богатств, а также статей, связанных с местным самоуправлением", – заявил источник ТАСС в ПП. Делегаты разъехались для проведения дальнейших консультаций по первому раунду переговоров. После они должны снова приехать в Каир для завершения процесса.



Несмотря на продолжающиеся провокации "на земле", представители востока и запада Ливии декларативно согласны с необходимостью слияния и создания единых структур. Прямой диалог стороны ведут не только в Каире, но и в марокканской Бузнике (обсуждается распределение постов), швейцарском Монтре (затрагиваются политические аспекты) и египетской Хургаде (поднимается тема слияния армейских и силовых структур). В Женеве 19 октября должна возобновиться работа Совместного военного комитета в формате "5+5": по пять представителей от Правительства национального согласия (ПНС) и возглавляемой Хафтаром Ливийской национальной армии (ЛНА). Встреча подготовит почву для проведения форума Ливийского политического диалога.



Важным предвестником потенциально возможного примирения стало то, что основной ливийский авиаперевозчик Afriqiyah Airways решил, как свидетельствует официальное заявление самой компании, возобновить давно прерванное из-за вооруженного конфликта пассажирское авиасообщение между крупнейшими городами – Триполи и Бенгази, которые контролируются разными силами. Как говорится в заявлении, которое цитирует Libya Observer, регулярные рейсы станут осуществляться с 23 октября два раза в неделю между единственным действующим на территории столицы аэропортом Митига и аэропортом Бенина, который расположен вблизи Бенгази. Пробный полет по этому маршруту совершит 16 октября специальный борт.



Впрочем, в экспертной среде полагают, что интенции политических представителей нужно отделять от того, какой позиции придерживаются военные. "Все упирается в Хафтара, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – Пока Хафтар и его боевики остаются на игровом поле, говорить о том, что какое-то мирное решение может быть реализовано, не приходится. Амбиции Хафтара никуда не исчезли, и он будет пытаться застолбить за собой какой-то особый статус, который не вписывается ни в какие конституционные проекты". В качестве примера аналитик привел общенациональную конференцию по межливийскому диалогу в Гадамесе, которая была сорвана в 2019 году из-за анонсированного наступления ЛНА на Триполи.



В фокусе сейчас находятся совсем не конституционные аспекты. "Главной задачей в следующем месяце будет создание совершенно нового правительства национального единства при поддержке ООН, которое будет одобрено, по крайней мере на бумаге, всеми значимыми сторонами конфликта, – заявил в разговоре с "НГ" научный сотрудник нидерландского института международных отношений "Клингендаль" Джалел Харшауи. – Ни Турция, ни Россия не привержены глубоко и твердо успеху этой продолжающейся ооновской попытке. Однако и Анкара, и Москва – наряду с Каиром – готовы дать ей шанс в качестве своего рода эксперимента и посмотреть, сможет ли ООН выстроить маршрут, избегая дальнейших боевых действий".



По словам эксперта, российская и турецкая стороны заинтересованы в возрождении ливийской экономики, если это не поставит под угрозу их военное присутствие и сферы влияния. "Россия, например, не заинтересована в том, чтобы нефтяная промышленность была навсегда заблокирована, – отметил аналитик. – Если блокада будет продолжаться бесконечно, как тогда вести бизнес и укреплять свои интересы за пределами краткосрочного военного измерения? По этим причинам существует временная балансировка, которая основана на некотором прагматизме, однако и она может рухнуть и показать возвращение к войне в любой день, если ни один разумный способ сосуществования не будет убедительно структурирован".