Антикоррупционную службу Киргизии возглавил пенсионер из племени бугу Апсатаров

22:29 16.10.2020

БИШКЕК, 16 октября 2020, 17:43 - REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 16 октября, подписал указ о назначении Бекбосуна Апсатарова на должность директора Антикоррупционной службы республики.