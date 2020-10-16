Генпрокуратура Таджикистана обвинила главреда оппозиционного сайта в мошенничестве на $430 тысяч

00:26 17.10.2020

Пресс-центр Генеральной прокуратуры Таджикистана 15 октября сообщил, что в отношении 42-летнего Садуридинова Мухаммадикбола возбуждено уголовное дело согласно ст. 247, ч. 4 УК РТ (мошенничество в особо крупном размере) и он объявлен в розыск.



По данным сайта "Ахбор", Садурдинов обвиняется в присвоении денежных средств трех граждан Таджикистана на общую сумму в 430 тысяч долларов США.



"Генпрокуратура утверждает, что он взял эти деньги еще в 2010 году при свидетелях в Дубае, но больше не вернул. Мухаммадикбол Садурдинов (Мухаммадикболи Садриддин) проживает в Европе, где получил политическое убежище. Он основал вебсайт "Ислох", который публикует разоблачительные статьи о коррупции среди высших эшелонов власти в Таджикистане", - отмечает издание.



Мухаммадикболи Садриддин пока не прокомментировал предъявленные ему обвинения.



Пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана 15 октября сообщил, что граждане РТ Кабутов Неъматулло Бадриддинович, Холов Сиевуш Имомкулович и Каюмов Носихиддин Шарифович обратились в органы с жалобой на "мошеннические действия" Садуридинова Мухаммадикбола.



Как сообщает Генпрокуратура, "проверка заявлений показала, что Садуридинов М.К. в мае 2010 года в г. Дубай ОАЭ, в присутствии свидетелей- граждан Таджикистана Давронова М., Эркинова X. и гражданина Кыргызстана Шерматова Ч. мошенническим путем, войдя в доверие, приведя цитаты из Корана и хадисов Пророка Ислама, получил у граждан РТ Кабутова Н.Б. 130 000 долларов США, у Холова С.И. 120 000 долларов США и у Каюмова Н.Ш. 180 000 долларов США (всего 430 тысяч долларов США) и обещал им ежемесячно выплатить от 10 до 12 % в качестве дохода от инвестиций.



"Чтобы завоевать их доверие, Садуридинов М.К. первые два месяца выплатил им по 5-6 % от выданной суммы в качестве полученного дохода, а спустя двух месяцев ложно сообщил Кабутову Н.Б., Холову С.И. и Каюмову Н.Ш. о банкротстве своего бизнеса и приводив различные поводы, в ноябре 2010 года скрылся из Дубая в г. Бишкек, а оттуда в нынешнее место своего жительства в Европу", - сообщает издание, ссылаясь на генпрокуратуру.



Садуридинов Мухаммадикбол получил политическое убежище в Европе и 4 года назад основал вебсайт "Ислох" ("Реформа"). Вебсайт в первое время освещал в основном религиозные темы, в потом переключился на острые политические темы Таджикистана и коррупции в высших эшелонах власти этой страны.