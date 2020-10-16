Азербайджан уверяет, что взял Гадрут (видео)

00:51 17.10.2020

Минобороны Азербайджана распространило кадры из освобожденного Гадрута (видео)



Минобороны Азербайджана обнародовало новое видео из Гадрута, освобожденного от оккупации.







Справка Википедии.



Гадрут (азерб. Hadrut, арм. Հադրութ) - населенный пункт в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, является административным центром Гадрутского района НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджана - расположен в Ходжавендском районе Азербайджана.



События осени 2020 года



В ходе начавшихся 27 сентября 2020 года боевых действий между вооруженными силами Азербайджана и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) направление на Гадрут стало одним из районов наиболее интенсивных боев с применением бронетехники и артиллерии, сопровождавшихся многочисленными потерями среди личного состава и боевой техники. По сообщению мэра Гадрута Ваана Савадяна, часть жителей (женщины, дети и старики) была вывезена из Гадрута из соображений безопасности, остальные укрывались в убежищах.



В начале октября азербайджанская сторона заявила об "освобождении Гадрута от оккупации", однако армянские представители это заявление опровергли. За ситуацией в Гадруте следил спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц.



16 октября Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеоподтверждение взятия Гадрута с кадрами из центра поселка. В видео в кадре видны узнаваемые места центра Гадрута: парк и мемориал, таблички на зданиях органов власти непризнанной НКР и так далее. В Гадруте во время съемки стоит тишина, не слышно ни боев, ни даже далекой канонады. Позже на вопрос журналистов, кто все-таки контролирует райцентр Гадрут, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян ушел от ответа.