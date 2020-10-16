Забавный бугу-олень. Жапаров "упраздняет" трайбализм в Киргизии реформами

08:38 17.10.2020

Исправляющий обязанности

И. о. президента Киргизии Садыр Жапаров готов менять все, кроме внешней политики



Новый глава Киргизии Садыр Жапаров, едва вступив в должность и. о. президента, обнародовал обширную программу реформирования политической системы. Он предложил провести люстрацию, сократить число депутатов и снизить минимальный порог для прохождения партий в парламент. До того господин Жапаров предлагал и вовсе упразднить должность премьер-министра и учредить однопалатный парламент. Но внешняя политика, как заверил премьер, останется без изменений. В МИД Киргизии уже заявили, что по-прежнему рассчитывают на помощь "стратегического союзника" в лице России.



Пятничное заседание Жогорку Кенеша - парламента Киргизии - стало особенным. Депутаты и министры собрались в официальной резиденции президента республики "Ала-Арча", в зале приемов "Энесай", оформленном в виде огромной юрты. Три года назад там проходила церемония инаугурации нового президента Сооронбая Жээнбекова. Теперь он пришел туда с премьером Садыром Жапаровым, чтобы объявить о сложении полномочий и передаче тому функций исполняющего обязанности главы государства. На публике они впервые появились вместе.



Первым делом парламентарии отменили в Бишкеке введенный 9 октября режим ЧП - иначе, согласно букве закона, отставка президента и назначение и. о. были бы невозможны. В МВД республики отрапортовали, что ситуация в стране стабилизировалась, митинги в столице прекратились, блокпосты на въезде и выезде из города снимаются. "Выражаю огромную благодарность всем кыргызстанцам, которые верили в меня и поддерживали все эти три года президентства,- сказал господин Жээнбеков, официально объявив о добровольном сложении полномочий.- Желаю успехов новой власти, которая возложила на свои плечи ответственность за судьбу страны и народа". Он попросил прощения у народа страны за "недостатки и недочеты" в работе, но отметил: его совесть перед согражданами "и Всевышним" чиста.



В зале теперь уже экс-президента Жээнбекова проводили аплодисментами. Он стал одним из двух (наряду с Розой Отунбаевой) киргизских лидеров, кто мирно передал власть. Два первых президента республики - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были свергнуты в ходе революций и эмигрировали из страны. Предшественник господина Жээнбекова Алмазбек Атамбаев был лишен государственных наград и имущества и приговорен за коррупцию к лишению свободы сроком на 11 лет и два месяца.



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Был на заседании в пятницу и спикер парламента Канатбек Исаев, об отставке которого в четверг объявил Садыр Жапаров на митинге перед своими сторонниками. По закону именно ему, а не премьер-министру Жапарову должны были перейти функции и. о. президента. Но господин Исаев подтвердил, что отказывается от исполнения обязанностей президента, учитывая сложившуюся политическую ситуацию и тот факт, что полномочия парламента нынешнего созыва скоро истекают. Таким образом, Садыр Жапаров легально получил полномочия и. о. президента.



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Господин Жапаров сразу обнародовал новую программу реформ. Выступая в парламенте, он предложил снизить с 7% до 5% минимальный порог для прохождения в парламент политических партий. Соответствующий законопроект (правда, со снижением порога до 3%) был инициирован депутатами в тот же день. Другое предложение нового премьера - провести в стране люстрацию. "Мы сохраним старые кадры, которые приносят пользу стране. Но и люстрация тоже нужна",- сказал он, добавив, что намерен привести во власть "профессиональные кадры". Еще одна инициатива - уменьшить число депутатов в законодательном органе с нынешних 120 до 70–90.



Говоря о внешней политике, он заверил, что приоритеты в ней останутся прежними: "Слава богу, власть в стране сменилась мирным путем. Не было мародерства. Я направлю все усилия на то, чтобы сохранить внешнюю политику и другие важные направления". А глава МИД республики Руслан Казакбаев в пятницу заявил: в ближайшее время Киргизии будет необходима поддержка стран-партнеров, в частности, "стратегического партнера и союзника Российской Федерации". Напомним, что ранее Кремль приостановил финансовую помощь республике.



Основная же задача новой власти остается прежней - провести парламентские и президентские выборы.

Об этом тоже вспомнил и. о. президента, отметив, что дата и формат выборов будут определены после консультаций с депутатами и лидерами парламентских фракций. "Выборы президента должны состояться не позднее 10 января следующего года",- сказал он. Парламентские выборы, как заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нуржан Шайлдабекова, могут пройти 20 декабря.



Ранее Садыр Жапаров высказывал еще более амбициозное предложение по перекраиванию политической системы. "Будет упразднен институт премьер-министра, его функции будут возложены в результате проведения реформ на президента Киргизии. Позже конституция будет изменена, будет образован одномандатный парламент",- говорил он 6 октября в ходе протестов. Сам господин Жапаров, будучи и. о., сейчас формально не может выдвигаться в кандидаты в президенты. При этом на проведение конституционной реформы у премьера осталось не так много времени.



По мнению директора общественного фонда "Правовая клиника "Адилет"" ("Справедливость") Чолпон Джакуповой, скорее всего, господин Жапаров пойдет легальным путем. "Власть поняла, что нельзя игнорировать позицию, высказанную Россией и ЕС, о необходимости соблюдения конституционного порядка. И все решения должны приниматься не в угоду толпе, а исходя из действующего законодательства,- заявила она "Ъ".- Но предсказать исход и последствия новых парламентских выборов сегодня вряд ли возможно".



Марина Коваленко; Кабай Карабеков, Бишкек

Газета "Коммерсантъ" №191 от 17.10.2020, стр. 1